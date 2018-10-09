«Вы тут ничего странного не замечали?»: Трейлер 12-го сезона «Доктора Кто»

23 ноября 1963 года на канале BBC вышел первый эпизод небольшого сериала «Доктор Кто». Тогда мало кто подозревал, что проект о странном старике, который в компании попутчиков путешествует во времени и пространстве, в будущем станет настоящей классикой фантастики и одним из ключевых произведений современной британской культуры. Теперь дату начала сериала отмечают как День Доктора и в честь этого в сети появился первый трейлер 12-го сезона.

В новом сезоне Тринадцатый Доктор вернется на экраны в компании верных попутчиков (Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мэндип Джилл), чтобы продолжить исследовать неизвестные уголки мироздания и истории. В 12-м сезоне ей предстоит вновь спасти мир, разгадать несколько загадок и разобраться со старыми противниками — Киберлюдьми, которые вновь дали о себе знать.

12-й сезон «Доктора Кто» смотрите только на КиноПоиск HD, где сейчас доступны для просмотра 11 предыдущих сезонов сериала.