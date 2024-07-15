«Битлджус Битлджус»: что будет в продолжении легендарной комедии Тима Бёртона, кроме Дженны Ортеги

В сентябре в прокат выходит сиквел вышедшего 36 лет назад культового комедийного хоррора, с которого, по сути, и началась большая голливудская карьера Тима Бёртона. Режиссер возвращается в кресло постановщика, главные роли вновь исполнят Майкл Китон и Вайнона Райдер, к ним присоединится Дженна Ортега. Кинопоиск рассказывает все, что известно об этом эпическом долгострое.

Майкл Китон

Долгий путь из производственного ада

Вышедший в 1988 году оригинальный «Битлджус» рассказывал о семейной паре недавно упокоившихся призраков (Алек Болдуин и Джина Дэвис), которые после своей неожиданной смерти в автокатастрофе вынуждены 150 лет провести в стенах собственного дома. Однако когда туда въезжают новые жильцы, призраки нанимают самопровозглашенного биоэкзорциста Битлджуса (он, сыгранный Майклом Китоном, изгоняет не демонов, а людей). Ситуация осложняется, когда становится понятно, что Лидия (Вайнона Райдер), дочка новых владельцев дома, способна видеть призраков и общаться с ними, а Битлджус преследует собственные цели.

Фильм оказался весьма успешным: при производственном бюджете в 15 миллионов заработал в прокате 75. Кроме того, «Битлджус» стал визитной карточкой Тима Бёртона и фактически запустил его карьеру. Партнерство же постановщика с Майклом Китоном продлилось и на следующий проект Бёртона — «Бэтмен». Из «Битлджуса» постепенно получилась полноценная франшиза, в которую входят анимационный сериал и популярный бродвейский мюзикл.

Практически сразу после премьеры Warner Bros. выразила заинтересованность в сиквеле. В 1990 году студия заказала два сценария. Уоррен Скаарен («Полицейский из Беверли-Хиллз 2»), значительно переработавший историю первого фильма, приступил к работе над проектом «Влюбленный Битлджус». По сюжету биоэкзорцист знакомится с Лео, юным влюбленным, который трагически погиб, пока делал своей девушке Джулии предложение на вершине Эйфелевой башни. Битлджусу удается сбежать в мир живых, где он начинает преследовать безутешную красотку. К сожалению, вскоре после завершения первой версии сценария Скаарен умер от рака, а проект заглох.

Вайнона Райдер и Джастин Теру

Второй сюжет, который писал Джонатан Гемс («Марс атакует!»), получил название «Битлджус на Гавайях». Согласно ему, Дитцы переезжают на острова, где Чарльз получает должность на строительстве нового отеля. Вот только оказывается, что работы ведутся на месте древнего кладбища. Похороненный здесь дух вырывается на свободу и учиняет хаос, а каким-то образом оказавшийся замешанным Битлджус при помощи магии выигрывает турнир по серфингу. Майкл Китон и Вайнона Райдер согласились вернуться к своим ролям при условии, что в кресле постановщика останется Бёртон, но режиссеру тогда помешала работа над продолжением «Бэтмена».

С тех пор студия периодически пыталась воскресить проект. Бёртон, Китон и Райдер на словах соглашались принять в сиквеле участие, если тот окажется стоящим. К воскрешению «Битлджуса» в разное время подключались самые разные сценаристы, в том числе Кевин Смит, Сет Грэм-Смит и Майк Вукадинович, а среди возможных названий продолжения звучали варианты «Битлджус направляется на запад» и «Битлджус и дом с привидениями». В итоге финальную версию сценария написали Альфред Гоф и Майлз Миллар («Тайны Смолвиля», «Уэнсдэй»), а создатель мэшап-романов «Гордость и предубеждение и зомби» и «Авраам Линкольн — охотник на вампиров: Великое бедствие» Грэм-Смит упомянут в титрах как один из соавторов идеи.

Кто вернулся на съемочную площадку

В режиссерское кресло второго «Битлджуса» вновь уселся Тим Бёртон. В интервью постановщик признался, что получил огромное удовольствие от процесса. «Я постарался избавиться от всего наносного и вернуться к основам: работе с хорошими людьми, актерами и куклами, — рассказал кинематографист. — Я снова вспомнил, почему так люблю снимать кино».

Уиллем Дефо (справа)

Майкл Китон, опять сыгравший заглавного персонажа, признался, что одним из условий его участия был почти полный отказ от компьютерных эффектов. «Практически в самом начале мы с Тимом договорились, что если займемся этим снова, то мне будет совершенно неинтересно сниматься в фильме с множеством компьютерных эффектов. Все должно быть сделано своими руками, — пояснил актер. — Это же самая захватывающая вещь. После того как ты столько лет стоишь перед огромным экраном и делаешь вид, будто кто-то находится напротив тебя, вновь оказаться на подобной съемочной площадке — огромное удовольствие».

