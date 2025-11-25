Умер Удо Кир. Вспоминаем культового актера из фильмов фон Триера, Фассбиндера и Уве Болла

Удо Киршпе родился в Кельне в 1944 году. На следующий день после рождения Удо с матерью пришлось доставать из руин роддома, в который во время бомбардировки города упал снаряд. Удо рос без отца, и они с матерью жили крайне бедно. По словам Кира, детство было ужасным, а горячая вода в его доме появилась, только когда ему исполнилось 17. В юности Кир служил в качестве алтарного мальчика в церкви и работал на фабрике, а в 18 лет уехал в Лондон, чтобы учить английский. Там он вскоре дебютировал в роли соблазнительного жиголо в короткометражном травелоге «Дорога в Сен-Тропе».