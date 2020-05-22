Что смотреть в кино: «Агент Ева», «Гренландия» и «Поезд в Пусан 2»

— дебютный проект для Freckle Films, кинокомпании, которую Джессика Честейн основала в 2016 году. Сама Джессика работала над фильмом как полноправный сопродюсер.

По словам Честейн, большинство трюков актеры выполняли самостоятельно. Хореография боев специально была проработана так, чтобы Честейн, Колину Фарреллу и Джону Малковичу не понадобилась помощь каскадеров.

Изначально фильм назывался Eve, но потом по неизвестным причинам его переименовали в Ave. Смена имени главной героини привела к тому, что часть сцен пришлось переозвучивать, а какие-то даже переснимать.

Сценарий написал

, он же должен был стать режиссером фильма. Однако после скандала, связанного с обвинениями Ньютона в домашнем насилии, это место занял

(

,

). Затронул скандал и Джессику Честейн: фанаты обвинили ее в лицемерии, ведь в своих интервью она всегда выступает как активная сторонница #MeToo, а на деле согласилась сотрудничать с одним из домашних насильников.