Итоги российского фестивального сезона 2025 года. Самые осторожные, душевные и радикальные фестивали России

Однако складывается ощущение, что самая интенсивная фестивальная жизнь со своими персонажами, устоявшимися приколами (среди них «поезд на „Маяк“») и сплетнями происходит не в медиа, а в Telegram-каналах. Этим летом Telegram был буквально переполнен новыми группами, в которых объединялись критики и журналисты (например, «Вологодские коты» и «Фестивалим»), появились очередные каналы с бесконечными видеокружочками, и каждый уважающий себя автор считал необходимым публиковать рецензии на выходе из зала, репортажи с полей и рассказы о событиях от первого лица. Хорошо это или плохо, но организаторы вынуждены учитывать, как телеграмный движ влияет на атмосферу фестивалей. С каждым годом она становится более дружелюбной и неформальной, но, с другой стороны, это превращает российские кинофестивали — профессиональные по сути мероприятия — в междусобойчики, и не сказать, что это сильно способствует популяризации кино.

Кинопоиск попросил журналистов, кураторов, режиссеров и, конечно, админов Telegram-каналов поделиться своими впечатлениями об этом сезоне фестивалей, назвать число посещенных киносмотров и раздать им награды в выдуманных номинациях.