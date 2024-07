«Обреченные на славу»: чего ждать от масштабного гладиаторско-спортивного эпика, который покажут в России

19 июля в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске появятся «Обреченные на славу». Это грандиозный сериал о гладиаторских играх в Древнем Риме. Сценарист — Роберт Родат, автор «Спасти рядового Райана». В режиссерском кресле — снявший «День независимости» и «Послезавтра» Роланд Эммерих. В главной роли — Энтони Хопкинс. По всем вводным — хит, чтобы мы все крепко могли подумать о Римской империи этим летом. Накануне премьеры Кинопоиск рассказывает, что известно о сериале, его сюжете и главных персонажах.

Что это за проект и кто над ним работал

Это масштабный пеплум компании NBCUniversal, то есть многосерийный фильм на античную тему, который выйдет одновременно на Peacock и Prime Video, а также будет доступен зрителям в России. «Обреченные на славу», которые в оригинале называются Those About To Die, — это вольная экранизация одноименной книги американского писателя Дэниэла Мэнникса, вышедшей в 1958 году. На русском языке она издавалась под названием «Идущие на смерть», и это часть латинского выражения Ave, Caesar, morituri te salutant («Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя»), которым гладиаторы приветствовали императора. Написанная простым языком, книга Мэнникса представляет художественную версию истории гладиаторских игр — начиная от их зарождения и заканчивая закатом империи. В свое время она послужила одним из источников вдохновения для создателей «Гладиатора».

Сценарии всех десяти эпизодов написал оскаровский номинант Роберт Родат, известный по таким проектам, как «Спасти рядового Райана», «Патриот» и «Рухнувшие небеса». Постановщиками выступили культовый голливудский мастер-ломастер (Master of Disaster) Роланд Эммерих («День независимости», «Послезавтра», «Падение Луны») и немецкий режиссер Марко Кройцпайнтнер («Дело Коллини», «Тела»). Каждый из них поставил по пять эпизодов.

Родата и Эммериха объединяет любовь к истории — оба с энтузиазмом ухватились за возможность поработать с древнеримской эпохой. «Давно хотел исследовать империю», — заявил Родат в одном из интервью. «Могущественная Римская империя всегда привлекала меня, — вторит ему Эммерих, — особенно эти грандиозные игры, устраиваемые на потеху толпе на арене внушительного Колизея».

Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон и Мохаммед Хашим



Платформы явно возлагают большие надежды на «Обреченных на славу»: в создателях — монстры Голливуда, у проекта внушительный производственный бюджет в 140 миллионов, Римская империя очевидно в моде (см. хайп вокруг «Гладиатора 2»). Кого-то может смутить то, что все серии выйдут в один день. По меньшей мере заставляет задуматься о причинах такого единовременного релиза. Получилось слишком увлекательно? Не оторваться от экрана? Или так стимулируют новых подписчиков?

Что создатели говорят о сюжете

«„Обреченные на славу“ — масштабная драма, действие которой разворачивается внутри зрелищного, сложного и коррумпированного мира гладиаторского спорта в Древнем Риме. Среди героев много ярких и разнообразных персонажей, занимающих самые разные места в иерархии римского общества, где пересекаются и сталкиваются спорт, политика и бизнес», — гласит официальный синопсис проекта.

«„Обреченные на славу“ покажут Древний Рим под совершенно новым углом, — заявляет Лиза Катц, президент телевизионного и стримингового направления NBCUniversal, — и хотя сериал будет эпическим по размаху и продемонстрирует зрелищный мир гладиаторских боев и гонок на колесницах, среди главных героев окажутся неожиданные персонажи, которые живут в мирах дворцовых интриг и преступных подворотен». Режиссер Роланд Эммерих добавляет:

«Это спортивный эпик о персонажах, которые поднимаются к славе, теряют ее и чувствуют необходимость принадлежности к чему-то более значимому, чем они сами».

Судя по синопсису, трейлеру и материалам со съемок, повествование разворачивается в последние годы правления императора Веспасиана. Гладиаторские игры и гонки на колесницах процветают и дают шанс прославиться тем, кто не представлял себе возможности подняться в иерархизированном римском обществе.

«Жизнь в Риме ценится мало, мы живем в тени богатых и могущественных, но все это изменится, — говорит Тенакс, мелкий преступник, заправляющий ставочным бизнесом. — Я стану мастером-распорядителем этих игр. Я знаю, чего жаждут люди, и смогу придумать такие развлечения, которые утолят эту жажду». Тенакс мечтает стать распорядителем игр, и для начала он постарается создать собственную гоночную команду во главе со знаменитым гонщиком Скорпусом.

Интересы Тенакса будут регулярно пересекаться с предприятиями Калы, богатой нумидийской торговки, дочери которой были проданы в рабство, а сын попал в гладиаторы. Также он соперничает с Маркусом — могущественным римским патрицием, владеющим собственной гоночной командой.

Иван Реон

Аппетиты Маркуса, впрочем, простираются куда дальше гоночного трека. Влиятельный патриций и бывший генерал, он поглядывает в сторону трона, который пока что занимает Веспасиан. Император пришел к власти в результате кровопролитной гражданской войны и сумел удержать бразды правления в своих руках, но он стареет, слабеет и чувствует, что ему недолго осталось. «Скоро я уйду в царство тьмы, но нет ничего важнее защиты любимого Рима, — говорит он двум своим сыновьям и предупреждает: — Наши враги в Риме опасны». Однако сыновьям императора придется опасаться не только убийц со стороны, но и остерегаться братских ударов в спину: одаренный военный лидер Тит и хитрый и коварный политик Домициан недолюбливают друг друга и соперничают за внимание отца.

