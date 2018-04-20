«Унесенные призраками»: В чем магия мультфильмов Хаяо Миядзаки

Как сегодня смотрятся «Унесенные призраками»? Какие важные высказывания Миядзаки облек в форму детской сказки? Какими приемами художники и саунд-дизайнеры создают волшебное пространство? И в чем феномен популярности мультфильмов Хаяо Миядзаки?
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К 20-летию премьеры «Унесенных призраками» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовое аниме и пытаются разобраться, в чем секрет его волшебного обаяния.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов