Правда ли игры стали длиннее? Легендарные игры прошлого можно пройти очень быстро. Super Mario Bros. в среднем отнимает около часа, Contra — в районе двух, а Doom — около пяти. Даже мастодонты Half-Life и Super Mario 64 держались в рамках 15 часов. Однако в последнее время разработчики как будто стараются делать тайтлы все длиннее и длиннее, и сегодня большинство ААА-игр вроде серии Asassin's Creed или Horizon требуют от геймера десятков, если не сотен, часов. Учитывая побочные задания, цифру можно смело умножать минимум на три.

Создается впечатление, что даже сюжетно-ориентированные игры стараются сделать все, чтобы удержать игрока как можно дольше. В этом эссе мы попробуем разобраться, действительно ли игры становятся длиннее, с чем это связано и есть ли какая-то альтернатива.