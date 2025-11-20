Итоги российского фестивального сезона 2025 года. Самые осторожные, душевные и радикальные фестивали России

Между открывающим сезон Original+ и закрывающим его «Зимним» редакция Кинопоиска попросила кинокритиков, авторов Telegram-каналов, фестивальных отборщиков, продюсеров и прочих экспертов поделиться впечатлениями от киносмотров 2025 года и раздать фестивалям свои субъективные награды в номинациях — от самого душевного до самого пьяного.
Бум фестивального движения в России продолжается: количество кинофестивалей в Москве и регионах продолжает расти. Если международных смотров в 2024-м, согласно перечню Минкульта, было 182, то в 2025-м их в списке уже 192. В уходящем году, очевидно, усилились фестивали, появившееся после 2022-го: «Маяк» и «Новый сезон» в Краснодарском крае, «Новое движение» в Великом Новгороде и «Одна шестая» в Екатеринбурге. Обновились региональные смотры — например, Ferrum в Железноводске. Привлекли больше внимания тематические события, такие как фестиваль импакт-кино «Лампа» в Перми или фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» в Новосибирске.
Внимание корпораций, нового глянца и медиа — еще одно ощутимое изменение 2025 года. Генеральным партнером «Горького» выступила компания Wildberries & Russ, а одним из информационных партнеров стала «Москвичка». Voices в Вологде несколько лет поддерживается «Северсталью». Журнал Сергея Минаева «Чтиво» — в этом году инфопартнер «Нового сезона», Кинопоиск — его же медиапартнер, и мы также продолжали сотрудничество с «Маяком» и «Посланием к человеку».
Однако складывается ощущение, что самая интенсивная фестивальная жизнь со своими персонажами, устоявшимися приколами (среди них «поезд на „Маяк“») и сплетнями происходит не в медиа, а в Telegram-каналах. Этим летом Telegram был буквально переполнен новыми группами, в которых объединялись критики и журналисты (например, «Вологодские коты» и «Фестивалим»), появились очередные каналы с бесконечными видеокружочками, и каждый уважающий себя автор считал необходимым публиковать рецензии на выходе из зала, репортажи с полей и рассказы о событиях от первого лица. Хорошо это или плохо, но организаторы вынуждены учитывать, как телеграмный движ влияет на атмосферу фестивалей. С каждым годом она становится более дружелюбной и неформальной, но, с другой стороны, это превращает российские кинофестивали — профессиональные по сути мероприятия — в междусобойчики, и не сказать, что это сильно способствует популяризации кино.
Кинопоиск попросил журналистов, кураторов, режиссеров и, конечно, админов Telegram-каналов поделиться своими впечатлениями об этом сезоне фестивалей, назвать число посещенных киносмотров и раздать им награды в выдуманных номинациях.
Самый радикально-экспериментальный фестиваль — «Новое движение»
В 2024 году посетил 12 фестивалей, в 2025-м — 8.
Первое «Новое движение» я пропустил, на второе приехал и был, мягко говоря, обескуражен тем, что увидел в зале областной филармонии, где проходили показы. То, что обычно можно увидеть в закрытых киноклубах, синефильских пабликах VK или на личных YouTube-каналах любителей альтернативного кино, здесь показывают в конкурсной программе огромной толпе людей. Самое дикое, что авторский травелог с бубнящим на камеру режиссером и 60-минутные посиделки матерящихся сотрудников ЖЭКа, вслушивающихся в шум труб, прекрасно соседствуют с романтичной картиной о любви к ожившему манекену и семейным кино о детях в кукурузном поле.
В моменте было непонятно, почему я смотрю многие из этих фильмов, но полгода спустя этот фестивальный опыт кажется уникальным. Поклон отборщику Вадиму Рутковскому!
Поездив некоторое время по фестивалям, начинаешь больше ценить искусство отборщиков. Именно в борьбе их внутренних компромиссов собираются конкурсные программы. Иногда хочется ездить на фестивали за свежим впечатлением, за тайным посланием, оставленным между слотами расписания, за поиском уникальных картин, пусть не всегда хороших, но которые ты вряд ли бы посмотрел вне фестиваля, за что ему особенно благодарен. С подобным теплом в 2025-м вспоминаются конкурсные программы двух российских смотров ― «Маяка» и «Нового движения».
Самый полезный для нетворкинга фестиваль — «Окно в Европу»
В 2024 году посетил 3 фестиваля, в 2025-м — 10.
