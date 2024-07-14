Что смотреть дома: «Обреченные на славу», «Синяя тюрьма: Блю Лок», «Тайна Карениной» и старт Российской Премьер-лиги

Лисенок Ветер чудом выжил после встречи его семейства с медведем, но остался сиротой. Со временем рыжий зверек возмужал, встретил лисицу Лаву и теперь защищает от бурых хищников собственное потомство.

Супруги Дмитрий и Анна Шпиленки три года снимали природу Камчатки и обитателей Кроноцкого заповедника в поисках наиболее выразительного сюжета, и Ветер оказался на первом плане не сразу (другие кандидаты загадочно исчезали). Терпение окупилось: невероятная природа Камчатки дополнительно расцветает благодаря драматичной истории семейства и лисьему артистизму.

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