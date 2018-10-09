КиноПоиск HD эксклюзивно покажет «Доктор Кто», фильмы и сериалы BBC

Компании «Яндекс» и BBC Studios заключили долгосрочный контракт. Согласно условиям, в 2020 году в библиотеке КиноПоиск HD появится более 100 часов нового художественного контента, произведенного BBC Studios. В пакет сделки входят сериалы, фильмы и более 150 детских шоу и мультфильмов.

В частности, начиная с 2020 года КиноПоиск HD будет эксклюзивно показывать в России популярный британский сериал «Доктор Кто». Первую серию нового сезона подписчики сервиса смогут увидеть уже 2 января, спустя сутки после премьеры на BBC. Также подписчики КиноПоиск HD смогут посмотреть на сервисе все 12 сезонов «Доктора Кто».

В рамках сделки BBC Studios будет ежегодно предоставлять КиноПоиск HD премиальный новый контент. Более того, студия станет его главным европейским поставщиком контента. Уже сейчас по подписке на КиноПоиск HD можно посмотреть такие сериалы BBC, как «Лютер», «Жизнь на Марсе», «Отбросы», «Торчвуд», «Дарреллы», «Зовите повитуху», «Война и мир» и «Отверженные».



Британские сериалы очень популярны среди российских зрителей. Согласно исследованию Mediascope, «Шерлок» стал самым популярным международным сериалом на федеральных каналах в 2017 и 2018 годах.

По словам вице-президента BBC по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморья и Африки Салима Мукаддама, сотрудничество с «Яндексом» сможет познакомить российских зрителей с творчеством главных кинематографистов Великобритании. «Мы выпускаем здесь лицензионный контент уже много лет и видим, что британские фильмы и сериалы очень востребованы в России, и интерес к ним постоянно растет, — говорит Мукаддам. — Мы внимательно подошли к выбору партнера, который поможет реализовать наши амбиции на российском рынке. „Яндекс“ с его масштабом, аудиторией и вниманием к качеству контента идеально подходит на эту роль».



«Одна из задач нашей контент-стратегии заключается в том, чтобы регулярно давать подписчикам возможность смотреть лучшие мировые премьеры. Для этого мы постоянно расширяем библиотеку высококачественного зарубежного контента. Благодаря лицензионным отношениям с BBC мы уже стали домом для сериала „Доктор Кто“ в России. С заключением нового долгосрочного соглашения с BBC Studios мы ожидаем, что скоро сможем порадовать зрителей новыми премьерами мирового масштаба. В рамках этого партнерства мы также рассматриваем возможность создания контента по сценарным форматам BBC Studios», — комментирует сделку контент-директор КиноПоиск HD Ольга Филипук.

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