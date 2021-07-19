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100 великих фильмов XXI века

ПодкастНаши топ-10 великих фильмов XXI века! Специальный выпуск

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Почему Всеволод не включил в свой список «Нефть», а Даулет поставил на первое место «Солнце мое»? Как «500 дней лета» изменили жанр ромкомов? Чем уникален фильм «Прощай, речь»? И по какому принципу ведущие подкаста составляли свои топ-10?

В новом выпуске «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов рассказывают о своих десятках, которые они составили для спецпроекта Кинопоиска «100 великих фильмов XXI века», и сравнивают их с финальным топом.

Многие из фильмов и режиссеров, которых можно найти в топах ведущих, обсуждались в отдельных эпизодах. Послушайте выпуски о «Солнце моем», «Малхолланд Драйв», «Унесенных призраками», Жан-Люке Годаре и Квентине Тарантино.

Топ-10 Даулета Жанайдарова

Топ-10 Всеволода Коршунова

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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Ольга Сутулова, Елизавета Боярская и др.
Режиссер:Евгений Стычкин
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