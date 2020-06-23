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Вышел трейлер боевика «Агент Ева» с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом

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В сети появился первый трейлер остросюжетной картины «Агент Ева» с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом в главных ролях.

Лента рассказывает о Еве — оперативнице некой сверхсекретной организации. Она специализируется на убийствах и путешествует по всему миру, незаметно уничтожая свои цели по приказу руководства. Но, когда очередное опасное задание оборачивается провалом, Ева вынуждена использовать все свои навыки, чтобы выжить.

Сценарий ленты написал Мэттью Ньютон, изначально занимавший режиссерское кресло картины. Впоследствии постановщик был вынужден оставить проект из-за всплывших обвинений в домашнем насилии и нападении, и вместо него картину снял Тейт Тейлор, работавший с Честейн над фильмом «Прислуга».

Релиз картины «Агент Ева» запланирован на 31 июля.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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