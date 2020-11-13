Как Тома Харди превратили в Аль Капоне? И зачем Джаред Лето набрал 30 кг? 12 актеров, которые сильно изменились для роли

На КиноПоиск HD вышел фильм «Капоне. Лицо со шрамом». Вспоминаем актеров, которые, как и Том Харди, изменились ради роли до неузнаваемости (без CGI!) — от Николь Кидман в «Часах» до Колина Фаррелла в предстоящем «Бэтмене».
Кристиан Бэйл
«Машинист»
В триллере «Машинист» Кристиан Бэйл сыграл Тревора Резника, заводского машиниста, страдающего от бессонницы. Из-за этого жизнь героя круто изменилась: он похудел до болезненного вида, отдалился от приятелей и начал видеть галлюцинации, одна из которых привела к несчастному случаю с его сослуживцем.
Для роли Резника Бэйл сбросил 25 килограммов. К началу съемок он весил 54 килограмма и думал худеть дальше, но актера отговорили продюсеры, которые боялись за его здоровье. Диета Бэйла длилась четыре месяца. Его ежедневный рацион включал только яблоко, банку тунца и чашку черного кофе. Со слов актера, он также часто курил сигареты и пил виски. Вкупе с этим Бэйл ограничил социальную жизнь: он стал реже выходить на улицу и видеться с друзьями. Эксперты считают, что такой режим опасен для здоровья. Каждые сутки Бэйл потреблял менее 200 калорий, что может привести к нарушению обмена веществ. В 2019 году Бэйл заявил, что больше не будет сильно худеть или набирать вес для ролей. «Не могу. Смерть смотрит мне в лицо», — признался актер.
Шарлиз Терон
«Монстр»
Дебютный фильм Пэтти Дженкинс, снявшей «Чудо-женщину», основан на реальных событиях и рассказывает о серийной убийце Эйлин Уорнос. В конце 1980-х она занималась секс-работой на трассах Флориды и убила семерых мужчин, которые, по ее словам, изнасиловали Уорнос либо пытались это сделать. В 2002 году женщину приговорили к смертной казни. Терон набрала для «Монстра» 13 килограммов, питаясь картофельными чипсами. Но этим дело не ограничилось: чтобы стать похожей на Уорнос, актриса проредила волосы, а также частично удалила и обесцветила брови. Кроме того, на съемках Терон использовала протез с пожелтевшими зубами. По словам визажиста Тони Джи, чтобы научиться правильно говорить со вставной челюстью, актриса начала носить ее за месяц до съемок. Про веснушки и солнечные ожоги, которыми была покрыта кожа Уорнос, создатели тоже не забыли — их создали с помощью грима. Актриса не отрицает, что съемки в «Монстре» были изнурительными, но ее терпение окупилось с лихвой: за эту роль Терон получила «Оскар».
Николь Кидман
«Часы»
В адаптации одноименного романа Майкла Каннингема Николь Кидман сыграла британскую писательницу и феминистку Вирджинию Вулф. Актриса кардинально изменилась и приобрела портретное сходство с Вулф за счет всего одной вещи — накладного носа. Против него выступал продюсер фильма Харви Вайнштейн (он считал, что зритель должен видеть лицо Кидман), но режиссеру Стивену Долдри удалось отстоять свое решение. На тот момент для Кидман это был первый опыт изменения внешности для роли, и после премьеры фильма она отшучивалась, что он оказался настолько успешным, что сын не узнал ее на афише. За «Часы» актриса получила свой единственный «Оскар».
Джаред Лето
«Глава 27»
В фильме «Глава 27» Джаред Лето сыграл Марка Чемпена, который в 1980 году застрелил участника группы The Beatles Джона Леннона. Для этого актер набрал 30 килограммов и впоследствии пожалел об этом решении. Фильм не только провалился в прокате и был разгромлен критиками, но и принес Лето множество проблем со здоровьем. Актер питался исключительно фастфудом, шоколадом и пищей с высоким содержанием жиров. К концу съемок у него резко ухудшилось самочувствие и развилась подагра. Как позднее рассказывал актер, он едва мог передвигаться по площадке. По словам Лето, он быстро вернулся к прежнему весу, но проблемы со здоровьем, приобретенные на съемках «Главы 27» остались, поэтому, если ему когда-нибудь еще раз предложат роль, для которой придется набрать вес, он откажется.
