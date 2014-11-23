Сериалы января: «Новый Папа», «Доктор Кто» и «Дракула»

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Топ-6

«Доктор Кто», 12-й сезон

BBC, 1 января / КиноПоиск HD, 2 января

Культовый британский сериал начался еще в 1963 году и с тех пор стал образцом гуманистической научной фантастики. Инопланетный путешественник во времени по имени Доктор постоянно перерождается, меняя облик и характер (отсюда и долгая жизнь проекта), но всегда вступается за угнетенных и спасает Землю от неминуемой гибели. В 2018 году на пост Доктора впервые заступила женщина — актриса Джоди Уиттакер. Грядущий 12-й сезон готовит героине и ее спутникам новые приключения и встречи со старыми врагами (например, вернется раса киберлюдей). В одном из эпизодов появится Стивен Фрай. Трудно поверить, что он до сих пор еще не снимался в культовом британском шоу. Начало для нового сезона очень подходящее: в Британии «Доктор Кто», почти как наши «Чародеи», крепко ассоциируется с Рождеством и Новым годом.

«Дракула», 1-й сезон

BBC, 1 января / Netflix, 4 января

Легендарный граф Дракула готовится посетить викторианский Лондон — вербует новых приспешников и расправляется с врагами. Роман Брэма Стокера экранизировали такое количество раз, что новые попытки заранее вызывают скепсис. Но не эта. Над новым сериалом BBC работали Марк Гейтисс и Стивен Моффат, создатели уже культового «Шерлока». Формат «Дракулы» устроен схожим образом: короткий сезон из трех серий, каждая из которых длится полтора часа. После того как сериал покажут на BBC (1—3 января), он станет доступен зрителям по всему миру на Netflix. Главная фишка Гейтисса и Моффата в том, что именно Дракула будет протагонистом, а не его положительные спарринг-партнеры вроде доктора Ван Хельсинга. Вампира сыграет датский актер Клас Банг, главная звезда фестивального хита «Квадрат» (победитель Канн в 2017 году). Потенциально сериал может продлиться несколько сезонов. Самым нетерпеливым советуем освежить в памяти матчасть и обратить внимание на документальный фильм «В поисках Дракулы», который снял сам Марк Гейтисс, известный знаток хорроров.

«Чужак», 1-й сезон

HBO, 12 января / «Амедиатека», 13 января

Первый, но не единственный сериал по мотивам произведений Стивена Кинга, который ждет нас в 2020 году. За основу взят одноименный роман, который связан с «Мистером Мерседесом» общим персонажем — детективом-интровертом Холли Гибни (в новом сериале ее сыграет Синтиа Эриво). Именно к ней за помощью обращается следователь Ральф Андерсон (Бен Мендельсон), расследующий жестокое убийство 11-летнего мальчика. Дело непростое: школьный учитель (Джейсон Бейтман), на которого указывают все улики, в день преступления словно был в двух местах одновременно. Бейтман выступил также режиссером и продюсером. Шоураннер «Чужака» внушает доверие: за экранизацию кинговского романа отвечает Ричард Прайс («Однажды ночью»). Ждем очень мрачный детектив с нотками леденящего душу хоррора. Продолжение, кстати, вполне вероятно: Кинг уже работает над сиквелом книжного «Чужака».

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Новый Папа»

Sky Atlantic, 10 января / HBO, 13 января / «Амедиатека», 11 января

Паоло Соррентино удачно выступил в телевизионном формате, несколько лет назад выпустив «Молодого Папу». Глянцево-издевательская эстетика пришла в Ватикан вместе с молодым понтификом из Америки — Ленни Белардо, который подрывал вековые устои не только курением в святая святых и любовью к вишневой колу. Сюжет оборвался внезапно: в финале «Молодого Папы» герой Джуда Лоу впал в кому. Соррентино снял продолжение этой истории. В Ватикане объявился новый папа, англичанин Джон Брэннокс (Джон Малкович). Что же произойдет, когда своенравный Ленни Белардо вернется к жизни? Эта интрига обещает стать одной из главных. Ждем новых смелых визуальных откровений и появления на экране неожиданных гостей (в эпизодах сериала сыграли Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон). А вот одна из ключевых ролей досталась нашей соотечественнице Юлии Снигирь.

