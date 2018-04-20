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Подкаст«Унесенные призраками»: В чем магия мультфильмов Хаяо Миядзаки

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Как сегодня смотрятся «Унесенные призраками»? Какие важные высказывания Миядзаки облек в форму детской сказки? Какими приемами художники и саунд-дизайнеры создают волшебное пространство? И в чем феномен популярности мультфильмов Хаяо Миядзаки?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

К 20-летию премьеры «Унесенных призраками» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовое аниме и пытаются разобраться, в чем секрет его волшебного обаяния.

А еще мы завели Telegram-канал нашего подкаста! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать фильмы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Режиссер:Дэн Шимпф, Райан Кейс, Морис Мэрэбл
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