Эммерих обещает достаточно жестокое зрелище. «Будет много крови. Немало персонажей погибнет, потому что в реальности во время боев погибло много народу, это исторический факт», — говорит режиссер. «Но не ждите, что будет чересчур много мяса, — возражает Родат. — Будет ли насилие? Безусловно! Ведь оно присуще этому периоду, однако жестокость служит драматическому эффекту. Если бы мы реально показали, что на самом деле творилось на арене Колизея, это было бы ужасно. Да, мы показываем насилие, но не делаем на нем акцент. Что важнее, мы демонстрируем драматические и эмоциональные последствия кровопролитий и их влияние на персонажей». Сценарист добавляет, что создатели «постарались сохранить реалистичность, не перегибая палку, чтобы зрители смогли прочувствовать драму и ощутить связь с персонажами, а не только получить удовольствие от экшена».

Кто играет в «Обреченных на славу»

Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец») — император Веспасиан. Внук крестьянина и сын всадника, он стал первым императором в истории Рима, не принадлежавшим к аристократии. Веспасиан пришел к власти в результате кровопролитной гражданской войны, вошедшей в историю под названием Год четырех императоров. Несмотря на то что правитель находится у власти уже около десяти лет, римские патриции презирают его за плебейское происхождение и ждут подходящего повода, чтобы отнять власть у него или его сыновей. Соответственно, сам Веспасиан готов на все, чтобы сохранить трон в руках основанной им династии Флавиев. «Веспасиан — могущественный император, — рассказывает про своего персонажа сам сэр Энтони, — после всей той коррупции, что царила в Риме, он пришел и сделал все, что было в его силах, чтобы спасти империю. И он успокоил народ с помощью хлеба и зрелищ. Рим был в полном хаосе, а затем в нужное время явились Флавии и укрепили империю».

Том Хьюз («Виктория», «Код „Красный“») — Тит Флавий. Старший сын Веспасиана и законный наследник престола. Тит уже завоевал собственную репутацию как способный и талантливый военачальник.

Том Хьюз

Джоджо Макари («Властелины воздуха», «Половое воспитание») — Домициан Флавий, младший сын Веспасиана. В отличие от старшего брата, Домициан предпочел военной карьере политику и добился немалого влияния, организуя гладиаторские поединки и гонки на колесницах по всему Риму.

Димитрий Леонидас («Основание», «Властелины воздуха») — Скорп, знаменитый гонщик на колесницах, готовый выступать за любого, кто больше заплатит.

Иван Реон («Игра престолов», «Сверхлюди») — Тенакс, преступный босс, контролирующий ставки на гладиаторские бои и гонки на колесницах. Он вырос на улицах и боролся за каждый кусок хлеба, буквально сделал себя сам и собирается урвать как можно больший кусок пирога. Любопытно, что Реон не был первым претендентом на эту роль — он заменил Лоренцо Рикельми («Марко Поло»), вынужденного покинуть проект из-за сложностей в расписании.

Сара Мартинш («Смерть в раю») — Кала, преуспевающая нумидийская торговка. Она прибыла в Вечный город для того, чтобы собрать воедино распавшуюся семью: ее сына забрали в гладиаторы, а дочерей продали в рабство. Кала намерена вернуть детей любой ценой.

Сара Мартинш

Мохаммед Хашим («Тед Лассо») — Кваме, сын Калы, нумидийский воин и следопыт. Теперь Кваме должен привыкать к тяготам жизни на арене, но ему есть за что сражаться: если он обретет свободу, то сможет воссоединиться с семьей.

Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон («Ведьмак», «Игра престолов») — Вигго, гладиатор с севера и эксперт в обращении со всеми видами оружия, применяемыми на арене. Имеет связи с преступным миром города. Вигго становится своего рода наставником для Кваме, но выдержит ли их дружба, если гладиаторам придется сойтись друг с другом на арене?

Руперт Пенри-Джонс («Доводы рассудка», «Шелк») — Марc, могущественный римский патриций и бывший генерал. Он владеет командой гонщиков на колесницах и мечтает об императорском троне.

Габриэлла Пессион («Красная дверь», «Пересекая черту») — Антония, жена Марса. Может, Марс и пожинает все плоды своих успехов, но именно Антония управляет поступками мужа из-за кулис.

Перед премьерой «Обреченных на славу» медиаэксперты говорят о том, как июльский релиз сериала может повлиять на ноябрьскую премьеру второго «Гладиатора» Ридли Скотта. Оба проекта воскрешают жанр пеплума, оба посвящены гладиаторским боям, в основе обоих произведений лежит книга Мэнникса.

Димитрий Леонидас в сериале «Обреченные на славу»

Сверим очки: Эммерих обещает более жестокий и брутальный экшен, а карьера Ридли Скотта в последние годы перенесла уже несколько кассовых провалов. Вполне возможно, что выходящий в июле сериал удовлетворит аппетит публики к Римской империи, усложнив дела для дорогостоящего блокбастера Скотта. С другой стороны, если «Обреченные на славу» окажутся успешными, возможно, публике, наоборот, захочется новых путешествий в Древний Рим. Пока что сериал Родата и Эммериха лишь раз точно подставил подножку фильму Скотта: съемочной группе второго «Гладиатора» пришлось проводить съемки на острове Мальта, потому что в самом Риме все ключевые локации были заняты «Обреченными на славу».

Автор: Алексей Ионов