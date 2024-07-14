Кинопоиск
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Что смотреть дома: «Обреченные на славу», «Синяя тюрьма: Блю Лок», «Тайна Карениной» и старт Российской Премьер-лиги

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Пеплум с Энтони Хопкинсом и детектив с Натали Портман. Пронзительный документальный фильм о лисах и южнокорейский сай-фай с инопланетянами и путешествиями во времени. А еще благотворительный матч с участием звезд хоккея и старт Российской Премьер-лиги. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Римская империя недели: «Обреченные на славу», сериал

Эпическая драма с интригами, Энтони Хопкинсом и гладиаторскими боями

Где смотреть: Амедиатека — с 19 июля

Примерно I век н. э. Римской империей правит Веспасиан (Хопкинс), заполучивший власть в результате гражданской войны. Одной из сцен политических баталий служат спортивные арены, где сталкиваются лучшие гладиаторы и возницы. Свои интересы в этой индустрии преследуют не только патриции, недовольные плебейским происхождением императора, но и мелкие предприниматели. Ушлый Тенакс (Иван Реон из «Игры престолов») хочет не просто управлять ставками, но и стать устроителем игр, а Кала (Сара Мартинш), торговка из Нумидии, прибыла в Рим, чтобы забрать проданных в рабство детей. Многообещающий пеплум Роланда Эммериха («День независимости», «Падение Луны») по сценарию Роберта Родата («Спасти рядового Райана», «Курск»).

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

    Природа недели: «Огненный лис»

    Захватывающий док с как будто диснеевским сюжетом

    Где вышло: Кинопоиск, Okko, «Иви», Wink

    Лисенок Ветер чудом выжил после встречи его семейства с медведем, но остался сиротой. Со временем рыжий зверек возмужал, встретил лисицу Лаву и теперь защищает от бурых хищников собственное потомство.

    Супруги Дмитрий и Анна Шпиленки три года снимали природу Камчатки и обитателей Кроноцкого заповедника в поисках наиболее выразительного сюжета, и Ветер оказался на первом плане не сразу (другие кандидаты загадочно исчезали). Терпение окупилось: невероятная природа Камчатки дополнительно расцветает благодаря драматичной истории семейства и лисьему артистизму.

    Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

    Подробнее о фильме:

      Дуэт недели: «Память»

      Драма с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом, награжденным в Венеции

      Где вышло: Кинопоиск, Wink, Okko

      На встрече выпускников неожиданно пересекаются пути Сильвии (Честейн) и Сола (Сарсгаард). Она, пережив в подростковом возрасте сексуализированное насилие, борется с психологическими трудностями, паранойей и алкогольной зависимостью. Он, напротив, почти ничего не помнит из-за прогрессирующей деменции. Такие непохожие и ранимые, они пробуют обрести близость.

      Новый фильм провокатора Мишеля Франко («Закат», «Новый порядок»), которого одни считают манипулятором, другие — чутким и обеспокоенным автором. В «Памяти» целый омут человеческих трагедий, разыгранный дуэтом Честейн и Сарсгаарда («Кубком Вольпи» отметили, правда, только второго).

      Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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        Вторжение недели: «Пришельцы»

        Корейский боевик с инопланетянами и путешествиями во времени

        Где вышло: Кинопоиск, Wink, Okko

        С древнейших времен внеземная цивилизация повадилась использовать людей как тюрьму для своих преступников. Их запирают в человеческом сознании, не нанося вреда носителю. Наблюдать за опасными и живучими злоумышленниками доверено всего одному стражу (Ким У-бин) и его роботу-помощнику, которые могут перемещаться во времени (а андроид — еще и принимать любой облик). Их ждут невероятные приключения в Корее XIV и XXI веков: один заключенный пытается сбежать, а параллельно на Землю нападают инопланетяне, желающие освободить преступников. Закрученный сай-фай снял постановщик «Убийства» Чхве Дон-хун.

        Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

          Бесконечная история недели: «Тысяча и одна ночь», сериал

          Египетское фэнтези по мотивам старинного сюжета

          Где вышло: Кинопоиск — с 18 июля

          Жестокий король Шахрияр (Яссер Галал) ищет супругу и угрожает визирю смертью, если тот не найдет невесту. На эту незавидную позицию — после ночи с королем жену казнят — соглашается дочь визиря Шахерезада (Ясмин Раис). Она надеется исправить правителя и избежать гибели, рассказывая ему захватывающие, фантастические и поучительные истории о странствиях египтянина Гаудара (тоже Галал), разыскивающего четыре волшебных сокровища. Амбициозная адаптация древнего персидского и арабского сюжета, которую спродюсировал Тамер Мортда («Шифр»).

          Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

            Бомбардир недели: «Синяя Тюрьма: Блю Лок», сериал

            Интенсивная спортивная драма о лучших юных форвардах Японии

            Где вышло: Кинопоиск — с 19 июля

            Японские футбольные чиновники расстроены, что национальная команда никак не займет призовые места на ЧМ, поэтому соглашается на экспериментальный план Дзимпати Эго. В спортивном комплексе тюремного типа «Блю Лок» он собирает 300 лучших подростков-нападающих со всей Японии, чтобы в формате королевской битвы найти идеального голеадора для сборной. Среди кандидатов оказывается и Ёити Исаги — не самый, казалось бы, выдающийся футболист, который в процессе отбора фантастически прокачивает понимание игры и голевое чутье. Головокружительная спортивная драма от студии 8bit («О моем перерождении в слизь»), основанная на хитовой манге.

            Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

              Урок литературы недели: «Тайны Карениной», мини-сериал

              В чем же секрет романа Льва Толстого?

              Где вышло: Kion, Wink

              Мария Гартунг (Софья Володчинская), старшая дочь Пушкина; Мария Дьякова (Анастасия Дворянская), сестра друга Толстого; Елизавета Берс (Полина Гухман), старшая сестра Софьи Андреевны, и другие возможные прототипы Анны Карениной борются за ее роль. Режиссер (Евгений Сангаджиев) проводит пробы в художественной части сериала, а в документальной эксперты рассказывают о романе, Толстом, временах и нравах. Экспериментальное расследование по мотивам «Подлинной истории Анны Карениной» Павла Басинского (в кадре появляется он сам, а также праправнучка писателя Фёкла Толстая).

                Следствие недели: «Женщина в озере», мини-сериал

                Натали Портман дебютирует на ТВ в многосерийном детективе

                Где вышло: Apple TV+ — с 19 июля

                1960-е, Балтимор. Заскучавшая домохозяйка Мэдди Шварц (Портман) бросает любящего мужа и большой дом, чтобы заниматься расследовательской журналистикой. Особенно ее интересуют два вроде бы не связанных дела: смерть еврейской тинейджерки Тесси (Бьянка Берри Тарантино) и исчезновение афроамериканки Клео (Моусес Ингрэм), которая однажды пошла на свидание и не вернулась.

                Экранизация одноименного романа Лоры Липпман, вдохновленного реальными событиями. Постановщица Альма Харель ранее сняла по автобиографическому сценарию Шайа ЛаБафа фильм «Милый мальчик».

                  Римские каникулы недели: «Мой шпион: Вечный город»

                  Комедийный боевик с Дэйвом Батистой

                  Где вышло: Prime Video

                  Джей Джей (Батиста) — бывший морпех, который стал агентом ЦРУ и сразу облажался на новом месте: одну миссию провалил, на второй его разоблачила юная Софи (Хлоя Коулмэн). Та согласилась молчать, если бугай обучит ее шпионскому мастерству, и вот несколько лет спустя их пути снова пересекаются в Риме. Подросшая девочка приехала в Вечный город со школьным хором, а Джей Джей — чтобы предотвратить ядерный заговор против Ватикана. Продолжение шпионского боевика для всей семьи от Питера Сигала («Напряги извилины»). В фильме также снялись обычно уморительные Кристен Шаал, Кен Жонг, Анна Фэрис и Крэйг Робинсон.

                    Последнее дело недели: «Банда в зеленых перчатках», 2-й сезон

                    Польская криминальная комедия о благородных грабительницах

                    Где вышло: Netflix

                    Зузанна (Магдалена Кута), Кинги (Малгожата Потоцка) и Алиция (Анна Романтовска) — трио грабительниц с богатым жизненным опытом и твердыми принципами. После неудачной вылазки они сначала скрываются от полиции в доме престарелых, а затем и вовсе перебираются в горы, подумывая завязать с опасной профессией. Однако им приходится вернуться в город, когда у сына Зузу возникают проблемы с местным криминалитетом. Бойкая польская комедия, противоборствующая эйджизму шоу-бизнеса.

                      Что еще смотреть на Кинопоиске

                      Кино по пятницам: «Адаптация»

                      Николас Кейдж в абсурдной комедии по сценарию Чарли Кауфмана

                      Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — культовый фильм, объединивший гении Спайка Джонса, Чарли Кауфмана и Николаса Кейджа.

                      Творческих людей часто подозревают в том, что они витают в облаках, и фильм, где фигурируют сразу два персонажа в исполнении Кейджа, — отличный тому пример. Формально экранизация «Похитителя орхидей» Сьюзен Орлеан, где фигурируют она сама (Мэрил Стрип) и также альтер эго сценариста Кауфмана (Кейдж), который взялся за адаптацию книги и провалился в воронку рефлексии. Фильм о сложных отношениях фантазии и реальности, книги и экранизации снял фантазер Спайк Джонс («Она»).

                      Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                      Подробнее о фильме:

                        Квартирный ужас недели: «Темные воды»

                        Классика японского хоррора от режиссера «Звонка»

                        Для тех, кто в 1990-е и 2000-е не увлекался хитами VHS-проката, сейчас прекрасная возможность погрузиться в атмосферу японского ужаса. Без хоррормейкеров Страны восходящего солнца сегодня жанр выглядел бы, вероятно, по-другому. Хидэо Наката, дебютировавший культовым «Звонком», не удостоился такого статуса, как Такаси Миике или Киёси Куросава, а правда ли он режиссер одного фильма, можно проверить при помощи хоррора о матери и дочери в жутком доме.

