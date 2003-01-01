«Лучший дизайнер по костюмам»: Из чего сшиты номинанты на «Оскар»

Художник по костюмам, историк кинокостюма Анна Баштовая рассказывает о том, как работали ее голливудские коллеги и почему заслужили оскаровскую номинацию.

Художники по костюмам — одна из важнейших профессий в киноиндустрии. Во многом именно через костюм раскрываются характер персонажа и даже линия повествования. При этом дизайнеры часто незаслуженно остаются бойцами невидимого фронта: мало кто знает, с какими сложностями им приходится сталкиваться и насколько нестандартные решения принимать, чтобы костюм правильно раскрывал режиссерский замысел. Рассказываем об их работе на примере фильмов — номинантов этого года.

«Фаворитка» — Сэнди Пауэлл

Сэнди Пауэлл / Фото: Getty Images

«Фаворитка»

За очень сжатый срок в пять недель Сэнди предстояло сделать около 150 оригинальных костюмов. Работа велась, даже когда съемки картины уже начались. В итоге все мужские костюмы создавались практически по одному образцу, а основное внимание было сосредоточено на нарядах главных героинь. Для властного образа герцогини Мальборо (Рэйчел Вайс) были выбраны костюмы преимущественно мужского кроя, как минимум для верховой езды и развлекательной стрельбы. При этом Пауэлл хотела, чтобы герцогиня считывалась не как мужеподобная, а как эмансипированная, уверенная в себе женщина. Для королевы Анны (Оливия Колман) была создана огромная мантия, с кадра которой и начинается картина. По словам дизайнера, это один из самых важных костюмов с точки зрения повествования, так как напрямую иллюстрирует опустошенное состояние королевы и желание скрыться и спрятаться: «Это как во время болезни надеть большой уютный халат». Чтобы передать эти ощущения, Пауэлл отошла от аутентичных тканей XVIII века и купила на eBay… стеганное покрывало, из которого и скроили мантию.

«Фаворитка»

Было и еще одно более неожиданное дизайнерское решение. Всю рабочую одежду и даже корсеты кухарок Пауэлл создала из сшитых вместе синих джинсов. «У меня был специальный шопер, который ходил по многочисленным комиссионным магазинам и просто скупал все поношенные джинсы. Было здорово, потому что мы использовали разные оттенки джинсовой ткани, изношенной в разных местах. Так что это идеально сработало для рабочей одежды слуг». Начав работать над картиной, Пауэлл выяснила, что ее эпоха (Англия, 1708 год) в кинематографе практически не исследована. К тому же ни дизайнер, ни режиссер фильма Йоргос Лантимос не стремились воссоздать в костюмах и интерьерах историческую достоверность. Таким образом, было принято решение работать в области скорее условной, гротескной и местами карикатурной. В качестве вдохновения Лантимос посоветовал Пауэлл обратиться к «Шепотам и крикам» — шведской исторической драме Ингмара Бергмана, действие которой происходит в конце XIX века. В итоге цветовая гамма «Фаворитки» превратилась из очень яркой, типичной для 1708 года, в лаконичную, как в картине Бергмана, и свелась к белому, черному и темно-синему.

На съемках фильма «Фаворитка»

«Обычно я трачу много времени на цвет. Я люблю цвет, — рассказывает Пауэлл. — Но было приятно сделать что-то другое. Так как мы использовали много черного, пришлось прибегнуть к работе с различными текстурами». В итоге дизайнер нашла в дешевом магазине рулон эластичного черного винила, который так или иначе был использован абсолютно во всех костюмах и тем самым сформировал общую стилистку. «Этот черный винил, вырезанный лазером, оказал влияние на все придворные костюмы, так как идеально подходил для отделки. Я думаю, что эта находка вдохновила меня на внешний вид всего двора».

«Черная Пантера» — Рут И. Картер

Рут И. Картер / Фото: Getty Images

Несмотря на колоссальный опыт и свыше 60 проектов за плечами, «Черная Пантера» стала самой масштабной картиной в фильмографии этой художницы по костюмам. Команда Рут насчитывала около двух сотен человек и состояла, помимо стандартного костюмерного цеха, из пяти иллюстраторов, 14 дизайнеров и десятков портных, художников по ткани, ювелиров и кузнецов, которые присутствовали как на съемочной площадке в Атланте, так и в студии в Лос-Анджелесе. Кроме того, отдельная команда из сотни байеров искала и скупала необходимые ткани и фурнитуру в Южной Африке, Нигерии и Южной Корее. «Это была настоящая армия», — признается Картер.