Майкл Фассбендер
«Голод»
«Голод» — первый совместный фильм Фассбендера и Стива МакКуина («Стыд», «12 лет рабства»). В нем актер перевоплотился в Бобби Сэндса, активиста и члена ИРА, который в 1977 году угодил в тюрьму после участия в перестрелке с полицией. В фильме Сэндс начинает изнурительную 66-дневную голодовку, которая приводит к его смерти. Готовясь к роли, Фассбендер за десять недель похудел на 20 килограммов. Для этого он употреблял не более 900 калорий в сутки, питаясь ягодами, орехами и сардинами, а также занимался йогой и прыгал на скакалке. Кроме того, актер каждый день проходил около шести километров. Позднее Фассбендер назвал этот опыт психологической тюрьмой и признался, что на фоне диеты у него начались проблемы со сном.
Мэттью МакКонахи
«Далласский клуб покупателей»
Трудно поверить, что бюджет оскароносной драмы канадца Жан-Марка Валле о техасском электрике, борющемся со СПИДом в разгар эпидемии, был всего 5 млн долларов, из которых на грим было выделено 250 долларов. «Академия просто ахнула, когда услышала сумму, которую мы потратили на все», — рассказывала художница Робин Мэтьюз, которая получила статуэтку за грим в «Далласском клубе покупателей». Для роли Рона Вудруфа, тяжело больного СПИДом, Мэттью МакКонахи скинул 18 килограммов. Главная сложность заключалась в том, что съемки длились всего 28 дней, и актер не успел бы набрать вес для сцен, где его герой начинает лучше себя чувствовать и поправляться. Мэтьюз пришлось импровизировать: денег хватало только на накладки, увеличивающие лицо МакКонахи, поэтому пропорции тела меняли с помощью макияжа и одежды. Так, ей пришлось гримировать вены на руках актера и закрашивать выпирающие кости. А для изображения сыпи художница использовала крупы и кукурузную муку, которые позаимствовала у мамы.
Джонни Депп
«Черная месса»
В криминальной драме «Черная месса» Джонни Депп сыграл знаменитого бостонского гангстера Джеймса Уайти Балджера. Над перевоплощением Деппа в жестокого лидера ирландской мафии работал гример Джоэль Харлоу (ранее он превращал актера в капитана Джека Воробья и в Безумного Шляпника из «Алисы в стране чудес»). По словам Харлоу, ему не хотелось делать из Деппа полную копию Балджера, поэтому перед съемками они протестировали пять видов грима — от полного протезирования, при котором актер становился совершенно неузнаваемым, до более компромиссных вариантов, в которых сочетались и самые характерные черты лица гангстера (высокий лоб, залысина, широкая переносица, голубые глаза), и черты Деппа. На последнем варианте и остановились. Центральная часть — накладные лоб, брови и лысина — состояла из 45 отдельных частей. Создание каждой занимало в среднем 20 часов, в протезе использовали человеческие волосы, которые вбивали вручную. При этом на грим Деппа уходило куда меньше времени — всего два часа.
Джейк Джилленхол
«Левша»
В драме Антуана Фукуа Джилленхол исполнил роль Билли Хоупа, чемпиона мира по боксу. Он трагически теряет жену, а затем и дочку, которую забирает служба опеки. Чтобы воссоединиться с ней, Хоуп возвращается в мир спорта и начинает готовиться к одному из самых трудных боев в своей карьере. Джилленхол переключился на «Левшу» после съемок в «Стрингере», для которого похудел до 65 килограммов. Фукуа хотел, чтобы актер готовился к роли как к настоящему боксерскому матчу. Для этого студия наняла Терриа Клейбона, владельца боксерского клуба в Лос-Анджелесе, который тренировал голливудских звезд вроде Дензела Вашингтона и Бена Аффлека, а также самого Фукуа. Каждое утро Джилленхол 15 минут прыгал на скакалке и пробегал по 12 километров, после чего по четыре-шесть часов уделял отработке ударов и силовым упражнениям, включая переворот тракторных шин. А перед сном он делал около 1000 приседаний. За полгода Джилленхол не только вернул утраченный вес, но и набрал 6 килограммов чистой мышечной массы. Что касается питания, то актер уверяет, что у него не было строгой диеты — с таким количеством тренировок он и так сжигал достаточно калорий.
Гари Олдман
«Темные времена»
Байопик «Темные времена» рассказывает о приходе к власти премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и его первом месяце на этом посту, который совпал с разгаром Второй мировой войны. В отличие от многих коллег, Гари Олдман не стал для роли набирать вес, поскольку не хотел рисковать здоровьем. За его трансформацию в грузного Черчилля отвечал японский скульптор Казухиро Цудзи, работавший над «Загадочной историей Бенджамина Баттона». Он изготовил силиконовую маску с накладным носом, подбородком и шеей. Для полного сходства с Черчиллем актер также носил специальный утолщающий костюм, который весил более 6 килограммов. Каждый съемочный день Олдман проводил в гримерке как минимум четыре часа. Другим испытанием стал никотин: за время съемок он выкурил около 400 кубинских сигар (на них ушло 20 тыс. долларов). Позднее Олдман признался, что это привело к никотиновому отравлению: «У меня была сигара, выкуренная на треть, я зажигал ее, и после съемок пары дублей она целиком выгорала. Затем реквизитор приносил мне новую, и мы делали еще 10—12 дублей сцены». В 2018 году актер получил «Оскар» за «Темные времена».
