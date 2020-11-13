Как Тома Харди превратили в Аль Капоне? И зачем Джаред Лето набрал 30 кг? 12 актеров, которые сильно изменились для роли

В триллере «Машинист» Кристиан Бэйл сыграл Тревора Резника, заводского машиниста, страдающего от бессонницы. Из-за этого жизнь героя круто изменилась: он похудел до болезненного вида, отдалился от приятелей и начал видеть галлюцинации, одна из которых привела к несчастному случаю с его сослуживцем.

Для роли Резника Бэйл сбросил 25 килограммов. К началу съемок он весил 54 килограмма и думал худеть дальше, но актера отговорили продюсеры, которые боялись за его здоровье. Диета Бэйла длилась четыре месяца. Его ежедневный рацион включал только яблоко, банку тунца и чашку черного кофе. Со слов актера, он также часто курил сигареты и пил виски. Вкупе с этим Бэйл ограничил социальную жизнь: он стал реже выходить на улицу и видеться с друзьями. Эксперты считают, что такой режим опасен для здоровья. Каждые сутки Бэйл потреблял менее 200 калорий, что может привести к нарушению обмена веществ. В 2019 году Бэйл заявил, что больше не будет сильно худеть или набирать вес для ролей. «Не могу. Смерть смотрит мне в лицо», — признался актер.