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Авеню 5», 1-й сезон

HBO, 19 января / «Амедиатека», 20 января

Роскошный космический лайнер отправляется в путешествие под руководством бородатого саркастичного капитана Райана Кларка (Хью Лори). Однако смелая туристическая затея оборачивается полным провалом: судно ломается, экипаж и пассажиры пытаются вернуться на Землю. Команда на лайнере набралась примечательная: молодой стендап-комик (Химеш Патель), напарница капитана (Сьюзи Накамура) и заносчивый богач (Джош Гад). Трейлеры обещают остроумную комедию, впрочем, чего еще ждать от Армандо Ианнуччи, который изрядно освежил мир британской и американской политической сатиры («Гуща событий», «Вице-президент») и даже вызвал гнев российских чиновников «Смертью Сталина». Надеемся, что фантастический сеттинг окончательно развяжет ему руки. Судя по всему, в этот раз объектом его едкого юмора станут капитализм и индустрия путешествий. Как тебе понравится такое, Илон Маск?

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Звездный путь: Пикар», 1-й сезон

CBS All Access, 23 января

Один из главных символов вселенной «Звездного пути» — капитан Жан-Люк Пикар, герой сериала «Следующее поколение» (его жестикуляция породила не один мем). Фанатов ждет новая встреча с легендой: пару десятков лет назад Пикар ушел на пенсию, пораженный смертью друга. С тех пор он занимался садоводством (как и полагается отставному герою), но спасение мира должно быть поручено профессионалам. Шоураннер Алекс Куртцман («Звездный путь: Дискавери») интригует появлением приятных камео знакомых персонажей. В главной роли — Патрик Стюарт, доказавший, что может с достоинством играть престарелых героев («Логан»). Учитывая актуальный тренд на ностальгию, CBS в успехе «Пикара» не сомневается и заранее продлил сериал на второй сезон.

Основные премьеры

«Заместитель», 1-й сезон

FOX, 2 января

Полицейский процедурал с отчетливым привкусом вестерна. Шериф округа Лос-Анджелес внезапно умирает от сердечного приступа, поэтому срочно требуется замена. Выбор падает на потомственного копа Билла Холлистера (Стивен Дорфф). Новый герой не привык церемониться с преступникам, а также ненавидит политические игры. Суровый мужской боевик придумал Уилл Билл (сценарист «Охотников на гангстеров» и «Касла»), а пилотный эпизод срежиссировал Дэвид Эйр («Яркость», «Отряд самоубийц»).

«Экстраординарный плейлист Зои», 1-й сезон

NBC, 7 января / «Амедиатека», 8 января



Затейливый комедийный сериал про молодую программистку из Сан-Франциско, которая внезапно приобретает необычную сверхспособность. Зои понимает скрытые желания или мысли окружающих, ее мозг раскрывает подноготную коллег, друзей и врагов в виде музыкальных номеров. Сможет ли девушка не сойти с ума от этого бесконечного мюзикла? В главной роли — Джейн Леви (звезда ремейка «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Касл-Рока»), исполнять песни будут Скайлар Эстин («Идеальный голос»), Питер Галлахер («Секс, ложь и видео») и Алекс Ньюэлл («Лузеры»). На телевидении давно не было оригинальных музыкальных проектов, так что «Экстраординарный плейлист Зои» может занять пустующую нишу.

