«Индиана Джонс»: какой из фильмов лучше?

Перед выходом пятого и последнего фильма об археологе в шляпе Кинопоиск проводит детальную ревизию франшизы и выбирает лучший фильм в девяти номинациях. Не согласны с нашим выбором? Поспорьте в комментариях!
Джордж Лукас и Стивен Спилберг запустили приключенческую франшизу с Харрисоном Фордом в далеком 1981 году, вдохновившись киносериалами 1930-х об охотниках за сокровищами, бульварным чтивом и бондианой. Как и ироничные боевики об агенте 007, все фильмы об Индиане Джонсе готовятся по одинаковому рецепту. В них фигурирует древний артефакт, который в конце фильма приходится вернуть на место. Герою нужно спасти девушку в беде, отбившись от злодеев с деструктивной идеологией и заручившись поддержкой комичных помощников главного героя. Там обязательно будут погони и драки, путешествия и ловушки. Сверху всю эту смесь приключений надо посыпать змеями, пауками и нацистами. Накануне каннской премьеры финальной, пятой индианы разбираем предыдущие фильмы и называем лучший из них.
Номинация: «Лучшая открывающая сцена»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Эффектные открывающие сцены в духе бондианы — обязательный аттракцион индианы. В «Утраченном ковчеге» загадочный человек в шляпе-федоре и кожаной куртке ведет группу людей через перуанские джунгли, глядя в клочки древней карты. Он что-то нашел. Последователь за его спиной достает револьвер из кобуры. Удар хлыста, оружие падает в воду, предатель убегает. Из тени появляется загоревшее лицо — так мы впервые знакомимся с Индианой Джонсом, который затем отправляется доставать золотого идола из пещеры.
Открывающая сцена «Храма судьбы» куда масштабнее: тут и музыкальный номер «Anything Goes» в духе мюзиклов Басби Беркли, и комичная перестрелка в шанхайском клубе, и эффектное бегство через город от гангстеров. «Королевство хрустального черепа» стартует масштабной схваткой Индианы с коммунистами посреди Зоны 51, которая заканчивается ни много ни мало ядерным взрывом и полетом в холодильнике.
Однако лучшая открывающая сцена во франшизе — это самостоятельная короткометражка из начала «Последнего крестового похода», в которой юный Инди (Ривер Феникс) убегает через цирковой поезд от искателей драгоценностей. Откуда у Джонса шрам на подбородке? Почему он боится змей? У кого он украл свой культовый лук (шляпа, кнут, кожаная куртка)? Здесь все ответы.
Номинация: «Лучший злодей»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Главные противники Джонса — нацисты. Он пытался помешать им в первом и третьем фильмах (и оба они получают по баллу), этим же займется и в пятом (доктора Юргена Фоллера там играет Мадс Миккельсен). Археолог весьма жестоко рубил гитлеровцев пропеллерами, давил грузовиком, сбрасывал со скал, расстреливал и сжигал в огне. Самым эффектным из них был второстепенный антагонист, майор Арнольд Тот (Рональд Лейси, которого Спилберг позвал из-за сходства с Петером Лорре, игравшим злодеев у Хичкока и Фрица Ланга); этот лысый губастый садист-хохотун в очках бесславно расплавился в финале «Утраченного ковчега».
При этом главными негодяями в историях с нацистами всегда становились коллаборанты: французский археолог Рене Беллок (Пол Фримен) из «Ковчега» или американский бизнесмен Уолтер Донован (Джулиан Гловер) из «Крестового похода». Хотя их сыграли звезды британского театра, в пышных приключенческих картинах Спилберга эти скучные и говорливые злоумышленники выглядели бледновато — увы, Индиане Джонсу не так повезло с колоритными антагонистами, как Джеймсу Бонду.
Запомнился также безумный жрец Молу Рама (главный болливудский злодей Амриш Пури), который вырывал сердца голыми руками и убедительно бы смотрелся в хорроре. Франшизу не раз критиковали за сильнейшие расовые стереотипы, но, пожалуй, особенно обиделись за индийцев, поедающих обезьяньи мозги на десерт. Чувства российских зрителей может задеть и холодная советская коммунистка Ирина Спалько (Кейт Бланшетт с каре), которая стремится исполнить мечту Сталина о телепатическом оружии, а при знакомстве с Джонсом первым делом хвастается тремя орденами Ленина и медалью Героя Социалистического Труда.
Номинация: «Лучшая девушка»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Принято считать, что главная любовь Инди — Мэрион Рэйвенвуд (Карен Аллен) из «Утраченного ковчега». Она держит бар в Непале и способна перепить любого местного алкаша, но ее отношения с Джонсом, мягко говоря, нездоровые: они начались (за кадром), когда ей было шестнадцать. «Я была влюбленным ребенком, это было неправильно, и ты это знал. Ты испортил мне жизнь!» — кричит Рэйвенвуд, врезав по челюсти Индиане, который пропал из ее жизни на 10 лет. Хотя бойкая Мэрион спасает жизнь Джонсу и может временами постоять за себя, чаще происходит наоборот — он вытаскивает ее из передряг. Периодически Мэрион показывают совсем нелепой: то она неудачно спрячется в корзине, то перепутает кнут со змеей. Впрочем, если в ее руки попадает пулемет, она мгновенно начинает крошить нацистов.