                        Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                          Инфоповод недели: «Гретель и Гензель»

                          Выучите слово «слоубёрнер» перед походом на «Собирателя душ» с Кейджем и Монро

                          Благодаря креативной рекламе новый хоррор Осгуда Перкинса неплохо стартовал в американском прокате, уступив только «Гадкому я 4». В российских кинотеатрах фильм ужасов появится через неделю — еще есть время познакомиться с творчеством режиссера, которого ставят в один ряд с Ари Астером и Джорданом Пилом. Новое прочтение сказки про брата с сестрой и домик из сладостей не столько пугает, сколько завораживает и тревожит, а для описания неторопливых фильмов Перкинса идеально подходит термин «слоубёрнер»: медленный хоррор, где напряжение нагнетается весь хронометраж и ярко вспыхивает под конец.

                          Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

                            Классика недели: «Эйфория»

                            Стильный хит о подростковых проблемах с Зендеей, Джейкобом Элорди и Сидни Суини

                            Возможно, пронзительному сериалу Сэма Левинсона не хватает точки, для того чтобы укрепиться в лонг-листе современной классики (недавно все же стартовали съемки третьего сезона), однако его влияние на индустрию трудно проигнорировать. Нахальное шоу о подростковых проблемах — с психикой, наркотиками, сексом и принятием себя — поставило Голливуду сразу несколько звезд, включая трансактрису Хантер Шафер.

                            Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

                              Алан Мур недели: «Хранители», мини-сериал

                              Новая экранизация культового комикса против остроумного сиквела

                              У анимационной дилогии Брэндона Виетти («Бэтмен: Под колпаком»), решившего снять чуть ли не покадровую адаптацию «Хранителей», появился трейлер. Проект амбициозный, но, возможно, заочно устаревший, учитывая «Пацанов» и тем более изобретательный сериал Дэймона Линделофа («Остаться в живых», «Оставленные»), который не без изящества продлил сюжет Алана Мура в XXI век.

                              Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

                                Спорт

                                Благотворительный матч года

                                Все звезды российского хоккея на одном льду

                                20 июля в Москве ожидается высокая концентрация хоккейных звезд. Ведущие российские игроки НХЛ и КХЛ сыграют на льду «ЦСКА Арены» в благотворительном матче года. Овечкин, Панарин, Бобровский, Сергачёв, Ковальчук, Малкин и другие — всего сорок больших хоккейных имен. Основной движущей силой проекта стал защитник «Юты» Михаил Сергачёв, далеко не новичок в благотворительности. Силовой игры не ждем, только ярких комбинаций и позитивных эмоций от доброго дела, которое решили сделать сами игроки. Ощущения летнего хоккейного праздника начнет появляться 20 июля в 15:00 на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

                                  Российский футбол недели: возвращение МИР РПЛ

                                  Самарцы принимают петербуржцев в первом туре

                                  Российская Премьер-лига по футболу стартует в 33-й раз, действующий чемпион начинает на выезде. В сезоне 2024/25 петербургский «Зенит» празднует 100-летие и готовится улучшить свой рекорд в Премьер-лиге до семи чемпионств подряд. Петербуржцев на «Солидарность Арене» принимают самарские «Крылья Советов», которые прошлый сезон завершили на девятом месте. Новый турнир, новые вызовы и новые интриги — начинаем погружение в российский футбол 20 июля на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ».

                                    Бокс на голых кулаках недели: TOP DOG 30

                                    Юбилейный турнир ведущей кулачной лиги

                                    За пять лет, прошедшие с первого турнира на подземной парковке «Москва-Сити», у кулачного промоушена появилась аудитория, собственный Зал славы и непобежденные чемпионы. Тридцатый турнир TOP DOG пройдет на «Уфа-Арене». Чего ждать: первую в истории лиги трилогию — Евгений Шишков и Иса Исаев подерутся в третий раз (прямо сейчас у них 1-1), чемпионский бой Наима Давудова и претендента Тимура Акаимова, пятираундовый главный бой Олега Фомичёва и Мурада Халидова.

                                    Ринг из блоков сена, голые кулаки и уникальная атмосфера — услышать фирменное «Время пришло!» можно 20 июля на Кинопоиске в эфире телеканала UDAR. Трансляция начнется в 17:00.

                                    «Кинопоиск | Спорт» в Telegram

                                    Главное из мира спорта в одном месте

                                      Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

                                      Фото: Петр Ковалев / ТАСС,  John McDonnell / TASS

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                                      Гильдия отчаянных магов берется за невыполнимую миссию. Продолжение культового фэнтези-аниме
                                      В главных ролях:Валерий Чеботаев, Алёна Андронова, Татьяна Абрамова, Валентина Варлашина, Евгения Лучникова, Анна Горкина
                                      Режиссер: Синдзи Исихира, Тосинори Ватанабэ
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