Не люблю это слово, но куда деваться: главный в плане нетворкинга фестиваль — «Окно в Европу». Единственный смотр такого калибра, где журналистов селят по двое в гостиницу с говорящим названием «Дружба». Одними смол-токами не отделаешься, но, если с соседом повезло, даже слабый конкурс не сможет испортить неделю в Выборге (Кулешов, если ты это читаешь, сердечный привет!).
Фестивалей становится все больше, а хороших фильмов и сериалов все меньше. Учитывая, что пласт достойного кино активно соскабливает государство, картина получается не самая приятная. Как коллеги годами выживают в активном режиме фестивальных поездок, для меня загадка (Ткачёв, если ты это читаешь, держись!).
Самый душевный фестиваль — «Лампа»
В 2024-м и 2025-м посетила по 5 фестивалей.
Постоянно пишем о «Лампе» в нашем канале, искренне ее поддерживаем. Это самый цельный, структурированный и сбалансированный фестиваль, выверенный до мельчайших деталей не из фанатизма, а из любви к кино. Самый несуетливый, добрый, энергетически собранный в один стройный круг из участников, киношников и волонтеров. Настоящий симбиоз, настоящая синергия. Подключаешься к этой спокойной, чистой волне и плывешь вместе с ней.
Каждый человек на «Лампе» важен. Уверенно считаю: сначала человек, потом — все остальное. Фестивальные дни здесь уютные, всё в балансе. Здесь дышится, здесь не надышаться! Каждый год летим на этот свет рейсом Москва — Пермь, туда, где тепло и человечно. Возвращаешься домой, а ощущение, что из дома уехал. И свет все долетает до тебя, бережно греет еще один год, аккурат до новой «Лампы».
Самый индустриальный фестиваль — «Новый сезон»
За 2024-й и 2025-й годы посетил более 10 фестивалей.
«Новый сезон» ― это не один, а несколько маленьких фестивалей для всех онлайн-кинотеатров, где каждый является программным директором своего личного «Нового сезона». Каждый отбирает три самых интересных, необычных проекта, которые хочет представить, получив мгновенный отклик от индустрии.
Это ключевая точка сбора деятелей индустрии, где продакшены встречаются с онлайн-кинотеатрами, кинопроизводители с продюсерами, сценаристы с режиссерами, а актеры — с кастинг-директорами. В этих встречах рождаются новые творческие союзы, поднимаются важные вопросы, решаются актуальные задачи.
Мои общие впечатления от фестивалей этого года связаны с победами и наградами, которыми были отмечены сериалы Okko практически везде. Была проделана большая работа, которая началась еще три года назад с сериала «1703». Мы постепенно доказали, что наши сериалы — настоящая Лига чемпионов оригинального контента.
Самый вдохновляющий фестиваль — «Маяк»
В 2024-м посетила 10 фестивалей, в 2025-м — 8.
Фестиваль с ламповой и демократичной атмосферой, где режиссеры и журналисты неделю общаются в непринужденной обстановке. Вы бесконечно говорите о кино, обсуждаете увиденное за завтраком, на вечеринках и даже в купе знаменитого фестивального поезда. «Маяку» удалось найти баланс и сделать участниками и старейших кинематографистов, и молодых дерзких авторов.
Взаимообмен энергиями, традиция аплодировать группе, не вскакивая и не убегая с титров, — часть культуры, которую привил программный директор Стас Тыркин. Его усилия представить кино в некоей главной теме — тоже вдохновляющий момент, позволяющий посмотреть на проблему (семьи, как в этом году) с разных сторон. Существование службы заботы, которая спрашивает даже о том, нет ли аллергии, не может не произвести впечатление.
Вообще, это был плотный фестивальный год: удалось поработать на ММКФ, Original+, «Пилоте», «Горьком fest», Ferrum, «Новом сезоне», «Одной шестой» и «Маяке». Изнурительный труд для журналистов, отсматривающих конкурсную программу и громкие события вне конкурса. Жертвуешь сном, обедом и нормальным самочувствием, потому что хочешь объять необъятное.
Приятно, когда напряженную работу замечают организаторы и благодарят за поддержку, как это сделал на церемонии закрытия «Маяка» Антон Малышев. Неприятно, когда к прессе относятся как к обслуживающему персоналу и делят журналистов на «правильных» и «неправильных». На такие фестивали больше ездить не буду.
Самый камерный фестиваль — Voices
В 2024-м и 2025-м посетил по 10 фестивалей.
