Как снимает Михаэль Ханеке? Рассказывает его продюсер Файт Хайдушка

Сразу было понятно, что Ханеке хочет снимать артхаус. И я задумался, как можно было бы продать этот фильм. Как вообще это делают другие? Прокатчики артхауса часто продают не один фильм, а целый пакет. Тогда я спросил у Ханеке, какие еще у него есть идеи. Он перечислил несколько историй, над которыми размышлял, и я увидел, что между тремя задумками проходит общий мотив, красная нить. После этого я пришел в Фонд поддержки кино и сказал: «Я собираюсь сделать с Ханеке не один фильм, а три». Мне снисходительно улыбнулись, мол, у него еще и один не запущен, а он уже про три. Но мы их сделали. Сейчас «Седьмой континент», «Видео Бенни», «71 фрагмент хронологии случайностей» объединяют в трилогию. Сам Ханеке назвал ее «Оледенение чувств» (Die Vergletscherung der Gefühle).