На съемках фильма «Черная Пантера»

Работа над картиной началась для художницы со сбора информации. Она изучала авангардные работы мастера плиссировки Иссея Мияке и винтажные коллекции Ива Сен-Лорана и Донны Каран в африканском стиле. Ее рабочий кабинет был увешан изображениями костюмов африканских племен, шкур животных, пирсинга и боди-арта, драпировок и бисероплетения. Все это вдохновляло Картер на сложные сочетания и нестандартные решения в костюмах персонажей. «Я выбрала вещи африканских племен и реализовала их в футуристическом дизайне. Поскольку культура, которую создал [режиссер] Райан Куглер, уникальна, я смогла сочетать различные элементы многих племен, включая красный цвет, треугольные формы, шейные кольца и бисероплетение, не беспокоясь о культурной апроприации», — делится дизайнер.

«Черная Пантера»

Картер посетила немало магазинов Ганы и Южной Африки в поисках головных уборов и ювелирных украшений, которые можно было бы использовать как прототипы. Например, шевронные метки на доспехах воительниц из женского клана Дора Миладже имитируют сакральную геометрию и образы, найденные в африканских произведениях искусства. Вышивка бисером указывает на семейное положение владельца, а крошечные талисманы на груди бойца символизируют набор его навыков и уровень духовности. «Я представила себе, что существует отдельная группа людей-ремесленников, которые создают боевую форму для отряда Миладже, — поясняет Картер. — Как только девушка достигает особого уровня мастерства в бою, ремесленники создают для нее доспехи и дарят их на церемонии». Яркий оттенок брони Дора Миладже — это кульминация смелых красных оттенков, которые Картер видела во время своих путешествий по Южной Африке. «Я хотела усилить оттенок красного, чтобы, когда вы видите четырех бойцов, стоящих вместе, их сила и мощь на экране из-за насыщенности цвета ощущались как десять».

«Черная Пантера»

Для актрис Данай Гуриры и Флоренс Касумбы, исполнивших роли воительниц Дора Миладже, Картер создала красочные, оплетенные бисером доспехи; для духовного гуру королевства Зури (Форест Уитакер) — царственную фиолетовую мантию и плиссированную робу, а наряд Накии (Лупита Нионго) был окрашен вручную в зеленый цвет, отсылающий к цветовой гамме ее речного племени. Но самым интересным решением был костюм Рамонды (Анджела Бассетт). Так как она является лидером нации с передовыми технологиями, ее наряд должен быть самым грандиозным. В итоге мантию и корону для героини создали из волокон, напечатанных на самом большом 3D-принтере в мире, который находится в Бельгии.

Промо постер фильма «Черная Пантера»

Картер признается, что ей постоянно не хватало времени. Сбор информации по африканскому костюму она начала в июне 2016 года, в январе 2017-го уже стартовали съемки, которые длились до мая. «Многие вещи никогда и никем до этого не создавались, и нам пришлось все разрабатывать с нуля. К тому же мы делали вручную застежки и пряжки, чтобы те выглядели аутентично, хотя их даже никто не видит на экране, и мы могли с легкостью заменить их липучками».

«Две королевы» — Александра Бирн

Александра Бирн / Фото: Getty Images

Для художницы это пятая номинация на «Оскар». Примечательно, что свою пока что единственную победную статуэтку дизайнер костюмов получила за картину «Золотой век», действие которой также разворачивается вокруг противостояния двух королев, Елизаветы I и Марии Стюарт. Кроме того, Бирн создавала костюмы для фильма «Елизавета», так что по праву считается специалистом в историческом периоде Англии XVI века. Поэтому неудивительно, что режиссер «Двух королев» Джози Рурк пригласила именно ее.

На съемках фильма «Две королевы»

Как признается сама Бирн, создавать костюмы в уже хорошо знакомом историческом периоде стало для нее своеобразным вызовом. С одной стороны, хотелось сделать что-то не менее грандиозное, чем в оскароносном «Золотом веке», с другой — не повторяться. «После предыдущего проекта об этом периоде я стала хорошо разбираться в пышных платьях и массивных костюмах, но чувствовала, что в данном случае фильм абсолютно не об этом. Я не хотела, чтобы это было очередное высказывание на тему «Вот еще одна королева в еще одном платье»».