Это настоящий праздник кино: не вылезаешь из кинотеатра с 11 утра и до полуночи. Точно не забуду единственный сеанс «Альфы» Жюлии Дюкурно в России, который случился в Вологде. Здесь всегда принимают с радушием, чувствуешь, что тебя ждут. Это и самый демократичный фестиваль: победителя выбирают зрители, на сеансах сидишь вместе с вологжанами. Для меня еще большое благо — интересное европейское кино. Voices — редкий международный фестиваль в России, который продолжает добывать кино из Канн, Венеции и Локарно, причем не производства Ирана, Бангладеш, Индии и Китая.
Главное впечатление года — ощущение, что фестивалей стало слишком много, и хочется сократить число своих поездок. Киносмотров чуть ли не больше, чем хороших фильмов. С некоторых могу отметить либо ноль, либо один фильм. Жалко проводить неделю вне дома, чтобы увидеть одну достойную картину. Уровень сериалов тоже падает — стало слишком много телевизионных, вторичных проектов.
В связи с тем, что качество фильмов ухудшается, перспективы 2026 года вызывают тревогу.
Непонятно, как в ближайшее время эта печальная тенденция изменится. По-настоящему авторского кино в России почти нет. Есть либо арт-мейнстрим, либо прокатное, ничем не примечательное кино, попадающее на фестивали, потому что ничего другого нет. Отдельно стоит упомянуть экспериментальные фильмы, которые целенаправленно, за редким исключением, отбираются на «Новое движение» или «Горький fest». За вызов современной индустрии выдается безбюджетное производство в четырех стенах.
Самый резко континентальный фестиваль — «Кремний»
В 2024 году посетила 7 фестивалей, в 2025-м — 9.
Это был мой первый «Кремний» и вторая вылазка в Сибирь. Я не большая поклонница научного кино, но изначальные опасения, что здесь покажут программу в духе National Geographic, не оправдались. Лучшие фильмы были не о технологиях, а о людях, которые стоят за открытиями — такой подход мне гораздо ближе.
После показов начиналась обширная культпрограмма. Ночная экскурсия по краеведческому музею. Караоке, где люди, днем рассказывавшие о том, как написать хорошую сценарную заявку, вечером пели песни Шуры и Филиппа Киркорова. Стендап-питчинг научно-фантастических проектов. Постпанк со сцены академического театра. В Новосибирске резко континентальный климат, и мы узнали, что это такое, на себе: после +23 градусов за день похолодало и пошел снег. Фестиваль состоял из таких контрастов — из чего-то неожиданного, но классного. Если пересчитать впечатления на дни, для меня это самый насыщенный фестиваль и самый демократичный: границы между жюри, участниками и прессой стерлись, все болтали, ели, пили и пели на равных.
Главный вывод за год: фильмов стало меньше, и фестивалям, которые и раньше конкурировали за премьеры, иногда не из чего выбирать. В этом году я посмотрела несколько хороших фестивальных картин, которые останутся со мной, но были и такие, само включение которых в программу вызывало недоумение.
Фестиваль, на который хочется вернуться, — ММКФ
Иван Кудрявцев
автор и ведущий программы «Индустрия кино» на телеканале «Россия 24», программный директор ММКФ
В 2024-м посетил 7 фестивалей, в 2025-м — 3.
Площадка с самой широкой и дальнобойной оптикой в нашей части континента. Работая на нем, впервые стал ловить еще и чисто зрительский кайф, когда друзья просят персональный гид и ты пересматриваешь отобранные картины уже с ними, что называется, глазами зала.
В этом году я сверстал гибридный график, чтобы понаблюдать за главными фестивалями изнутри и снаружи. Из Москвы отслеживал эхо «Духа огня», «Пилота», «Горького fest», «Короче», «Нового сезона» и «Послания к человеку», а поехал на «Новое движение», «Окно в Европу», «Маяк» и Санкт-Петербургский международный Контент-форум. Виден пока робкий, но тренд: фестивальная судьба фильма стала ощутимее влиять на продажи. Это будет разогревать конкуренцию за крепкое кино и спрос на профессиональную критику.
Самый осторожный фестиваль — «Горький fest»
В 2024-м и в 2025-м посетил по 5 фестивалей.
