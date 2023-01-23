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Индекс Кинопоиск Pro: российские премьеры, аниме и американская классика. Что смотрели в апреле и в майские

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В майские праздники телеканалы по традиции выпустили несколько премьер патриотических военных сериалов, но самыми популярными проектами у российских зрителей в эти дни оказались подростковая драма «Мир! Дружба! Жвачка!» (Premier), комедия «Ольга» (канал ТНТ) и драма «Жить жизнь» сервиса Start.

Общий Индекс Кинопоиск Pro в первые две недели мая в 2023 году оказался выше, чем за тот же период год назад, почти на 20% — 9 190 баллов против 7 672 баллов, но все еще ниже, чем в майские праздники в 2021 году (тогда было 10 400 баллов).

Топ-20 сериалов майских праздников

(01.05.2023–14.05.2023)

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Россия, драма

415

2

«Ольга»

Россия, комедия

379

3

«Жить жизнь»

Россия, триллер

233

4

«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

221

5

«Зимородок»

Турция, драма

198

6

«Король и Шут»

Россия, музыка

190

7

«Невский. Расплата за справедливость»

Россия, детектив

177

8

«Синяя тюрьма: Блю Лок»

Япония, аниме

145

9

«Перекати-поле»

Россия, мелодрама

123

10

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

Россия, детектив

119

11

«По законам военного времени»

Россия, Украина, драма

119

12

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

118

13

«Мерзлая земля»

Россия, драма

111

14

«Операция „Неман“»

Россия, драма

110

15

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

107

16

«Во все тяжкие»

США, криминал

107

17

«Великолепный век»

Турция, мелодрамма

104

18

«Острые козырьки»

Великобритания, драма

93

19

«Основание: Осман»

Турция, драма

89

20

«Фишер»

Россия, детектив

88

Топ-20 сериалов майских праздников

(01.05.2023–14.05.2023)

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Россия, драма

415

2

«Ольга»

Россия, комедия

379

3

«Жить жизнь»

Россия, триллер

233

4

«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

221

5

«Зимородок»

Турция, драма

198

6

«Король и Шут»

Россия, музыка

190

7

«Невский. Расплата за справедливость»

Россия, детектив

177

8

«Синяя тюрьма: Блю Лок»

Япония, аниме

145

9

«Перекати-поле»

Россия, мелодрама

123

10

«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

Россия, детектив

119

11

«По законам военного времени»

Россия, Украина, драма

119

12

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

118

13

«Мерзлая земля»

Россия, драма

111

14

«Операция „Неман“»

Россия, драма

110

15

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

107

16

«Во все тяжкие»

США, криминал

107

17

«Великолепный век»

Турция, мелодрамма

104

18

«Острые козырьки»

Великобритания, драма

93

19

«Основание: Осман»

Турция, драма

89

20

«Фишер»

Россия, детектив

88

Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google.

Наибольший интерес жителей России в майские праздники привлекли отечественные телепремьеры. В эти дни российское ТВ по традиции повторяет старые и показывает новые сериалы о военном времени. В этом году в число двадцати самых популярных позиций в праздники попали две такие премьеры — сериал «Операция „Неман“» (проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда») и новый сезон сериала «По законам военного времени» на Первом канале.

«Ольга»

Еще две заметные телепремьеры мая в топ-20 — новый сезон «Мосгаза» и мелодрамы «Перекати-поле» на «России 1».

Масштабной остается и теленовинка апреля, новый сезон комедии «Ольга» (ТНТ). Возглавил рейтинг майских праздников новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» — в начале месяца он вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Еще один очень заметный онлайн-проект — драма «Жить жизнь» сервиса Start.

В первую двадцатку самых востребованных сериалов в начале мая вошло девять иностранных проектов. В основном это знакомые зрителям сериалы, но есть и заметная новинка. Индекс Кинопоиск Pro зафиксировал высокий интерес к сериалу «Синяя тюрьма: Блю Лок», мировая премьера которого прошла в октябре 2022 года.

«Ольга» и «Шпион» против Уолтера Уайта. В апреле зрители интересовались телепремьерами и сериальной классикой

Интерес к сериалам в апреле 2023 года ниже, чем в марте — рекордном месяце по интересу зрителей к сериалам за последний год, но выше, чем в апреле 2022 и 2021 года.