Спустя 27 лет Аллен вернулась к роли Мэрион в «Королевстве хрустального черепа», однако время будто бы не сделало героиню более зрелой. Джонсу по-прежнему приходится ее спасать, а она по-прежнему готова терпеть его выходки. Героиня мгновенно прощает археолога за то, что он бросил ее накануне свадьбы, когда она была беременна, и даже ни разу не попытался с ней связаться — легче поверить в инопланетян, чем в прочность этого союза.
Куда более органично профессор-ловелас выглядел в паре с певицей Уилли Скотт (Кейт Кэпшоу), своей следующей (а если по хронологии событий, то предыдущей) подругой из «Храма судьбы». Американка вынуждена отправиться с ним путешествие, когда он разгромил шанхайский клуб «Оби-Ван», где она выступала. И да, она еще более беспомощная девушка в беде, чем Мэрион: большую часть времени Уилли раздражающе визжит, приходя в ужас от еды, фауны и культурных различий в Индии. Однако они друг друга стоят: романтический интерес к Джонсу у расчетливой Уилли просыпается, только когда богатый махараджа, в чей дворец приехали герои, оказывается подростком. Кроме того, выясняя, кто из них менее неразборчив в сексуальных связях, Инди и Уилли вступают в уморительные перепалки в духе screwball-ромкомов 1930-х.
Единственной психологически сложившейся любовницей Джонса выглядит доктор Эльза Шнайдер (ирландка Элисон Дуди, недавно замеченная в RRR) — австрийская искусствоведка, оказавшаяся нацисткой. Сначала она переспала с Генри Джонсом-старшим, затем и с Генри Джонсом-младшим, используя обоих. Хотя симпатичная фашистка «верит в Грааль, а не свастику» и плачет, наблюдая, как на съезде НСДАП сжигают книги (например, «Капитал» Карла Маркса); сценаристы все же наказывают ее за своеволие. В финале она погибает, не послушав Джонса.
Номинация: «Лучший подельник»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Разумеется, это 11-летний таксист Коротышка — осиротевший мальчуган, чьи родители погибли во время бомбардировки Шанхая. Во-первых, он не раз спасает Инди от врагов, участвует во всех экшен-сценах и даже помогает старшему другу выйти из транса, рискуя собственной жизнью. Во-вторых, он действительно смешно острит («Не время для любви, доктор Джонс!»). В-третьих, врожденный актерский талант будущего обладателя «Оскара» Ке Хюи Куана делает Коротышку харизматичным, трогательным и естественным. А главное, между Фордом и Куаном была настоящая химия, которая заставляет поверить в странную дружбу их героев.
Взять Шона Коннери на роль отца Индианы Джонса в «Последнем крестовым походе» — ироничный киноманский жест со стороны Лукаса и Спилберга, которых на сериал об археологе вдохновила сага о Бонде. Однако мужественный Коннери нелепо смотрится в образе чопорного профессора средневековой литературы, который предпочитает решать проблемы ненасильственным способом, гоняет чаек зонтиком и прячет лысину за твидовой шляпой. Поверить в родство двух Джонсов сложновато, в том числе из-за небольшой разницы в возрасте между Фордом и Коннери.
Однако еще сложнее поверить в отношении Индианы с новообретенным сыном Маттом Уильямсом, которого Шайа ЛаБаф сыграл в «Королевстве хрустального черепа». Образ крутого бриолинщика на мотоцикле попросту плохо сидел на ЛаБафе времен «Трансформеров», сколько бы актер ни пересматривал «Дикаря» с Брандо перед съемками. Не помогли ни вечно потерянное выражение лица ЛаБафа, ни дурацкие полеты Уильямса через джунгли в компании цифровых мартышек. Кажется, создатели «Колеса судьбы» попросту сделают вид, что никакого Матта не было.
Номинация: «Лучший макгаффин»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Священный позолоченный ларь из «В поисках утраченного ковчега» — важнейший раритет франшизы. В Ковчеге Завета, согласно Библии, хранились каменные скрижали с десятью заповедями, которые были даны Моисею на горе Синай. Нацисты охотятся за священным артефактом иудеев, считая, что он сделает гитлеровскую армию непобедимой. Однако когда ковчег открывают, то древние духи заживо сжигают всех вокруг своей божественной энергией. В отличие от других макгаффинов, у ковчега даже есть собственная музыкальная тема — «The Miracle of the Ark», одна из лучших у Джона Уильямса.
