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«Я неправильная телка»: Тизер второго сезона «Содержанок»

ВчераОбсудить0

Видеосервис START выпустил первый тизер второго сезона сериала «Содержанки». В этот раз Константин Богомолов, снявший первый сезон, ограничился ролью шоураннера, а режиссером всех серий выступила Дарья Жук («Хрусталь»).

К своим ролям в проекте вернулись Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Александр Кузнецов и многие другие. Во втором сезоне актерский состав пополнился Константином Лавроненко, Виктором Вержбицким, Игорем Верником и Любовью Аксеновой.

В новых сериях художница Даша (Эрнст), приехавшая из Саратова, попытается открыть собственную галерею и удержаться в Москве без поддержки чиновника Игоря (Бурунов). Лене же (Мороз) предстоит понять, подходят ли ей отношения с загадочным олигархом Ольховским (Мишуков). Сюжетная линия Макса будет посвящена раскрытию тайны смерти Алисы.

Недавно права на показ первого сезона купил сервис Amazon. В его библиотеке это будет первый российский сериал, размещенный в разделе Originals and Exclusives. Переговоры о покупке второго уже ведутся.

Новый сезон «Содержанок» выйдет на START этой зимой. Точную дату объявят позднее.

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