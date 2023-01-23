Индекс Кинопоиск Pro: российские премьеры, аниме и американская классика. Что смотрели в апреле и в майские

В майские праздники телеканалы по традиции выпустили несколько премьер патриотических военных сериалов, но самыми популярными проектами у российских зрителей в эти дни оказались подростковая драма «Мир! Дружба! Жвачка!» (Premier), комедия «Ольга» (канал ТНТ) и драма «Жить жизнь» сервиса Start.
Общий Индекс Кинопоиск Pro в первые две недели мая в 2023 году оказался выше, чем за тот же период год назад, почти на 20% — 9 190 баллов против 7 672 баллов, но все еще ниже, чем в майские праздники в 2021 году (тогда было 10 400 баллов).
Топ-20 сериалов майских праздников
(01.05.2023–14.05.2023)
Место
Сериал
Баллы индекса
Топ-20 сериалов майских праздников
(01.05.2023–14.05.2023)
Место
Сериал
Баллы индекса
Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google.
Наибольший интерес жителей России в майские праздники привлекли отечественные телепремьеры. В эти дни российское ТВ по традиции повторяет старые и показывает новые сериалы о военном времени. В этом году в число двадцати самых популярных позиций в праздники попали две такие премьеры — сериал «Операция „Неман“» (проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда») и новый сезон сериала «По законам военного времени» на Первом канале.
Еще две заметные телепремьеры мая в топ-20 — новый сезон «Мосгаза» и мелодрамы «Перекати-поле» на «России 1».
Масштабной остается и теленовинка апреля, новый сезон комедии «Ольга» (ТНТ). Возглавил рейтинг майских праздников новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» — в начале месяца он вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Еще один очень заметный онлайн-проект — драма «Жить жизнь» сервиса Start.
В первую двадцатку самых востребованных сериалов в начале мая вошло девять иностранных проектов. В основном это знакомые зрителям сериалы, но есть и заметная новинка. Индекс Кинопоиск Pro зафиксировал высокий интерес к сериалу «Синяя тюрьма: Блю Лок», мировая премьера которого прошла в октябре 2022 года.
«Ольга» и «Шпион» против Уолтера Уайта. В апреле зрители интересовались телепремьерами и сериальной классикой
Интерес к сериалам в апреле 2023 года ниже, чем в марте — рекордном месяце по интересу зрителей к сериалам за последний год, но выше, чем в апреле 2022 и 2021 года.
Топ-20 сериалов апреля 2023 года. Индекс Кинопоиск Pro
new — новичок в топ-20 месяца
Место
Сериал
Баллы индекса
Топ-20 сериалов апреля 2023 года. Индекс Кинопоиск Pro
new — новичок в топ-20 месяца
Место
Сериал
Баллы индекса
В апреле общий Индекс Кинопоиск Pro не побил и не повторил мартовский рекорд, который составил почти 45 000 баллов; общее число баллов интереса в апреле — 38 262. Но в целом интерес жителей России к сериалам продолжает расти: в этом апреле общий индекс на 16,5% выше, чем год назад (31 925 баллов), и на 17,3% выше, чем в апреле 2021 года (31 618 баллов).
Апрель продолжил мартовскую тенденцию: наибольший интерес у жителей России вызывают отечественные сериалы. В апреле и марте было одинаковое количество российских премьер — зрители увидели четыре новых проекта. Но апрельские новинки набрали меньше баллов интереса, чем мартовские, они оказались менее масштабными и громкими. Это одна из причин, почему апрель не повторил рекорд марта.
Телевизионные проекты в этом месяце вернулись на первые строчки, а оригинальные шоу онлайн-кинотеатров получили меньше внимания.
В первой двадцатке самых популярных сериалов апреля шесть телепроектов: четыре премьеры марта-апреля и два сериала, у которых весной вышли новые сезоны — «Ольга» и «Невский»; они и получили больше всего баллов в этом месяце. Ситком «Ольга», чей новый сезон вышел на ТНТ, собрал 991 балл, «Невский», который продолжился на НТВ еще в марте, — 888. Из апрельских премьер онлайн-платформ больше всего баллов набрал сериал «Жить жизнь» сервиса Start.
И, наоборот, среди десяти зарубежных сериалов в топ-20 апреля нет ни одной премьеры. Российские зрители с прошлого года заметно меньше следят за новыми американскими сериалами, и результаты апреля — яркое проявление этой тенденции.
К примеру, «Грызня» и «Ночной агент» стали этой весной новыми хитами Netflix в США. Но для российских зрителей эти два сериала были далеко не так заметны: в апреле они оказались только в самом конце сотни популярных сериалов в Индексе Кинопоиск Pro. Хотя еще в 2021 году и первой половине 2022 года новинки Netflix постоянно становились очень масштабными.
Вместо премьер много баллов в апреле набрали вечные американские хиты: «Во все тяжкие», «Южный Парк», «Бесстыжие», а также британские «Острые козырьки» и турецкий «Великолепный век». В последний раз сразу пять вечных хитов попадали в топ-20 Индекса Кинопоиск Pro в сентябре 2022 года.