«Индиана Джонс»: какой из фильмов лучше?

Принято считать, что главная любовь Инди — Мэрион Рэйвенвуд (Карен Аллен) из «Утраченного ковчега». Она держит бар в Непале и способна перепить любого местного алкаша, но ее отношения с Джонсом, мягко говоря, нездоровые: они начались (за кадром), когда ей было шестнадцать. «Я была влюбленным ребенком, это было неправильно, и ты это знал. Ты испортил мне жизнь!» — кричит Рэйвенвуд, врезав по челюсти Индиане, который пропал из ее жизни на 10 лет. Хотя бойкая Мэрион спасает жизнь Джонсу и может временами постоять за себя, чаще происходит наоборот — он вытаскивает ее из передряг. Периодически Мэрион показывают совсем нелепой: то она неудачно спрячется в корзине, то перепутает кнут со змеей. Впрочем, если в ее руки попадает пулемет, она мгновенно начинает крошить нацистов.

Спустя 27 лет Аллен вернулась к роли Мэрион в «Королевстве хрустального черепа», однако время будто бы не сделало героиню более зрелой. Джонсу по-прежнему приходится ее спасать, а она по-прежнему готова терпеть его выходки. Героиня мгновенно прощает археолога за то, что он бросил ее накануне свадьбы, когда она была беременна, и даже ни разу не попытался с ней связаться — легче поверить в инопланетян, чем в прочность этого союза.

Куда более органично профессор-ловелас выглядел в паре с певицей Уилли Скотт (Кейт Кэпшоу), своей следующей (а если по хронологии событий, то предыдущей) подругой из «Храма судьбы». Американка вынуждена отправиться с ним путешествие, когда он разгромил шанхайский клуб «Оби-Ван», где она выступала. И да, она еще более беспомощная девушка в беде, чем Мэрион: большую часть времени Уилли раздражающе визжит, приходя в ужас от еды, фауны и культурных различий в Индии. Однако они друг друга стоят: романтический интерес к Джонсу у расчетливой Уилли просыпается, только когда богатый махараджа, в чей дворец приехали герои, оказывается подростком. Кроме того, выясняя, кто из них менее неразборчив в сексуальных связях, Инди и Уилли вступают в уморительные перепалки в духе screwball-ромкомов 1930-х.

Единственной психологически сложившейся любовницей Джонса выглядит доктор Эльза Шнайдер (ирландка Элисон Дуди, недавно замеченная в RRR) — австрийская искусствоведка, оказавшаяся нацисткой. Сначала она переспала с Генри Джонсом-старшим, затем и с Генри Джонсом-младшим, используя обоих. Хотя симпатичная фашистка «верит в Грааль, а не свастику» и плачет, наблюдая, как на съезде НСДАП сжигают книги (например, «Капитал» Карла Маркса); сценаристы все же наказывают ее за своеволие. В финале она погибает, не послушав Джонса.