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Лиза Сурганова и Иван Филиппов* отвечают на вопросы слушателей о сериалах (и не только) и делятся планами на будущее в финальном выпуске подкаста перед творческим отпуском ведущих.
Иван Филиппов*
Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»
Я никогда не продолжаю смотреть второй и последующие сезоны сериалов, если это не кажется мне обязательным (что происходит достаточно часто). Если бы мы не обсуждали «Поколение „Ви“», я бы не стал смотреть второй сезон «Пацанов». Хотя вот «Медведь» — сериал, который я буду продолжать смотреть, даже если один из сезонов мне не понравится. А вот в случае «Благих знамений» я посмотрел половину первой серии второго сезона, плюнул, поняв, что это святотатство, и больше не включал.
Лиза Сурганова
Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»
А вот я посмотрела до конца. Это во многом зависит от настроения. Я всегда смотрю продолжения сериалов, которые мне действительно понравились или их важно продолжить смотреть. Если же мне не нравится сериал, то я его бросаю достаточно быстро. При этом я всегда печалюсь, когда любимый мной сериал затягивается на много сезонов, и уже всем понятно, что надо было закончить эту историю, но ее все тянут. Конечно, так было с «Друзьями», было похожее ощущение с «Тедом Лассо» под конец. Не знаю, как сейчас будет с «Медведем», его третий сезон я только начала, но, когда сериал заходит на четвертый и пятый сезоны, я начинаю переживать.
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* Признан иностранным агентом в РФ.
А как вы относитесь ко вторым и последующим сезонам сериалов?
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов*