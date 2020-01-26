Слон-наркоман, шина-убийца и пропавшие усы: самые странные фильмы в истории Каннского кинофестиваля

Сегодня стартует 76-й Каннский кинофестиваль — смотр, который ошибочно считают снобским и синефильским. На самом деле, в программу каждый год попадают и будущие лауреаты «Оскара», и что-то провокационное. Скучные драмы в прошлом. Не случайно прошлогодний обладатель «Золотой пальмовой ветви» и президент жюри этого года Рубен Эстлунд обещает, что его следующий проект побьет рекорд Канн по количеству вышедших из зала зрителей.

Мы прошерстили внушительный каталог фестиваля и выбрали самые странные и необычные фильмы в его истории.

Мемное кино о фермере, который изнасиловал свинью

«Свадебная ваза» — фильм-мем, который завирусился не только за рубежом, но и в рунете, а еще стал одной из многочисленных кинопроверок на прочность. Авангардный бельгийский хоррор показывает жизнь одинокого фермера с особенностями интеллектуального развития: он собирает собственный кал в банках, убивает петуха ради забавы и насилует свинью. Когда она рожает поросят, мужчина пытается кормить детенышей молоком с ложки и проводить с ними время, но те предпочитают компанию мамы. Тогда фермер злится и убивает их, а вскоре и себя. После премьеры фильм долгое время путешествовал по фестивалям и даже умудрялся наращивать армию фанатов, которые видели в «Свадебной вазе» аллегорическую мелодраму об одиночестве. Лишь в нулевых картина впервые вышла на DVD и появилась в свободном доступе. Издатели не стали изобретать велосипед и написали на обложке: «Тот самый фильм про секс со свиньей». Кстати, это не единственный фильм о зоофилии, который был показан в Каннах. В 2007 году вне конкурса состоялась премьера документального «Зоопарка» Робинсона Девора о мужчине, который погиб во время секса с лошадью.

Возмутительный байопик Джона Белуши

В 1982 году от передозировки наркотиками умер Джон Белуши — комик и один из участников шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Чтобы хоть как-то приглушить волну слухов, спекуляций и домыслов об усопшем, жена и менеджерка Белуши наняли журналиста-расследователя для написания официальной биографии. Автор «Всей президентской рати» Боб Вудворд вместо этого собрал истории о наркоэпидемии в Голливуде и популярные байки про Белуши, чем изрядно взбесил родственников, друзей и коллег последнего. Еще больше возмущений вызвала продажа прав на экранизацию книги — она шла до больших экранов долгих пять лет. Из-за затяжного съемочного процесса и вечных скандалов «В напряжении» считался одним из самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля, но был в итоге разгромлен прессой. По ее мнению, получился возмутительный и попросту несвязный байопик про призрака Белуши, который сразу после смерти путешествует с ангелом-хранителем по своим воспоминаниям, обвиняет в своей наркозависимости Голливуд, а еще успевает исповедаться журналисту Вудворду и, кажется, в итоге попадает в ад. Увы, это не единственный фильм Каннского кинофестиваля, который порочит наследие Белуши. В 1998 году вне конкурса показали сиквел культовых «Братьев Блюз» — «Братьев Блюз 2000», которые тоже не понравились прессе, но куда сильнее разозлили фанатов актера.

Политическая комедия про наивных американцев и злых канадцев

В 2004 году документалист Майкл Мур получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Фаренгейт 9/11». За девять лет до этого постановщик показал в Каннах свой единственный художественный фильм. «Канадский бекон» — сатира, которая вдохновлена реальным социологическим опросом. Мур был настолько шокирован новостью о том, что 90% американцев поддерживают войну в Персидском заливе, что задумался: а смог бы президент повысить популярность через военный конфликт с миролюбивой Канадой? Собственно, объявленная война соседу и становится завязкой фильма. Правительство тратит миллиарды на разработку смехотворных рекламных кампаний, антиканадская пропаганда не сходит с экранов телевизора, а провинциальный шериф настолько верит в возможный захват США, что решает лично бросить вызов врагу. «Канадский бекон» — вечно актуальная комедия о том, как политики манипулируют населением, но это явно не фестивальное кино. Даже 28 лет спустя премьера фильма в Каннах во второй по значимости секции кажется уникальным исключением из правил.

Анимационная комедия о том, что сказочным принцем может оказаться огр с болота

Интересный факт, который может застать врасплох даже поклонников Каннского кинофестиваля: в XXI веке за «Золотую пальмовую ветвь» боролось всего лишь пять анимационных фильмов, два из них принадлежат постмодернистской франшизе «Шрэк» о нелюдимом зеленом огре. К примеру, первая часть затесалась в основной конкурс 2001 года и противостояла работам Жан-Люка Годара, Жака Риветта, Михаэля Ханеке, Дэвида Линча, Александра Сокурова и других титанов мирового кинематографа. Проще говоря, жюри во главе с Лив Ульман пришлось чередовать сеансы «Малхолланд Драйв» и «Шрэка». Никто до сих пор не знает, чем именно странная, но очаровательная деконструкция сказочных сюжетов покорила каннских отборщиков, хотя это уже неважно. Главное, «Шрэк» навсегда вошел в историю и собрал уникальное для фестивального кино комбо: номинация на «Золотую пальмовую ветвь», «Оскар» и любовь миллионов фанатов.