Топ-20 сериалов апреля 2023 года. Индекс Кинопоиск Pro

new — новичок в топ-20 месяца

Место

Сериал

Баллы индекса

1

(new)

«Ольга»

Россия, комедия

991

2

«Невский. Расплата за справедливость»

Россия, детектив

888

3

«Король и Шут»

Россия, музыка

843

4

​​«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

436

5

«Мандалорец»

США, фантастика

370

6

«Зимородок»

Турция, драма

341

7

«Фишер»

Россия, детектив

320

8

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

270

9

«Содержанки 4»

Россия, драма

263

10

«Ветреный»

Турция, драма

254

11

«Заполярный вальс»

Россия, мелодрама

248

12

«Во все тяжкие»

США, криминал

248

13

(new)

«Ленинград 46»

Россия, криминал

248

14

«Бесстыжие»

США, драма

225

15

(new)

«Жить жизнь»

Россия, триллер

220

16

(new)

«Дорога к счастью»

Россия, мелодрама

213

17

«Великолепный век»

Турция, мелодрама

200

18

«Острые козырьки»

Великобритания, драма

199

19

«Южный Парк»

США, мультфильм

197

20

(new)

«Шпион»

Россия, детектив

194

Топ-20 сериалов апреля 2023 года. Индекс Кинопоиск Pro

new — новичок в топ-20 месяца

Место

Сериал

Баллы индекса

1

(new)

«Ольга»

Россия, комедия

991

2

«Невский. Расплата за справедливость»

Россия, детектив

888

3

«Король и Шут»

Россия, музыка

843

4

​​«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

436

5

«Мандалорец»

США, фантастика

370

6

«Зимородок»

Турция, драма

341

7

«Фишер»

Россия, детектив

320

8

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

270

9

«Содержанки 4»

Россия, драма

263

10

«Ветреный»

Турция, драма

254

11

«Заполярный вальс»

Россия, мелодрама

248

12

«Во все тяжкие»

США, криминал

248

13

(new)

«Ленинград 46»

Россия, криминал

248

14

«Бесстыжие»

США, драма

225

15

(new)

«Жить жизнь»

Россия, триллер

220

16

(new)

«Дорога к счастью»

Россия, мелодрама

213

17

«Великолепный век»

Турция, мелодрама

200

18

«Острые козырьки»

Великобритания, драма

199

19

«Южный Парк»

США, мультфильм

197

20

(new)

«Шпион»

Россия, детектив

194

В апреле общий Индекс Кинопоиск Pro не побил и не повторил мартовский рекорд, который составил почти 45 000 баллов; общее число баллов интереса в апреле — 38 262. Но в целом интерес жителей России к сериалам продолжает расти: в этом апреле общий индекс на 16,5% выше, чем год назад (31 925 баллов), и на 17,3% выше, чем в апреле 2021 года (31 618 баллов).

Апрель продолжил мартовскую тенденцию: наибольший интерес у жителей России вызывают отечественные сериалы. В апреле и марте было одинаковое количество российских премьер — зрители увидели четыре новых проекта. Но апрельские новинки набрали меньше баллов интереса, чем мартовские, они оказались менее масштабными и громкими. Это одна из причин, почему апрель не повторил рекорд марта.

Телевизионные проекты в этом месяце вернулись на первые строчки, а оригинальные шоу онлайн-кинотеатров получили меньше внимания.

«Невский»

В первой двадцатке самых популярных сериалов апреля шесть телепроектов: четыре премьеры марта-апреля и два сериала, у которых весной вышли новые сезоны — «Ольга» и «Невский»; они и получили больше всего баллов в этом месяце. Ситком «Ольга», чей новый сезон вышел на ТНТ, собрал 991 балл, «Невский», который продолжился на НТВ еще в марте, — 888. Из апрельских премьер онлайн-платформ больше всего баллов набрал сериал «Жить жизнь» сервиса Start.

И, наоборот, среди десяти зарубежных сериалов в топ-20 апреля нет ни одной премьеры. Российские зрители с прошлого года заметно меньше следят за новыми американскими сериалами, и результаты апреля — яркое проявление этой тенденции.

К примеру, «Грызня» и «Ночной агент» стали этой весной новыми хитами Netflix в США. Но для российских зрителей эти два сериала были далеко не так заметны: в апреле они оказались только в самом конце сотни популярных сериалов в Индексе Кинопоиск Pro. Хотя еще в 2021 году и первой половине 2022 года новинки Netflix постоянно становились очень масштабными.

«Южный парк»

Вместо премьер много баллов в апреле набрали вечные американские хиты: «Во все тяжкие», «Южный Парк», «Бесстыжие», а также британские «Острые козырьки» и турецкий «Великолепный век». В последний раз сразу пять вечных хитов попадали в топ-20 Индекса Кинопоиск Pro в сентябре 2022 года.

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