Осторожность — это, пожалуй, главное слово в индустрии последних лет. К каким только форматам и решениям не прибегают создатели, дабы иметь возможность высказаться о насущном. В лучшем смысле проявил себя «Горький fest» в столице закатов: от документального победителя «Колхандра» Кирилла Верхозина про девочку, которая снимает кино с деревенскими детьми, до фильма о восточно-сибирском панк-движении.
Нынешняя фестивальная жизнь не только подчеркивает, но и продолжает сложившуюся социальную тенденцию. В условиях четко ощутимых ограничений кинематографисты разрастаются вширь, пока трудно проникать в пресловутое вглубь. В то же время могу смело заявить: сезон показывает, что отдельным творцам и отрасли есть что сказать и показать. Достаточно взглянуть на флагманский ММКФ, прогрессивные «Маяк» и «Окно в Европу» и множество нишевых смотров — от «Амурской осени» до Большого фестиваля мультфильмов. Жаловаться не на что, ведь именно у нас сложилась наиболее здоровая форма коллективного взаимодействия.
Самый пьющий фестиваль — «Пилот»
В 2024 году посетил 3 фестиваля, в 2025-м — 8.
Сразу оговорюсь: для меня пьющий — это веселый, душевный и свойский. Это комплимент, а вовсе не негативная оценка. В 2025-м за пальму первенства в этой номинации сражались практически все, но победил «Пилот», где вечерами после показов царила по-настоящему теплая, дружеская атмосфера. Особенно в моменты, когда самые стойкие из нас доползали до караоке.
Моя фестивальная инициация состоялась на Unknown Film Festival в 2024 году — фестивале, который организовала компания Red Pepper Film Ивана Соснина. Надеюсь, ребята однажды возродят его, фестиваль был по-настоящему крутым. А вообще, этот фестивальный сезон четко дал понять, куда движется индустрия. У меня нет никаких иллюзий по поводу направления этого движения.
Фестиваль имени Сергея Члиянца — «Дух огня»
В 2024-м и в 2025-м посетил по 6 фестивалей.
Здесь я был два раза в жизни и дважды получил главный приз — за «Бумер» в 2004 году как продюсер и за «Ветер» в 2025-м как режиссер. «Дух огня» — самый удачный для меня фестиваль.
Все фестивали прекрасны тем, что, во-первых, мы на них встречаемся с коллегами, с которыми годами не видимся. Во-вторых, фестиваль дает возможность посмотреть, чем коллеги занимаются. В-третьих, они помогли перемешать киносообщество, которое раньше было разделено: люди, что занимались телевизионным кино и сериалами, мало пересекались с теми, кто делал прокатное кино.
Но у фестивалей общая беда. Понимаю и одобряю битву за премьерный статус. Но ни в одной стране мира нет такого количества национальных кинофестивалей. В итоге они подменяют собой прокат хорошего кино. Обеспечить условие премьерности при таком количестве фестивалей можно только за счет ухудшения качества картин. В России невозможно наскрести более десяти высококачественных фильмов — содержательных, авторских, глубоких или по-хорошему смешных. В программе каждого фестиваля есть два-четыре хороших фильма, остальное — это потерянное время.
Вторая общая проблема — чудовищное стремление к созданию программ для дебютного, короткометражного, экспериментального, молодого и нового кино. В этих фильмах есть энергия, молодость, мысль и талант. Но все они, за редким исключением, болеют сценарными недугами. Думаю, большинство молодых фильмов страдают от слабых сценариев. Единственная картина, которую я считаю сценарно безупречной, — «Картины дружеских связей» Сони Райзман из программы «Маяка».
Самый красивый фестивальный кадр года
Анна Темерина
фотограф
В 2024-м и в 2025-м посетила по 6 фестивалей.
Это был обычный кинофестивальный год. К привычному списку поездок добавился «Дух огня». Теперь знаю, что тайгу можно найти в десяти минутах от центра города, а режиссером-дебютантом можно стать в 63 года.
На «Новом движении» в этом году появилась детская секция — испытание для светского фотографа. На «Пилоте» с удовольствием залипла на документальной программе. На «Короче» с Женей Сангаджиевым кормили чаек пармезаном. На «Маяке» впервые поработала фотобудкой — бесценный опыт. Привет всем, кто стоял в очереди!
Самым родным всегда будет «Горький fest», на котором я работаю 9 лет, с основания фестиваля. «Горький» радует масштабами и миллионом мероприятий и участников. Даже пятерым фотографам здесь некогда скучать. Страшно подумать, что когда-то я снимала фестиваль одна.
Автор: Тимур Алиев (@mrtextortexel)
