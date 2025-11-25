Кинопоиск
Портрет героя

Умер Удо Кир. Вспоминаем культового актера из фильмов фон Триера, Фассбиндера и Уве Болла

23 ноября скончался Удо Кир — немецкий характерный актер и гений эпизода, снимавшийся не только у Ларса фон Триера, Гаса Ван Сента и Райнера Вернера Фассбиндера, но и у Роба Зомби с Уве Боллом. Ему был 81 год.

Удо Киршпе родился в Кельне в 1944 году. На следующий день после рождения Удо с матерью пришлось доставать из руин роддома, в который во время бомбардировки города упал снаряд. Удо рос без отца, и они с матерью жили крайне бедно. По словам Кира, детство было ужасным, а горячая вода в его доме появилась, только когда ему исполнилось 17. В юности Кир служил в качестве алтарного мальчика в церкви и работал на фабрике, а в 18 лет уехал в Лондон, чтобы учить английский. Там он вскоре дебютировал в роли соблазнительного жиголо в короткометражном травелоге «Дорога в Сен-Тропе».

Удо Кир на обложках журнала Films and Filming

По собственным признаниям Кира, его кинокарьера родилась случайно: он любил внимание и часто оказывался в нужном месте в нужное время. Например, познакомился в самолете с Полом Моррисси, режиссером из тусовки Энди Уорхола. Тот впечатлился и предложил Удо главные роли в хоррорах «Тело для Франкенштейна» и «Кровь для Дракулы» (в них Кир сыграл соответственно барона Франкенштейна и графа Дракулу). Позднее Гас Ван Сент, поклонник фильмов Моррисси, позвал Кира в его первый американский фильм — «Мой личный штат Айдахо». Фанатка этой картины Мадонна предложила Киру сняться для ее скандальной арт-книги «Секс» и в клипах Erotica и Deeper and Deeper (актер также появлялся в музыкальных видео Korn, Goo Goo Dolls, Supertramp и Ив).

Еще подростком Кир подружился в баре с культовым режиссером Райнером Вернером Фассбиндером, который спустя годы снял его в своих работах «Лола», «Лили Марлен», «Берлин, Александерплац», «Третье поколение» и «Больвизер». После смерти Фассбиндера Кир превратился в любимца датского провокатора Ларса фон Триера, у которого сыграл почти во всех работах, включая телефильм «Медея», где ему досталась главная роль Ясона. Кир — крестный отец сына Триера.

Пронизывающий взгляд, гипнотическое выражение лица и мягкий немецкий акцент годами заставляли режиссеров обращаться к услугам Удо, когда они искали исполнителей на роли Антихристов, вампиров, злодеев или просто демонических чудаков. Главные роли попадались редко, ширпотреба было достаточно. Свою фильмографию Кир описывал так: «100 фильмов плохие, 50 хорошо пойдут с вином, еще 50 хороши сами по себе». Сейчас страница актера на IMDb насчитывает свыше 275 актерских работ.

Жанровая часть кировской фильмографии включает «Суспирию», «Эйса Вентуру», «Джонни-мнемоника», «Не называй меня малышкой», «Армагеддон», «Блэйда», «Конец света», «Тень вампира», «Хеллоуин 2007», «Закатать в асфальт» и «​​Железное небо». Некоторые ужасы с Киром, такие как британский «Дом на соломенном холме» и немецкая «Печать дьявола», попали в списки video nasties — запрещенного «вредного» кино (в основном хорроров), с которым воевала при Тэтчер английская цензура.

Удо Кир в 1979 году

При этом проходной треш «Дракула 3000» и «Бладрейн» спокойно соседствует в резюме артиста с работами у уважаемых фестивальных режиссеров вроде Фатиха Акина («Душевная кухня»), Вима Вендерса («Братья Складановские»), Валериана Боровчика («Доктор Джекилл и женщины»), Вернера Херцога («Непобедимый», «Мой сын, мой сын, что ты наделал»), Миклоша Янчо («Венгерская рапсодия») Гая Мэддина («Замочная скважина», «Запретная комната») и Александра Пэйна («Короче»).

На финальном витке карьеры Кир успел стать талисманом для бразильского режиссера Клебера Мендонсы Филью. Их совместные работы «Бакурау» и «Секретный агент» взяли важнейшие призы в Каннах. Среди редких главных ролей позднего Удо Кира нельзя не отметить нежные трагикомедии про стареющего парикмахера-эпатажника («Лебединая песня») и жертву нацизма в Южной Америке («Мой сосед Адольф»).

В 1966-м Удо Кир дебютировал в роли соблазнительного жиголо в короткометражном травелоге «Дорога в Сен-Тропе»
Звездой хорроров Удо Кир стал уже в самом начале карьеры, когда сыграл у Пола Моррисси, режиссера из тусовки Энди Уорхола, в «Теле для Франкенштейна» и «Крови для Дракулы».
У Кира было всего 10 дней, чтобы подготовиться к роли графа Дракулы в «Крови для Дракулы».
Актеру сказали срочно похудеть на 5 килограммов, поэтому он неделю ел только листья салата
«Третье поколение»
«Лили Марлен»
«Доктор Джекилл и женщины»
Удо Кир в «Королевстве» Ларса фон Триера.
С режиссером на съемках сериала
«Суспирия»
«Медея»
В 1991 году Кир получил роль в драме Гаса Ван Сента «Мой личный штат Айдахо» и переехал в Палм-Спрингс, где прожил всю оставшуюся жизнь
Танец с лампой вдохновлен его собственным выступлением в Москве
В «Блэйде» Удо Кир сыграл вампира
На прослушивании он предложил режиссеру Стивену Норрингтону изобразить кровососа как брокера с Уолл-стрит. Уэсли Снайпс, по словам Кира, был wunderbar
В рамках промотура антисатанистского боевика «Конец света» Удо Кир вместе с Арнольдом Шварценеггером посетил родную Германию. Работать с последним героем боевиков Киру тоже понравилось
Гэбриел Бирн, Арнольд Шварценеггер и Удо Кир на премьере фильма в Мюнхене
В комедии «Мой сосед Адольф» переживший холокост еврей из Южной Америки принимает своего бородатого соседа-немца за настоящего Адольфа Гитлера
Удо Кир должен был появиться в хоррор-видеоигре Хидэо Кодзимы OD, которую японец придумал в соавторстве с Джорданом Пилом
Увы, из-за забастовки Американской гильдии актеров Кира успели отснять только для трейлера
За роль в трагикомедии «Лебединая песня» Удо Кир получил номинацию на премию «Независимый дух».
В безумном вестерне «Бакурау» Кир сыграл одну из своих лучших ролей — главу группы американцев-психопатов, которые устраивают сафари на жителей бразильской деревушки
В сериале «Охотники» с Аль Пачино он сыграл Адольфа Гитлера, который, оказывается, инсценировал свою смерть и строит Четвертый рейх в США. Фюрера Кир играл не один раз за карьеру
В политической сай-фай-сатире «Железное небо» Удо Кир — фюрер лунной базы Вольфганг Корцфляйш. По сюжету нацисты сбежали на Луну в 1945-м и планируют захватить Землю с помощью космического флота
Постер «Нимфоманки»
Удо принял участие в знаменитой промокампании эротической драмы Ларса фон Триера
В сериале «Борджиа» Кир сыграл человека веры — папу римского Иннокентия VIII.

Автор: Михаил Моркин (@morkin)

Фоторедактор: Вера Бирюкова

Фото: Virginia / ullstein bild via Getty Images, Ursula Düren / picture alliance via Getty Images