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Дом Совы», 1-й сезон

Disney Channel, 10 января

Новый анимационный сериал обещает смесь фэнтезийного хоррора и детской комедии. Самоуверенная девочка-подросток Луз попадает в Измерение демонов, где находит новых друзей — ведьму-бунтарку Эжу и невысокого воина по имени Король. В этом мире героиня займется освоением колдовского ремесла и отправится в разнообразные приключения. Создательница «Дома Совы» Дана Террас делала раскадровки для культового «Гравити Фолз», поэтому ждем от нового мультсериала такой же небрежной смелости. Кстати, одну из главных ролей озвучил шоураннер «Гравити Фолз» Алекс Хирш.

«Медицинская полиция», 1-й сезон

Netflix, 10 января

Создатели пародийного медицинского процедурала «Дэцкая больница» возвращаются с новым шоу, смутно напоминающим их предыдущие проекты. Главные герои «Медицинской полиции» — профессиональные врачи, которые открыли смертельный вирус. Правительство завербовало их как оперативников и поставило задачу найти противоядие. Деятельность агентов-врачей приводит к роковым и одновременно комическим ситуациям. Центральные роли исполнили Роб Хюбель и Эринн Хэйс (звезды «Дэцкой больницы»), на втором плане — их старые коллеги (Малин Акерман, Роб Кордри, Лэйк Белл) и новые знакомые (Джейсон Шварцман, Рэндолл Пак, Джоэл МакХэйл). Судя по трейлерам, градус абсурда будет запредельно высоким. Идеальное зрелище для тех, кто устал от серьезных и томительных процедуралов.

«ЭйДжэй и королева», 1-й сезон

Netflix, 10 января

Майкл Патрик Кинг («Секс в большом городе») и сверхпопулярный РуПол придумали комедийный сериал про дрэг-квин Руби Реда, который потерял все сбережения. Однажды он встречает малолетнюю беспризорницу ЭйДжэй, и эта компания изгоев растопит сердца всех встречных. Главной звездой нового сериала, понятное дело, станет сам РуПол. Его травести-шоу «Королевские гонки РуПола» до сих пор остается одной из самых популярных альтернатив «Топ-модели по-американски».

«Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей», 1-й сезон

NBC, 10 января

Экранизация детектива «Собиратель костей» Джеффри Дивера. Писатель-криминалист Линкольн Райм (Расселл Хорнсби) прикован к постели, поэтому расследует преступления, не покидая своей комнаты. Его союзницей становится Амелия Сакс (Ариэль Кеббел). Молодая следовательница вместе с Раймом расследует дело маньяка, терроризирующего город. Предыдущая экранизация романа («Власть страха») получила неудовлетворительные отзывы критиков, но создатели новой адаптации все равно рассчитывают на долгоиграющий сериал, тем более что Дивер написал более десятка детективов про Линкольна Райма.

«Половое воспитание», 2-й сезон

Netflix, 17 января

Продолжение неожиданного хита Netflix, который покорил всех в начале прошлого года. Британский подросток Отис Милберн (Эйса Баттерфилд) обладает впечатляющими знаниями в области сексуальной теории (благодаря матери-сексологу, блестяще сыгранной Джиллиан Андерсон), однако сам не спешит переходить к практике. Это не мешает открыть ему секс-консультацию в своей школе и помогать сверстникам решать личные проблемы. Отису ассистируют два напарника — лучший друг-гей Эрик (Нкути Гатва) и оторва Мэйв (Эмма Маккей). Подробностей сюжета второго сезона пока нет. Очевидно, что романтическое напряжение между Отисом и Мэйв точно никуда не денется, но во что оно выльется?

«Маленькая Америка», 1-й сезон

Apple TV+, 17 января

Одно из первых шоу Apple TV+ в 2020 году — антология о жизни мигрантов в современной Америке. Каждый эпизод будет посвящен новому герою, трудностям ассимиляции и маленьким победам. Жизнеутверждающая идея сериала позаимствована из цикла одноименных публикаций в журнале Epic, а за адаптацию реальных историй отвечают Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина») и Алан Янг («Мастер не на все руки»). Актуальность подобных сюжетов для США (да и не только) не вызывает сомнений: уже в этом году пройдут очередные президентские выборы, в которых мигрантский вопрос играет далеко не последнюю роль. Apple TV+, как обычно, самоуверен и заранее продлил шоу на второй сезон.