Кроме Китона, к своим ролям также вернулись Вайнона Райдер (Лидия) и Кэтрин О’Хара (Делия Дитц), а вот других звезд оригинального фильма — Алека Болдуина, Джеффри Джонса и Джины Дэвис — в сиквеле не будет.

Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Вайнона Райдер и Джастин Теру

Что известно о сюжете

Официальный синопсис таков: «Битлджус вернулся! После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются в свой старый дом в Винтер-ривер. Лидию все еще преследуют воспоминания о Битлджусе. Жизнь женщины вновь переворачивается с ног на голову, когда ее дочь, подросток-бунтарь Астрид, находит на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в загробный мир. В обоих мирах зреют проблемы. Это лишь вопрос времени, когда кто-нибудь трижды произнесет имя Битлджуса и озорной демон вернется, чтобы учудить собственную разновидность хаоса».

Судя по июньскому трейлеру, вышеупомянутой трагедией окажется смерть Чарльза, отца Лидии. А причиной, по которой самопровозглашенный биоэкзорцист (хотя кто его знает, вдруг Битлджус уже нашел себе иное призвание) вновь вернется в мир живых, станет Астрид. Невзирая на все предостережения матери, девушка намеренно, с вызовом трижды назовет имя Битлджус. Призрак тут же появится в нашем мире, только на этот раз по его следу идут несколько других потусторонних личностей, в том числе жена Делорес и коп-призрак.

Оператор картины Харис Замбарлукос заявил, что в основе своей «Битлджус 2» — это фильм о семье. «Со времен первой части прошло тридцать лет, и сиквел поднимает вопрос: что позволяет сохранять семью все это время в том безумном мире, в котором мы все живем?» — сказал он.

Кто кого играет

Моника Беллуччи

Майкл Китон — Битлджус, самопровозглашенный биоэкзорцист. В разговоре с Empire актер признался, что «уже очень давно не получал такого удовольствия от съемок».

— Битлджус, самопровозглашенный биоэкзорцист. В разговоре с Empire актер признался, что «уже очень давно не получал такого удовольствия от съемок». Вайнона Райдер — Лидия Дитц.

— Лидия Дитц. Дженна Ортега — Астрид Дитц, дочь Лидии. В интервью Дженна Ортега подчеркнула, что отношения между матерью и дочерью займут важное место в сиквеле. «Я не буду говорить, что Астрид вся такая яркая и солнечная, но и к другому концу спектра, как Лидия, она не принадлежит, — отметила актриса. — Любой ребенок, который становится подростком, хочет отдалиться от родителей. Мне кажется, все тинейджеры инстинктивно противятся тому, что нравится их предкам. То есть Астрид не носит розовое и не состоит в чирлидершах, но у нее есть что-то против прошлого ее матери».

— Астрид Дитц, дочь Лидии. В интервью Дженна Ортега подчеркнула, что отношения между матерью и дочерью займут важное место в сиквеле. «Я не буду говорить, что Астрид вся такая яркая и солнечная, но и к другому концу спектра, как Лидия, она не принадлежит, — отметила актриса. — Любой ребенок, который становится подростком, хочет отдалиться от родителей. Мне кажется, все тинейджеры инстинктивно противятся тому, что нравится их предкам. То есть Астрид не носит розовое и не состоит в чирлидершах, но у нее есть что-то против прошлого ее матери». Кэтрин О’Хара — Делия Дитц, мать Лидии.

— Делия Дитц, мать Лидии. Уиллем Дефо — Волк Джексон, бывший актер боевиков категории Б, после смерти ставший стражем правопорядка в загробном мире. Идет по следу Битлджуса.

Джастин Теру — Рори. По всей видимости, партнер Лидии.

— Рори. По всей видимости, партнер Лидии. Моника Беллуччи — Делорес, жена Битлджуса, которая разыскивает сбежавшего супруга.

Когда премьера и сколько это стоило

Впервые вторую часть покажут на Венецианском кинофестивале 28 августа, в широкий прокат фильм выйдет 4 сентября.

Производственный бюджет сиквела не разглашается. Однако ожидается, что это будет самый успешный фильм Тима Бёртона за последние годы. Аналитики считают, что картине вполне по силам заработать более 100 миллионов за дебютный уик-энд и стать самой кассовой премьерой сентября. Сейчас этот титул принадлежит «Оно» Андрес Мускетти с более чем 500 миллионами.

Автор: Алексей Ионов