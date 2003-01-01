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Тизер 2-го сезона «Чудотворцев»: Темные века Дэниэла Рэдклиффа и Стива Бушеми

Сегодня, 09:10Обсудить0

Сериал «Чудотворцы» возвращается на экраны с новым сезоном, новым местом действия и новыми героями, но знакомыми актерами. В первом сезоне остались небесная канцелярия и ангелы, пытающиеся спасти человечество от приунывшего Бога. Теперь все происходит на Земле в не самый благоприятный период человеческой истории, известный как Темные века.

«Чудотворцы: Темные века» — история группы крестьян, которые изо всех сил стараются не терять расположения духа, несмотря на все ужасы Средневековья. Кругом грязь, смерть, страшные болезни и повсеместное невежество. Не помогает ситуации и король, предпочитающий проводить время в компании гусей.

Сериал «Чудотворцы» вернется на экраны 28 января 2020 года. После премьеры второй сезон будет доступен на КиноПоиск HD, где сейчас можно посмотреть первый сезон.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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