Правда ли игры стали длиннее? Легендарные игры прошлого можно пройти очень быстро. Super Mario Bros. в среднем отнимает около часа, Contra — в районе двух, а Doom — около пяти. Даже мастодонты Half-Life и Super Mario 64 держались в рамках 15 часов. Однако в последнее время разработчики как будто стараются делать тайтлы все длиннее и длиннее, и сегодня большинство ААА-игр вроде серии Asassin's Creed или Horizon требуют от геймера десятков, если не сотен, часов. Учитывая побочные задания, цифру можно смело умножать минимум на три.
Создается впечатление, что даже сюжетно-ориентированные игры стараются сделать все, чтобы удержать игрока как можно дольше. В этом эссе мы попробуем разобраться, действительно ли игры становятся длиннее, с чем это связано и есть ли какая-то альтернатива.
Сергей Сергиенко
Автор сценария
Нагляднее всего можно наблюдать увеличение продолжительности игр в рамках конкретных франшиз. Например, сиквел GTA, вышедший в 1999-м, занимает около 12 часов, в то время как пятая часть серии только по сюжету предлагает примерно 32 часа контента. Первый «Ведьмак» потребует 36 часов, что нормально для масштабных ролевых игр, но третий увеличивает прохождение до 52. И это если не брать в расчет весь побочный контент. Раз так, то дело закрыто: игры действительно стали длиннее. На деле ситуация несколько сложнее.
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Авторы: Сергей Сергиенко, Анастасия Зайцева