Тильда Суинтон
«Суспирия»
В «Суспирии» Луки Гуаданьино, ремейке одноименного классического джалло, Суинтон досталась роль мадам Бланк — художественной руководительницы балетной школы, куда поступает главная героиня. Но ближе к премьере актриса призналась, что сыграла еще одного персонажа, и это 80-летний психиатр Джозеф Клемперер. Гримом Суинтон занимался Марк Кульер, он же отвечал за внешний облик актрисы в «Отеле «Гранд Будапешт“», где она сыграла 84-летнюю Мадам Д. По словам Кульера, у Суинтон очень женственные черты лица, и, чтобы превратить ее в пожилого мужчину, он использовал толстую накладку для шеи, зубной протез и другие детали. Наложение такого грима занимало около четырех часов. Кроме того, Суинтон попросила изготовить силиконовую модель мужских гениталий: актриса хотела чувствовать, что они «болтаются у нее между ног», пока она играет Клемперера. Суинтон объяснила, что ее перевоплощение в Клемперера обусловлено его историей: «Он одержим женой, которую потерял. В этом смысле им как бы управляет женщина. Она диктует ритм его жизни, которая протекает в гнетущем одиночестве».
Том Харди
«Капоне. Лицо со шрамом»
«Капоне. Лицо со шрамом» — фильм с тяжелой судьбой. Режиссер Джош Транк придумал картину о последних годах легендарного гангстера Аль Капоне после провала «Фантастической четверки» и ухода из спин-оффа «Звездных войн» про Бобу Фетта. Транк писал сценарий под Тома Харди, но долго не мог найти финансирование для фильма, поэтому от первых обсуждений до начала съемок прошло полтора года. Харди сыграл 48-летнего Капоне, который медленно умирает от осложнений, вызванных сифилисом. Над преображением актера в изъеденного болезнью гангстера работала Одри Дойл, персональная художница по гриму Харди. Дойл гримировала актера для «Безумный Макс: Дорога ярости», «Венома», «Выжившего» и «Табу». В «Капоне» художница в основном использовала искусственную кожу для создания шрамов на лице и накладки, увеличивающие объемы актера. Также Харди с нуля придумал тембр и акцент, с которыми разговаривает его герой, — записи с настоящим голосом Аль Капоне не сохранились.
Колин Фаррелл
«Бэтмен»
Премьеру «Бэтмена» придется ждать еще полтора года, но то, как выглядит Колин Фаррелл в фильме Мэтта Ривза, можно оценить уже сейчас — по первому тизеру и кадрам со съемок. Актер играет Пингвина, гангстера и врага Бэтмена. В комиксах и предыдущих фильмах его показывали как низкорослого полного человека с орлиным носом и лысиной. Пингвин Фаррелла высокого роста, а его лицо в шрамах. По словам актера, для роли ему потребовалось набрать несколько килограммов, поэтому за три недели до начала съемок (они стартовали в январе) он начал очень много есть. Но по большей части образ злодея, в котором невозможно узнать Фаррелла, — дело рук художника по гриму Майка Марино (его студия состаривала Махершалу Али для «Настоящего детектива» и Николь Кидман для «Щегла», а также делала хеллоуинские костюмы The Weeknd и Хайди Клум). Именно он разработал накладки, увеличивающие и изменяющие лицо актера, а также накладную лысину. Некоторые уже успели раскритиковать создателей «Бэтмена». Например, авторы издания Screenrant считают, что создателям фильма нужно было взять на роль Пингвина актера, более подходящего по типажу, а не прятать Фаррелла под слоями грима.
Авторы: Аня Шпильковская. Алексей Дарбинян
Фото: Dave Hogan / Getty Images, Toni Anne Barson Archive / WireImage / Getty Images, Matt Carr / Getty Images, KMazur / WireImage for Turner / Getty Images, Karwai Tang / WireImage / Getty Images, Michael Buckner / Getty Images for Critics' Choice Television Awards, M. Caulfield / WireImage / Getty Images, Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images, Mark Davis / HFA2013 / Getty Images for DCP, Dave J Hogan / Getty Images, Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images, Stuart C. Wilson / Getty Images