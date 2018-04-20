«Унесенные призраками»: В чем магия мультфильмов Хаяо Миядзаки

К 20-летию премьеры «Унесенных призраками» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовое аниме и пытаются разобраться, в чем секрет его волшебного обаяния.

А еще мы завели Telegram-канал нашего подкаста! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать фильмы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.