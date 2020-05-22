Что смотреть в кино: «Агент Ева», «Гренландия» и «Поезд в Пусан 2»

Джессика Честейн осваивает профессию киллера, Дакота Джонсон штурмует музыкальный олимп, Джерард Батлер спасает семью от летящей к Земле кометы. А еще в прокате культовый хоррор «Психо» Альфреда Хичкока.
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«Агент Ева»
Криминальный боевик с элементами драмы о непростой судьбе девушки-киллера.
Ева (Джессика Честейн) — профессиональная киллерша высшей категории, в ее послужном списке более сорока безупречных убийств. Есть лишь один недостаток: любопытство. Перед тем, как нажать на курок, Ева интересуется у жертвы, что же такого та натворила. Такая любознательность очень не нравится начальству Евы, особенно Саймону (Колин Фаррелл) — главе сверхсекретной организации, на которую Ева работает. Поэтому при первом же удобном случае Саймон решает убрать нестабильную убийцу. Девушку пытается защитить ее личный куратор Дюк (Джон Малкович), однако шансы у него не особенно велики. Ева намерена переждать угрозу в каком-нибудь уютном захолустье, поэтому приезжает в родной дом к матери (Джина Дэвис) и сестре, которых не видела 10 лет.
Факты о фильме
- «Агент Ева» — дебютный проект для Freckle Films, кинокомпании, которую Джессика Честейн основала в 2016 году. Сама Джессика работала над фильмом как полноправный сопродюсер.
- По словам Честейн, большинство трюков актеры выполняли самостоятельно. Хореография боев специально была проработана так, чтобы Честейн, Колину Фарреллу и Джону Малковичу не понадобилась помощь каскадеров.
- Изначально фильм назывался Eve, но потом по неизвестным причинам его переименовали в Ave. Смена имени главной героини привела к тому, что часть сцен пришлось переозвучивать, а какие-то даже переснимать.
- Сценарий написал Мэттью Ньютон, он же должен был стать режиссером фильма. Однако после скандала, связанного с обвинениями Ньютона в домашнем насилии, это место занял Тейт Тейлор («Прислуга», «Девушка в поезде»). Затронул скандал и Джессику Честейн: фанаты обвинили ее в лицемерии, ведь в своих интервью она всегда выступает как активная сторонница #MeToo, а на деле согласилась сотрудничать с одним из домашних насильников.
«Гренландия»
Фильм-катастрофа, в котором апокалипсис может не только уничтожить большую часть человечества, но и укрепить семью.
Семейная лодка Джона и Элисон (Джерард Батлер и Морена Баккарин) разбилась о быт: супруги еще живут под одной крышей, но уже всерьез подумывают о разводе. Однако после того как в новостях объявляют о летящей к Земле комете, на личные обиды не остается ни сил, ни времени — нужно спасать своего сына, ведь, по прогнозам ученых, падение астероида переживут единицы. Укрыться от апокалипсиса можно в специально оборудованных бункерах, которые, по слухам, находятся где-то в Гренландии. Правда правительство эвакуирует туда только избранных, кому на телефон пришло заветное сообщение со штрих-кодом. Семья Джона оказывается в списке счастливчиков, но на этом их везение, похоже, закончилось: добраться до спасительного укрытия они не могут.
Факты о фильме
- В России «Гренландия» выходит на месяц раньше, чем в США, американская премьера назначена на 25 сентября.
- Сначала роль главы семейства получил Крис Эванс, а в режиссерское кресло пригласили Нила Бломкампа («Район № 9», «Робот по имени Чаппи»). Тем не менее им обоим пришлось отказаться от работы из-за конфликтов в рабочем графике.
- «Гренландия» не первый фильм-катастрофа в актерской карьере Джерарда Батлера. В 2017 году в прокат вышел «Геошторм», в котором герою Батлера, работавшему главным координатором международной климатической станции, пришлось спасать мир.
- Режиссер Рик Роман Во уже работал с Батлером на фильме «Падение ангела» (2019). Также впереди у них совместная работа над боевиком «Кандагар», где Джерард сыграет тайного сотрудника ЦРУ.
- На роль тестя главного героя продюсеры очень хотели позвать Сэма Эллиотта, однако долгие переговоры с актером ни к чему не привели, и в результате в фильме снялся Скотт Гленн («Тренировочный день», «Молчание ягнят», «Сорвиголова»).
«Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Сиквел отличного зомби-хоррора 2016 года: люди теперь опаснее, чем зомби.
Четыре года назад смертельный вирус превратил города Южной Кореи в кромешный ад: сотни тысяч живых мертвецов бродили по улицам в поисках свежей крови. Справиться с этой зомби-чумой страна не смогла, поэтому население эвакуировали в соседние страны (кроме Северной Кореи), а границы закрыли. Теперь в закрытый город отправляется группа наемников, чтобы забрать 20 млн долларов, забытых бандитами в грузовике, застрявшем в порту. Там герои встречают не только толпы упырей, но и — сюрприз! — выживших людей, некоторые из которых страшнее живых мертвецов.
Факты о фильме
- «Поезд в Пусан» стал кассовым хитом: при бюджете в 8,5 млн долларов он собрал почти 93 миллиона.
- Воодушевившись успехом первого фильма, продюсеры решили не скупиться на производство сиквела. На съемки «Поезд в Пусан 2: Полуостров» было потрачено 17 млн долларов, то есть бюджет увеличился вдвое.
- Режиссер обоих фильмов Ён Сан-хо (он же снял анимационный приквел «Станция „Сеул“») в одном из интервью сказал, что, возможно, появится третья часть франшизы.
- Формально «Поезд в Пусан 2: Полуостров» связан с оригиналом только фактом зомби-апокалипсиса: у фильмов нет общих героев, и о судьбе выживших из первой части мы так ничего и не узнаем.
- Главный аттракцион фильма — автомобильный экшен. Ключевая сцена автомобильной погони (а их тут несколько) длится почти 20 минут!
«Любовь на троих»
Фильм-импровизация о девушке, которая запуталась в себе и своих мужчинах.
Дафне (Шейлин Вудли) немного за тридцать, она успешная художница. Казалось бы, у нее есть все: стабильные отношения с человеком, который по-настоящему ее любит, и отличная должность в одной из лучших галерей страны. Но что-то случается, и в один прекрасный день Дафна бросает и работу, и парня. Потом, чтобы хоть как-то разобраться в себе, она принимает решение на несколько месяцев отказаться от свиданий и алкоголя, но уже через пару дней знакомится на вечеринке с двумя друзьями — Джеком (Джейми Дорнан) и Фрэнком (Себастиан Стэн). С одним из них у нее возникает уютный и очень перспективный роман, с другим — роман-страсть. И хотя долго такое «двоемужество» продолжаться не может, выбрать кого-то одного из мужчин Дафна просто не в состоянии.
Факты о фильме
- Режиссер Дрейк Доримус («Красота внутри», «Равные») снимал этот проект в импровизационной манере. К примеру, актеры получили от него не готовый сценарий, а общий план фильма. Также их заранее предупредили, что на площадке придется импровизировать, а не произносить заученный текст.
- На роль Дафны изначально была утверждена другая актриса, однако за неделю до съемок она вдруг отказалась сниматься. Приглашение получила Шейлин Вудли (франшиза «Дивергент», «Виноваты звезды», «Большая маленькая ложь»). Она прилетела из Ирландии сразу на съемочную площадку.
- По словам Дрейка Доримуса, для него это очень личный фильм. «Незадолго до того, как начать писать сценарий, я закончил важные для меня отношения, которые длились несколько лет. Поэтому я попытался перенести в этот проект все то, что чувствовал».
«Ассистент звезды»
История Золушки, мечтающей стать музыкальным продюсером.
Мэгги Шервуд (Дакота Джонсон) из породы девчонок, которых легко не заметить. Она типичная серая мышка, старательная и тихая. Но именно эти качества помогают ей устроиться помощницей к эстрадной поп-диве Грэйс Дэвис (Трэйси Эллис Росс). Однако работа в стиле «подай-принеси» девушку не устраивает: ей хочется продюсировать и писать песни. Как ни странно, шанс попробовать свои силы появится. Столкнувшись с не очень удачливым начинающим музыкантом, Мэгги представляется опытным продюсером и начинает записывать с ним альбом. Тем временем дела у Грэйс Дэвис идут все хуже и хуже: ее последний сингл вышел лет десять назад, и певица понимает, что скоро придется петь в клубах и казино, а не на больших стадионах.
Факты о фильме
- Трэйси Эллис Росс, сыгравшая в фильме королеву поп-сцены, очень долго отказывалась от съемок в проектах, где ее героини должны были петь. Дело в том, что Трэйси — дочь знаменитой Дайаны Росс, поэтому актриса боялась, что ее будут сравнивать с матерью. Тем не менее ради «Ассистента звезды» она нарушила это табу и даже выпустила дебютный сингл «Love myself», который вошел в саундтрек картины.
- Небольшую роль сыграла Мелани Гриффит, мать Дакоты Джонсон. Ее героиню зовут Тесс, и это своего рода реверанс в сторону одной из знаковых ролей Мелани — Тесс МакГилл из «Деловой женщины» (1980).
- Помимо оригинального саундтрека, в фильме очень много хитов разных времен, в том числе песни Ли Мозеса, Ареты Франклин и Шер.
- В 2018 году сценарий «Ассистента звезды» вошел в пресловутый «Черный список» как один из лучших нереализованных сценариев года. Для сценаристки Флоры Грисон эта работа стала дебютной.
«Психо»
Культовая история о маньяке, живущем в отеле с мертвой мамой.
Один из самых популярных, узнаваемых и цитируемых фильмов Хичкока наконец-то добрался до официального российского проката. Зрители увидят «ту самую сцену в душе» на большом экране. Этот кошмар случится с Мэрион Крэйн (Джанет Ли), сбежавшей с деньгами начальника. Девушка совершенно напрасно решила спрятаться в маленьком уединенном отеле: его владелец Норман Бейтс (Энтони Перкинс), на вид милый и застенчивый юноша, оказался настоящим психом-убийцей.
Факты о фильме
- Это первый молодежный фильм Альфреда Хичкока — он снимал его специально для подростков. На эту мысль режиссера натолкнул успех недорогих жанровых картин вроде «Дьяволиц» и нежелание поколения бэби-бумеров смотреть его предыдущие фильмы.
- Студия Paramount не очень-то верила в успех такой затеи, тем более что Хичкок захотел снимать черно-белое кино, чтобы искусственная кровь не выглядела слишком комично. Режиссеру отказали в студийном бюджете, и он продюсировал фильм сам.
- «Психо» в результате обошелся в смешные 800 тыс. долларов. Когда фильм вышел в прокат, то стал кассовым хитом и вторым по прибыльности в истории американского кино, заработав в прокате 32 млн долларов.
- Хичкок нагнетал интригу вокруг картины посильнее, чем Кристофер Нолан с «Доводом». Трейлер содержал лишь один кадр из фильма, а все остальное было экскурсией по дому Бейтса. Прессе картину не показали, а посмотревших ее коллег Хич просил не спойлерить сюжет.
Автор: Вера Аленушкина