«Дневник женщины-президента», 1-й сезон

Disney+, 17 января

12-летняя Елена, американка с кубинскими корнями, учится в средней школе, но мечтает стать первой женщиной на посту президента США. Тема взросления тесно переплетается с фем-проблематикой, поданной в удобном для подростков комедийно-драматическом ключе. Кроме того, зрителей ждут сцены из будущего девушки — оказывается, повзрослев, она действительно будет баллотироваться на пост президента. Сериал частично основан на биографии его создательницы, актрисы и сценаристки Иланы Пеньи.

«911: Одинокая звезда», 1-й сезон

FOX, 19 января

Спин-офф сериала «911 служба спасения» о буднях сотрудников неотложных служб. Нью-йоркский пожарный Оуэн Стрэнд (Роб Лоу) вместе с сыном переезжает в Остин и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк (Лив Тайлер). Сериал, разработанный Райаном Мёрфи и Брэдом Фалчуком, — один из главных процедуралов последних лет, в котором детально раскрываются профессиональные и личные трудности пожарных, полицейских и врачей в Лос-Анджелесе, так что от «Одинокой звезды» стоит ждать похожих результатов. Украсят происходящее техасский колорит.

«В меньшинстве», 1-й сезон

FOX, 23 января

Ситком о трудностях перевода: обычная супружеская пара — работница казино Кей и простой работяга Майк — воспитывает четырех детей, трое из которых — вундеркинды. Единственный «нормальный» ребенок в доме — восьмилетняя девочка, которой нужно как-то сокращать интеллектуальный разрыв между родственниками. Если вы искали незамысловатую комедию для всей семьи, то стоит обратить внимание на этот сериал, тем более что родителей тут играют Мэгги Лосон («Ясновидец») и звезда «Американского пирога» Джейсон Биггз.

«Чудотворцы», 2-й сезон

TBS, 28 января / КиноПоиск HD, 29 января

Ироничное фэнтези переориентировалось на формат антологии, сохранив при этом актерский состав первого сезона, включая Стива Бушеми и Дэниэла Рэдклиффа. Действие новых серий развернется в Средневековье. Войны, антисанитария и чума пытаются сломить жизнерадостный дух обычных крестьян. Тем временем придурковатый король больше думает о своих странных забавах вроде дружбы с гусями.

«Содержанки», 2-й сезон

START, 30 января

Продолжение нашумевшего сериала про секс и интриги в Москве. Героини первого сезона, следователь Лена (Дарья Мороз) и искусствовед Даша (Софья Эрнст), осваивают новые глубины столичного образа жизни, а лейтенант Макс (Петр Скворцов) расследует череду убийств, которые ведут куда-то наверх. К звездному составу присоединятся новые лица — в «Содержанках» появятся Константин Лавроненко, Любовь Аксенова, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник и другие. Создатель сериала Константин Богомолов сохранил пост шоураннера, а режиссурой второго сезона занималась Дарья Жук («Хрусталь»).

«Конь БоДжек», вторая половина 6-го сезона

Netflix, 31 января

Один из самых депрессивных (но смешных) мультсериалов на свете подходит к концу. Бывшая телезвезда, а ныне подверженный всем возможным зависимостям БоДжек несколько сезонов кряду катился по наклонной. В первой половине финального сезона (вышла в октябре 2019 года) он все-таки ступил на путь избавления от пагубных привычек. Однако ужасные подробности прошлой жизни могут раскрыться и окончательно похоронить карьеру и надежды на счастливую жизнь.