Напряженный триллер о сбритых усах

Мужчина средних лет по имени Марк (Венсан Линдон) решает впервые за долгие годы сбрить усы, супруга в ответ признается, что вряд ли узнает мужа без примечательной растительности на лице. И все же он решается, но вот только никто не замечает кардинальных изменений во внешности. Более того, жена и друзья героя уверены, что Марк вообще никогда не носил усы. С такой абсурдной завязкой вполне могли получиться кафкианский скетч или нелепая комедия положений о противостоянии обществу. Однако режиссер Эммануэль Каррер выбрал другое направление. Его «Усы» — одновременно и драма об экзистенциальном кризисе, и хичкоковский триллер о потере связи с реальностью, и даже печальная мелодрама о том, как близкие люди перестают узнавать друг друга. Пресса тепло приняла этот странный и ничего не объясняющий параноидальный фильм, а вот зрители остались разочарованы упущенными возможностями концепта.

Норвежский треш-мультфильм про слона-наркомана

Каннский кинофестиваль принимает в программу не только новые проекты Pixar, но и куда более рискованные и экспериментальные анимационные фильмы. К примеру, в 1974 году за «Золотую пальмовую ветвь» боролся мультфильм «Девять жизней кота Фрица» — расистская и оскорбительная черная комедия про уставшего от жены кота, который курит траву и представляет, кем бы он стал в другой жизни — нацистом, плейбоем, космонавтом и единственным белым в Новой Африке. 30 лет спустя в Каннах показали треш-мультфильм «Освободите Джимми» — один из самых дорогих проектов в истории норвежского кинематографа. Картина посвящена попыткам экоактивистов, охотников, мафии и любителей травки найти сбежавшего из цирка слона-наркомана, который отправился на поиски новой дозы. Пресса в Каннах не оценила ни черный юмор мультфильма, ни его отталкивающую 3D-анимацию. Впрочем, у «Освободите Джимми» все равно нашелся один известный фанат. Саймон Пегг переписал реплики и сюжет, после чего выпустил в США и Великобритании новую версию мультфильма с озвучкой от Вуди Харрельсона, Кайла МакЛоклена и Дэвида Теннанта.

Сюрреалистический хоррор о покрышке, которая охотится на людей

Абсурдист Квентин Дюпьё — завсегдатай крупнейших кинофестивалей мира, его новые фильмы о проклятых куртках, огромных мухах и отдыхающих супергероях показывают в Берлине, Каннах и Венеции. Первым международным успехом Дюпьё стала «Шина» — сенсационный хоррор, в существование которого многие до сих пор не верят. Оно и понятно: завязка фильма звучит чересчур абсурдно и нереалистично. По сюжету покрышка по имени Роберт обретает сознание, мстит людям за пренебрежительное отношение к сородичам и с помощью телекинеза жестоко убивает каждого, кого встречает на своем пути. Показ фильма в Каннах и последующие приглашения Дюпьё доказывают, что кинофестиваль всегда готов принять молодых кинематографистов с уникальным голосом. Даже если этот голос и не пытается сказать ничего нового или хотя бы адекватного.

Смехотворный эротический триллер от классика мирового кинематографа

Режиссер «Суспирии» Дарио Ардженто многие годы хотел перенести на большие экраны историю графа Дракулы, но не знал, как подступиться к экранизации романа Брэма Стокера. Необходимый оригинальный подход Ардженто нашел в набиравшем популярность 3D. Новый «Дракула» лишь приблизительно следовал первоисточнику о противостоянии Ван Хельсинга и вампира-аристократа — в первую очередь режиссеру хотелось во всей красе продемонстрировать чудеса новой технологии. Герои превращались в дымных волков, огромных богомолов и людей-сов, глаза буквально вылетали из голов, а ярко-красная кровь хлестала из каждой раны в зрителя благодаря 3D. Неуклюжие CGI-эффекты чередовались легкой эротикой и не самой убедительной актерской игрой. Пресса сразу осознала, что смотрит нечто действительно уникальное, поэтому отметила, что «Дракула 3D» точно войдет в историю фестиваля как один из худших фильмов смотра, но наверняка станет культовым среди фанатов Ардженто. Так и произошло.

Скандальная мелодрама о походе в ночной клуб

10 лет назад французский режиссер Абделатиф Кешиш получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Жизнь Адель». Его следующим проектом стал эпический цикл «Мектуб», состоящий из нескольких фильмов и вдохновленный молодостью постановщика. Жаркое лето, юг Франции, молодежь ревнует, соблазняет друг друга и изменяет при первой возможности. У бессюжетного гимна свободе и страсти начались проблемы с финансированием, из-за которых Кешишу даже пришлось выставить «Пальмовую ветвь» на аукцион. Несмотря на производственный ад, постановщику удалось показать на Венецианском кинофестивале первую часть, «Мектуб, моя любовь», и привезти черновую версию следующего фильма в Канны. Вторая часть не совсем сиквел, а интерлюдия на три с половиной часа, в которой практически ничего не происходит: треть хронометража герои мило общаются на пляже, после этого зажигательно танцуют в клубе и трутся друг о друга телами. Кешиша и раньше ругали за обилие женских поп в кадре, но после второго части «Мектуб» окончательно раскритиковали за явную объективацию. Сразу после премьеры фильма начался скандал: актриса Офели Бо призналась, что Кешиш вынуждал актеров употреблять алкоголь во время съемок 13-минутной несимулированной сцены орального секса. С премьеры прошло четыре года, каннские показы так и остались единственными для фильма, который обрел мифический статус и, кажется, нескоро доберется до зрителей.

Автор: Алихан Исрапилов