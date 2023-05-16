Что смотреть дома: «Братья Супер Марио в кино», «Балет» и «Спартак» против ЦСКА

2006 год. В Риме переворачивается мусоровоз, обдавая место очередных раскопок залпом нечистот, а в это время за городом веселится молодая элита, мечтающая подобраться поближе к пожилым власть предержащим. Среди кардиналов жизни — Сильвио Берлускони (Тони Сервилло), который только что проиграл выборы, но не думает останавливаться в борьбе за власть — ни в стране, ни в собственном поместье.

После «Молодого папы» Паоло Соррентино возвратился к темам и декорациям своих самых громких фильмов. «Лоро» — это «Великая красота» плюс «Изумительный», то есть вечный город в соседстве с вечными пороками (политиков). Как всегда, всего через край: и Сервилло, и классического искусства, и пляжного хулиганства (вроде дождя из МДМА).

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