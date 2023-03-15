Как по-настоящему понять «Криминальное чтиво»

Почему «Криминальное чтиво» — самый важный фильм американского кино 1990-х? Почему в творчестве Квентина Тарантино столько цитат? Можно ли назвать его христианским режиссером? И почему «Криминальное чтиво» не просто комедия о гангстерах, а высказывание о природе кино?

В этом видеоэссе мы разбираем культовый фильм Квентина Тарантино, пытаемся понять, как режиссер создает свою собственную альтернативную вселенную, и размышляем, почему никто так и не снял фильм лучше «Криминального чтива».