Ценные реликвии в других фильмах не такие крутые, как ковчег. Священные камни лингам, которые в «Храме судьбы» собрали кровожадные туги, поклоняющиеся богине смерти Кали, эффектно светятся и нагреваются, но до Камней Бесконечности им далеко. В «Последнем крестовом походе» Индиана ищет еще одну религиозную реликвию, интересующую нацистов, — святой Грааль. Согласно легендам, это чаша, из которой Иисус вкушал на Тайной вечере и в которую потом Иосиф Аримафейский собрал его кровь из ран, полученных при распятии. Святой Грааль играл важную роль в средневековых рыцарских романах и артуровском цикле. Кроме того, у реликвии богатая фильмография: она фигурировала и у Робера Брессона в «Ланселоте Озерном», и у Рона Ховарда в «Коде да Винчи», и, главное, у Терри Гиллиама в «Короле-рыбаке» и «Монти Пайтоне и священном Граале». Несмотря на это, даже Джордж Лукас не был уверен, что история Грааля, дарующего бессмертие, достаточно увлечет зрителей, поэтому добавил сюжетную линию с Генри Джонсом-старшим, отцом Индианы.
Самым неудачным макгаффином во франшизе мы бы назвали хрустальный череп инопланетянина из четвертого фильма, якобы дарующий обладателю безграничные знания. Похожие копии черепов, изготовленные из горного хрусталя, — известная в археологической среде подделка, которую торговцы древностями неоднократно пытались выдать за мезоамериканские артефакты доколумбовой эпохи, так что и этот вариант не внушает доверия. Формой череп из фильма напоминает голову ксеноморфа (теперь, когда Disney купила и Lucasfilm, и 20th Century Fox, кроссовер с «Чужим» действительно возможен), но на экране он выглядит как дурацкая пластмассовая игрушка.
Номинация: «Лучшая драка»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Спилберг, Лукас и Форд не боялись показать своего героя неидеальным, уязвимым и даже подлым. Зрелищных схваток во франшизе было немало, но больше всего нам запомнилась самая короткая. В «Утерянном ковчеге» Джонс на каирском базаре весьма неспортивно убивает из револьвера египтянина-саблиста, который честно вызвал его на дуэль. Изначально Спилберг планировал снимать сложную схватку на саблях. Когда Харрисон Форд заболел дизентерией, нашлось более простое решение. Как известно, Хан Соло стреляет первым.
Номинация: «Лучшая погоня»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
У нацистов Индиана Джонс угонял грузовые «мерседесы» и «фольксвагены», у коммунистов — грузовики ЗИЛ, машины-амфибии Горьковского автозавода и мотоциклы «Днепр» с коляской. Его погоням по пустыням и джунглям с кучей смертельных ДТП могли бы позавидовать даже Безумный Макс или Доминик Торетто. Но самым захватывающим эпизодом выглядит погоня на вагонетках по подземной железной дороге из «Храма судьбы». В равной мере комичная, динамичная и жуткая сцена, которая заставляет также вспомнить об американских горках и «Зловещих мертвецах». Камера летает по рельсам как ужаленная, но ужас на лицах Джонса, Коротышки и Уилли мы почти всегда видим крупным планом.
Номинация: «Лучшая география путешествий»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
По работе Индиана Джонс должен много путешествовать, поэтому в этой номинации заведомо проигрывает «Храм судьбы», действие которого почти полностью происходит глубоко под индийской землей. «Хрустальный череп» не хочется хвалить из-за злоупотребления зеленым экраном. Хотя в «Последнем крестовом походе» Инди успевает заехать в Венецию, Берлин и Александретту, еще больше живописных мест он посетил в «Утерянном ковчеге». Там были и зеленые джунгли Перу, и жаркий Египет, и заснеженный Непал, и скалистый остров в Эгейском море.
Номинация: «Лучшая ловушка»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
«Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984)
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)
Ни один фильм серии не обходится без сцены в какой-нибудь гробнице, кишащей крысами, змеями, тарантулами и насекомыми, где археологу нужно быстро соображать, чтобы его не раздавили, не проткнули и не укусили. Все ловушки придуманы схожим образом, так что выбираем самую каноническую из первого фильма. В нем доктор Джонс отправляется в пещеру, чтобы хитро подменить фигурку золотого идола на мешочек с песком. Но с весом он не рассчитал, и подземелье начинает рушиться! Гид-предатель (дебют Альфреда Молины) погибает, решив обмануть археолога. Сам же профессор едва успевает убежать от гигантского валуна. Классика.
Вердикт
Итак, по сумме номинаций победа достается «Поискам утраченного ковчега». Продюсеру Альберту Р. Брокколи удалось найти идеальную формулу 007 только к третьему фильму, а Спилберг и Лукас справились с первой же попытки! «В поисках утраченного ковчега» — это не только эталонный фильм про Индиану Джонса, но и в целом канонический блокбастер 1980-х (а из этих фильмов выросли многие современные франшизы). Канон прост: смелый и уязвимый остряк, истекающий кровью; не только захватывающий, но и смешной экшен; музыкальная тема, которую можно узнать с пары нот. Ну и конечно, уникальный ингредиент — режиссерский почерк Спилберга, в чьих идеально выстроенных кадрах совмещаются романтика и озорство.
Спустя несколько десятилетий Стивен Содерберг будет советовать разбирать этот фильм, чтобы освоить язык кино, а Джеймс Ганн — чтобы поднять настроение в локдаун. Как развлечение «Ковчег» ни капли не устарел. Джонс оказался прав: «Дело не во времени, детка. Дело в пробеге».
Автор: Михаил Моркин