«Рагнарёк», 1-й сезон

Netflix, 31 января

Новый региональный проект Netflix снят в Норвегии, но отвечает сразу за всю Скандинавию. Подростки из маленького городка Эдда (вот вам и отсылка к древнеисландской саге) пытаются разобраться с тайнами места. Норвежская мифология встречается со страхом грядущего экологического кризиса. Подробностей сюжета пока нет, но сама идея невероятно интригует. Осмыслением актуальной проблематики и национального наследия занимались сценаристы Адам Прайс («Правительство») и Симен Альсвик («Лиллехаммер»).

Кроме того

«Последний настоящий мужчина», 8-й сезон (ABC, 2 января). Отец большого семейства пытается сохранить свою маскулинность, воспитывая трех дочерей.

Endlings, 1-й сезон (CBC, 5 января). Инопланетянин приземляется на канадской ферме и отправляется в путешествие с местной человеческой семьей.

«Манифест», 2-й сезон (NBC, 6 января / КиноПоиск HD, 7 января). Фантастическая драма о мистически исчезнувшем на пять лет самолете с экипажем и пассажирами возвращается со вторым сезоном, который обещает раскрыть некоторые тайны первого.

FBI: Most Wanted, 1-й сезон (CBS, 7 января). Спин-офф сериала «ФБР» сосредоточится на поиске самых опасных американских преступников.

«Шиттс Крик», 7-й сезон (CBC, 7 января). Последний сезон ситкома о богатом семействе, познающем скромную жизнь.

Party of Five, 1-й сезон (FreeForm, 8 января). Ремейк одноименного сериала из 1990-х, только теперь подростки заботятся друг о друге не из-за смерти родителей, а из-за депортации в Мексику.

«Мыслить как преступник», 15-й сезон (CBS, 8 января / КиноПоиск HD, 9 января). Долгоиграющий процедурал о буднях криминалистов подходит к концу.

«Легенды завтрашнего дня», 5-й сезон (CW, 14 января). Новый сезон начнется с завершения глобального кроссовера «Кризис на Бесконечных землях», который соединил все сериалы CW по мотивам комиксов DC.

«Грейс и Фрэнки», 6-й сезон (Netflix, 15 января). Самый продолжительный сериал Netflix про двух великовозрастных дам, которые внезапно стали лучшими подругами.

«Волшебники», 5-й сезон (Syfy, 15 января / КиноПоиск HD, 16 января). Молодые чародеи из Нью-Йорка пытаются предотвратить новый катаклизм.

«Повзрослевшие», 3-й сезон (FreeForm, 16 января). Зоуи Джонсон (героиня «Черной комедии») пытается получить высшее образование.

«Все будет хорошо», 1-й сезон (Freeform, 16 января). 25-летний парень становится опекуном своих сестер после смерти отца.

«Умерь свой энтузиазм», 10-й сезон (HBO, 19 января / «КиноПоиск + Амедиатека», 20 января). Едкий ситком Ларри Дэвида празднует юбилей (и обгоняет «Сайнфелд» по количеству сезонов).

«Проект „Синяя книга"», 2-й сезон (History, 21 января / КиноПоиск HD, 22 января). Уфолог и капитан ВВС берутся за новые дела, связанные с необъяснимыми феноменами.

«Аквафина — Нора из Квинса», 1-й сезон (Comedy Central, 22 января). Полуавтобиографический ситком, основанный на жизни певицы и актрисы Аквафины.

«Пожарная часть 19», 3-й сезон (ABC, 23 января / КиноПоиск HD, 24 января). Пожарные из Сиэтла спасают чужие жизни и обустраивают собственные.

«С большой буквы», 4-й сезон (FreeForm, 23 января). Молодые работницы нью-йоркского глянца все еще находятся в поисках себя.

«Выскочка», 2-й сезон (Hulu, 24 января). Главная героиня продолжает попытки стать успешной эссеисткой.

«Леденящие душу приключения Сабрины», 3-й сезон (Netflix, 24 января). Уже не маленькая ведьма отправляется в ад, чтобы спасти своего бойфренда.