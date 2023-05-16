Что смотреть дома: «Братья Супер Марио в кино», «Балет» и «Спартак» против ЦСКА

Первый фильм года, собравший в мировом прокате миллиард долларов (экранизация видеоигры!), второй сериал о закулисье творческой профессии и суровая драма про волонтера. А еще спорт: красно-белые играют против армейцев. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новинки
Релокация недели: «Чужой», сериал
Кирилл Плетнёв в детективной драме о нечестном банкире
Где смотреть: Кинопоиск
Владимир Орлов (Плетнёв) живет по принципу «победитель получает всё», пока не привлекает внимание властных структур. Столкнувшись с более крупным игроком, банкир решает стремительно ретироваться куда-нибудь в ЕС, но не успевает добежать до финской границы. Теперь он работает следователем в небольшом городке, где как раз ждали подмогу из центра. Орлов удачно подходит на вакансию и думает не только о завершении побега, но и о борьбе с преступностью.
Режиссером сериала выступил ветеран НТВ Леонид Пляскин, ответственный за такие драматические истории, как «Чужой среди своих» и «Молодая гвардия». Среди сценаристов выделяется Александр Щербаков («Мажор», «За час до рассвета»), а компанию Плетнёву составили Марьяна Спивак и Александр Бухаров.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Итальянский стиль недели: «Лоро»
Фантазия Паоло Соррентино о политическом тайм-ауте Сильвио Берлускони
Где смотреть: Кинопоиск — с 20 мая
2006 год. В Риме переворачивается мусоровоз, обдавая место очередных раскопок залпом нечистот, а в это время за городом веселится молодая элита, мечтающая подобраться поближе к пожилым власть предержащим. Среди кардиналов жизни — Сильвио Берлускони (Тони Сервилло), который только что проиграл выборы, но не думает останавливаться в борьбе за власть — ни в стране, ни в собственном поместье.
После «Молодого папы» Паоло Соррентино возвратился к темам и декорациям своих самых громких фильмов. «Лоро» — это «Великая красота» плюс «Изумительный», то есть вечный город в соседстве с вечными пороками (политиков). Как всегда, всего через край: и Сервилло, и классического искусства, и пляжного хулиганства (вроде дождя из МДМА).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Финал недели: «Мерзлая земля», сериал
Триллер с Ходченковой, где таксистка самостоятельно ищет маньяка
Где смотреть: Кинопоиск — 19 мая
Потерявшая в пандемию родителей Лариса Айдарова (Светлана Ходченкова) подрабатывает на отцовской машине таксисткой и влюбляется в коллегу Максима (Антон Филипенко). Дело в приморском городке движется к свадьбе, но тут Максима арестовывают по подозрению в серийных убийствах. Лариса пытается доказать всем, включая московского следователя Орлова (Юрий Чурсин), что это ошибка.
Драма Оксаны Карас («Хороший мальчик», «Доктор Лиза»), где криминальный триллер смешивается с бытовыми и бюрократическими ужасами, подходит к концу, а значит, справедливость, какой бы они ни оказалась, восторжествует. Будет ли она на стороне женщины, которая пошла против системы?
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Творческие разногласия недели: «Балет», сериал
Суровая драма Евгения Сангаджиева про танцы, свободу и страну
Где смотреть: Wink — с 18 мая
В середине 80-х прима-балерина Рута Майерс (Алла Сигалова, заменившая «нежелательную» Ингеборгу Дапкунайте) бежит из СССР, опасаясь попадания за решетку, а спустя 40 лет возвращается в Национальный театр как прославленная постановщица. На родине ее ждут (не)большие перемены, старые знакомые, новые вызовы и непроходящий творческий кризис, начавшийся с премьеры американского балета «Пустота» (The Void).
Евгений Сангаджиев из почившего «Гоголь-центра» после Happy End продолжает снимать откровенные истории про индустрии со сложным характером. «Балет» — пара к недавним «Актрисам» (Фёдор Бондарчук тут в кадре, а не за ним), по замаху — телесная и дерзкая драма о творчестве в родном отечестве.
Доброе дело недели: «Плейлист волонтера», сериал
Суровая драма о поисках пропавших с Иваном Янковским и отличным саундтреком
Где смотреть: Okko — с 18 мая
Середина нулевых. Мршавко Штапич (Янковский) обнаруживает себя без денег, с пробитой головой и в окружении волонтеров из поисково-спасательного отряда. Юноша, который к 25 годам развелся и лишился карьеры, решает, что искать других — это теперь его способ найти себя.
Фильм основан на одноименной книге Штапича — под таким псевдонимом будни в «ЛизаАлерт» описал журналист и сценарист сериала Артём Ляшенко. Режиссером музыкально-беспросветной драмы выступил Максим Свешников («Контейнер»), а участников поискового отряда сыграли Александра Урсуляк, Дмитрий Чеботарёв, Евгения Громова, Марина Васильева и Шамиль Хаматов.
Следствие недели: «Детектив под кайфом», сериал
Патриша Аркетт, кажется, в самом эксцентричном процедурале года
Где смотреть: AppleTV+ — с 17 мая
Многие годы Пегги (Аркетт) борется с наркотической зависимостью и живет с любимой матерью в Юкка Вэлли, штат Калифорния. Когда родительница умирает, Пегги решает снова завязать и стать частной расследовательницей. Что она будет искать, помимо денег и смысла жизни, пока не очень понятно, но харизматиков вокруг хватает — от вышедшего условно-досрочно бывшего возлюбленного Дэнни (Мэтт Диллон) до Гуру Боба (Руперт Френд), который после травмы променял телевидение на мистику.