Промо постер фильма «Две королевы»

В итоге Бирн приняла решение ограничить цветовую гамму костюмов. «Цвет — один из главных инструментов повествования, потому что именно он позволяет нам рассказать историю и обозначить ориентиры, не прибегая к излишним манипуляциям. Мы ввели четкое разграничение: английский двор носит черный цвет, шотландский двор — индиго». Интересно, что подобная цветовая гамма вторит картине «Фаворитка», и это не единственное сходство. Так же как и Пауэлл, Бирн избрала в качестве основной ткани для костюмов джинсу.

«Две королевы»

Художница призналась, что не стремилась быть исторически точной и использовать традиционные для того времени материалы. «Во-первых, это не документальный фильм, потому что в действительности две королевы никогда не встречались. Таким образом, мы освободились от полной привязанности к конкретному периоду, — говорит Бирн. — И, во-вторых, речь идет о двух необыкновенных женщинах, которые держатся за свои престолы в мире очень хищных мужчин». Так она обратила свое внимание на деним. Именно из этого материала создана большая часть костюмов персонажей картины, за исключением пяти образов, основанных на королевских портретах.

«Две королевы»

Единственным ярким нарядом в картине является платье Марии Стюарт в сцене казни. Для него Бирн выбрала ярко-красный цвет. «Он символ мученичества в католицизме, и Мария хотела таким образом заявить, что умирает как католическая мученица. Зная об этом из истории, я решила выбрать настолько яркий красный, насколько возможно». Примечательно, что в картине «Золотой век» Бирн также использовала для сцены казни Марии Стюарт платье схожего кроя ярко-красного цвета.

«Мэри Поппинс возвращается» — Сэнди Пауэлл

Сэнди Пауэлл / Фото: Getty Images

Еще одна картина, помимо «Фаворитки», за которую Сэнди Пауэлл номинирована на «Оскар» в этом году (это не первый подобный прецедент в ее карьере — в 2016 году дизайнер также оказалась номинирована дважды, за «Кэрол» и «Золушку»). Съемочные графики «Мэри Поппинс возвращается» и «Фаворитки» наложились друг на друга, поэтому Пауэлл, по собственному признанию, буквально бегала между съемочными площадками, чтобы успеть следить за обоими проектами. Что, к счастью, не сказалось на результате.

«Мэри Поппинс возвращается»

Новая «Мэри Поппинс» — сиквел классического фильма 1964 года, при этом по сюжету разница между событиями составляет 24 года. То есть если действие первой картины происходило в 1910 году, то в новой версии на дворе 1934-й. Все это необходимо было учесть Пауэлл при работе над костюмами, одновременно отдавая дань оригиналу и привнося что-то новое. «Конечно, нам необходимо было сделать отсылку к оригинальной Мэри Поппинс. Было бы очень странно, если бы она появилась в скафандре или в чем-то в этом роде — тогда она была бы просто неузнаваемым персонажем. Поэтому мы должны были частично сохранить элементы оригинального костюма, что было удивительно легко сделать». Так появилась идея бордовой шляпки, которая отсылает к канонической Мэри Поппинс. Но если в оригинале шляпка украшена цветами, то в сиквеле — брошью в виде птички. «Я не хотела использовать цветы, которые совершенно не подходили для нашей Мэри. Она намного элегантнее и шикарнее. В итоге мне на ум пришла рисованная малиновка из оригинальной версии». Брошь-малиновка была изготовлена вручную, крылья и перья птички полностью сотканы из кружев. По словам Пауэлл, это ее самая любимая деталь в картине.

«Мэри Поппинс возвращается»

В целом же при подготовке к фильму дизайнер черпала вдохновение в модных журналах 1930-х годов, штудировала Vogue и Harper’s Bazaar. Так как по сюжету действие разворачивается в 1934 году, Пауэлл разрабатывала вещи, характерные для той эпохи — платья длиной до середины щиколотки и блузы в горошек. Кроме того, вездесущий галстук-бабочка — любимый аксессуар Мэри — также свойственен 1930-м годам.

«Мэри Поппинс возвращается»

Самым интересным было цветовое решение костюмов. Как и в оригинале, в современной экранизации присутствует множество анимационных вставок, и Пауэлл хотелось, чтобы костюмы в этих вставках не выглядели чужеродными, а вписывались в общую анимацию, как будто они нарисованы. В итоге дизайнер приняла нестандартное решение: изначально все костюмы отшивались из полностью белого материала, затем вместе с художниками-аниматорами велось обсуждение, какая цветовая гамма и какой стиль анимации будут использованы в той или иной сцене, и только после этого костюмы передавались в отдел покраски.

«Мэри Поппинс возвращается»

При этом разработка образов для музыкальных сцен велась иначе. Пауэлл задумала, что сценические костюмы будут ярче и смелее, ей хотелось использовать розовый и пурпурный. Поэтому сначала шились костюмы, а затем аниматоры, отталкиваясь от них, отрисовывали сцену в подходящих тонах.

«Баллада Бастера Скраггса» — Мэри Зофрис

Мэри Зофрис / Фото: Getty Images

Братья Коэн и художник по костюмам Мэри Зофрис работают совместно более 20 лет, начиная с картины «Фарго» и продолжая «Большим Лебовски», «О, где же ты, брат?» и «Старикам тут не место». Как говорит Зофрис, они уже настолько понимают друг друга, что Коэны обычно даже не приходят на примерку. Тем не менее этот проект для художницы стал одним из самых сложных. Дело в том, что картина состоит из шести новелл, поэтому, по признанию Зофрес, ей пришлось работать буквально над шестью разными фильмами одновременно. При этом четко помнить не только о том, какой костюм в какой части появляется, но и о том, что они все должны быть в единой стилистике одного фильма. «Это почти как прослушивание альбома», — смеется дизайнер.

«Баллада Бастера Скраггса»

Подготовка к проекту началась, как обычно, с исследования исторического периода. Зофрис изучила музейные экспонаты и редкие фотографии, а также дневники и книги о Диком Западе конца XIX — начала XX века. Кроме того, дизайнер вдохновлялась иллюстрациями Н. К. Уайета, который много рисовал Запад, ковбоев и скот.

Иллюстрация Н. К. Уайета

Для большинства вестернов костюмы делаются с нуля, не исключением стал и данный проект. «Вы не можете арендовать вещи, а затем вернуть их с пулевыми отверстиями», — делится Зофрис. В итоге их приходилось не только шить, но и фактурить и состаривать — огромная работа, которую вместе с Зофрис осилил не менее огромный костюмный цех. «Вестерны — это довольно жестокий жанр для всех кинодепартаментов. Всё и все в грязи. Вам приходится приводить костюмы в такой вид, как будто им 20 лет и их уже месяца три не стирали и не чистили».

«Баллада Бастера Скраггса»

В новелле «Вход за еду» ключевыми словами в сценарии были «унылые, отчаянные и замерзшие», и именно это нужно было передать через костюмы. Гарри Меллинг играет здесь уличного исполнителя без рук и ног. «Я думала, что это будет решено при помощи компьютерной графики, — делится Зофрис, — но задачу предоставили решить отделу костюма». В итоге дизайнер нашла выход из ситуации благодаря рубашке с четырьмя рукавами и заниженной линией плеч. Таким образом, когда Меллинга снимали спереди, он мог сложить руки сзади, и наоборот. «Идея с четырьмя рукавами, вероятно, лучшая из всех, что у меня были за весь год», — смеется художница.

«Баллада Бастера Скраггса»

В той же новелле Лиам Нисон носит огромную медвежью шкуру, которая, как и нашумевшая накидка Джона Сноу из «Игры престолов», была сделана из меховых ковриков IKEA. Для создания шубы Зофрис вместе с командой сначала покрасили, затем сшили вместе 30 икеевских шкурок, а потом побрили в некоторых местах готовую шубу, имитируя изношенные участки. Последней ступенью было зафактуривание при помощи геля для волос, чтобы сделать некоторые участки слипшимися и грубыми.

«Баллада Бастера Скраггса»

С некоторыми персонажами пришлось повозиться особенно. Например, с кассиром банка из новеллы «Под Алгодонесом». По сценарию он весь был увешан кастрюлями, что стало для команды дизайнеров по-настоящему захватывающей задачей. «Мне нужно было изучить, какие конкретно кастрюли были тогда в обиходе», — говорит Зофрис. Костюм главного персонажа из главы «Баллада Бастера Скраггса» был полностью белым и в сценарии. Зофрис посчитала, что это отсылка к поющим ковбоям 1940-х и ковбойским фильмам с Джином Отри, поэтому опиралась на костюмы именного этого исполнителя.

«Баллада Бастера Скраггса»

Но самым вдохновляющим для дизайнера стал костюм Тома Уэйтса. «Джоэл и Итан попросили его отрастить волосы максимальной длины, и Том сначала пришел в ужас, но потом ввязался в это. Я почувствовала, что к подобному образу идеально подойдут широкие брюки в шотландскую клетку, подтяжки и шляпа. Этот костюм стал самым волнительным, потому что я большой поклонник Тома Уэйтса. Он надел свой костюм и начал петь песню „Mother Machree“, и это был один из лучших моментов, которые у меня когда-либо случались на примерке».

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