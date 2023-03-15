Как по-настоящему понять «Криминальное чтиво»

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ВидеоКак по-настоящему понять «Криминальное чтиво»

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Почему «Криминальное чтиво» — самый важный фильм американского кино 1990-х? Почему в творчестве Квентина Тарантино столько цитат? Можно ли назвать его христианским режиссером? И почему «Криминальное чтиво» не просто комедия о гангстерах, а высказывание о природе кино?

В этом видеоэссе мы разбираем культовый фильм Квентина Тарантино, пытаемся понять, как режиссер создает свою собственную альтернативную вселенную, и размышляем, почему никто так и не снял фильм лучше «Криминального чтива».

Василий Покровский

Автор сценария

«Тарантино берет узнаваемые образы и тропы массового кино и показательно играет с ними, обманывая наши ожидания. Стандартный сюжет про гангстера, который сопровождает жену босса, например, заканчивается не адюльтером, а срочной реанимацией в полевых условиях. История про боксера в бегах от мафии внезапно превращается в torture porn и чуть ли не бадди-муви. А крутые бандиты, только что разбиравшиеся с должниками, через некоторое время уже обнаруживают себя в смешных футболках. Каждый раз Тарантино проверяет кинематографические образы абсурдом жизни, и в этом удивительном сочетании вымышленного и настоящего в какой-то степени и заключается магия тарантиновского кино.

В его поздних работах этот конфликт желаемого и действительного выйдет на первый план, когда режиссер сначала убьет Гитлера, а чуть позже сохранит жизнь Шэрон Тейт, но основу этой слегка сказочной реальности заложит именно „Криминальное чтиво“».

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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова

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Режиссер:Владимир Щегольков
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