Трагикомичный детектив придумали Нэнси Фичман и Дженнифер Хопп («Грейс и Фрэнки», перезапуск «Достать коротышку»), а также Кэти Форд (дилогия «Мисс Конгениальность»). Снял сериал Джей Роуч — режиссер «Знакомства с родителями» и «Трамбо».
Блокбастер недели: «Братья Супер Марио в кино»
Первый миллиардер года и самая успешная экранизация видеоигры (с Крисом Праттом!)
Где вышло: Amazon Prime Video, Vudu
Супротив воли отца братья Марио (Пратт) и Луиджи (Чарли Дэй) открывают в Бруклине сантехнический бизнес, и первый же вызов заканчивается путешествием в фантастический мир. Марио попадает в Грибное королевство, где правит принцесса Пич (Аня Тейлор-Джой), а Луиджи — в Мрачные земли, где коварный Боузер (Джек Блэк) мечтает захватить соседей и жениться на августейшей особе.
В отличие от первой экранизации культового платформера, новые «Братья» — богатая 3D-анимация Мэтта Фогеля («Лего Фильм 2», «Миньоны: Грювитация»), где интеллектуальная собственность Nintendo говорит голосами голливудских звезд (еще Тоада озвучивает Кигэн-Майкл Ки, а Донки Конга — Сет Роген). Где тут рецепт на миллиард — не в приписке же «в кино»? — покажет время.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Франшиза недели: «Дивергент»
Шейлин Вудли в антиутопии, конкурирующей с «Голодными играми»
В постапокалиптическом будущем подростков распределяют между пятью фракциями в зависимости от характера: «Эрудиция», «Дружелюбие», «Искренность», «Отречение» и «Бесстрашие». Родившаяся в Чикаго Беатрис Прайор (Вудли) — дивергент; ей подходят все пять. Она выбирает «Бесстрашие», где ее ждет суровая школа жизни (а потом и борьба с системой).
В 2010-е «Дивергент» продолжил дело «Голодных игр» и других подростковых антиутопий: пубертат героев совпадает с рождением политической воли. Первую часть снял Нил Бёргер («Иллюзионист», «Области тьмы»), две оставшиеся — Роберт Швентке («РЭД», «Призрачный патруль»).
Смотрите эту франшизу в потоке К1. «Дивергент» — 20 мая в 16:30 по Москве, «Дивергент, глава 2: Инсургент» — 21 мая в 16:30.
Канны — и точка: «Паразиты»
Главный корейский фильм последних лет
Живущее в полуподвальном помещении семейство Ким зарабатывает складыванием коробок для пиццы, использует соседский вай-фай и страдает от периодических наводнений. Когда старший сын Ги-у (Чхве У-щик) получает работу в доме богатой семьи Пак, он прикладывает все усилия, чтобы пристроить и сестру, и родителей. И вот уже Кимы задумываются, что хотели бы жить в доме состоятельных работодателей.
Остросоциальная трагикомедия Пон Джун-хо принесла ему главный приз Каннского кинофестиваля, четыре «Оскара» и сокрушительную славу, хотя режиссер «Воспоминаний об убийстве» и «Сквозь снег» на Западе известен давно. Не обошелся триумф, конечно, и без любимца постановщика — харизматичного артиста-самоучки Сон Кан-хо.
Смотрите «Паразитов» 20 мая в 20:00 в потоке К1.
Инфоповод недели: «Оружейный барон»
Николас Кейдж вернется к роли торговца смертью, вместо Джареда Лето — Билл Скарсгард
Эндрю Никкол готов вернуться в режиссуру с сиквелом «Оружейного барона». В оригинальном фильме Юрий Орлов (Кейдж), списанный с Виктора Бута, снабжал убийц и диктаторов по всему миру при помощи брата Виталия (Лето). В сиквеле у Орлова появится молодой конкурент — сын в исполнении Скарсгарда, который хочет превзойти отца. Покажут ли в фильме проблемы американских тюрем (нет чеснока и клубники), а также игру в снежки в эфире федерального канала, инсайдеры пока не сообщают.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Классика недели: «Дневники вампира»
Мистическая мелодрама с Иэном Сомерхолдером и Ниной Добрев
Мистик-Фоллс, штат Вирджиния — местечко, вызывающее повышенный интерес мистических сил. Например, 17-летняя Елена (Добрев) встречает 162-летнего вампира Стефана Сальваторе (Пол Уэсли) и влюбляется в него. Вскоре в город нагрянет роковой старший брат кровососа — Дэймон (Сомерхолдер). Ему тоже приглянется Елена, похожая на их прошлую со Стефаном любовь, — Кэтрин Пирс (тоже Добрев).
Любовный треугольник, мистика небольшого городка, интриги Древнейших (старше братьев) вампиров — экранизация одноименного цикла Лизы Джейн Смит долгие годы была флагманом канала CW. У сериала есть два спин-оффа — «Древние» и «Наследие».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Поединок недели: «Спартак» — ЦСКА
Два московских топ-клуба бьются за медали РПЛ
Финиш сезона РПЛ дарит нам суперматч — «Спартак» дома принимает ЦСКА. Мотивация обеих команд огромная, ведь в случае победы армейцы гарантируют себе серебро чемпионата, а вот поражение оставит шансы «Спартаку» на второе место.
Смотрите суперматч на Кинопоиске 21 мая в 16:30 по Москве.
Баскетбол недели: финал четырех Евролиги
Главный турнир Старого Света
19 мая стартуют решающие матчи баскетбольной Евролиги — это элитный клубный турнир, победитель которого носит титул лучшей команды Европы.
В этом году в финале четырех встречаются «Монако», «Олимпиакос», а также «Барселона» и мадридский «Реал».
Решающие матчи сезона будут доступны в спортивном разделе Кинопоиска.
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Олег Бухарев / ТАСС, Tolga Adanali / Euroleague Basketball via Getty Images