Индекс Кинопоиск Pro: российские премьеры, аниме и американская классика. Что смотрели в апреле и в майские

В майские праздники телеканалы по традиции выпустили несколько премьер патриотических военных сериалов, но самыми популярными проектами у российских зрителей в эти дни оказались подростковая драма «Мир! Дружба! Жвачка!» (Premier), комедия «Ольга» (канал ТНТ) и драма «Жить жизнь» сервиса Start.

Общий Индекс Кинопоиск Pro в первые две недели мая в 2023 году оказался выше, чем за тот же период год назад, почти на 20% — 9 190 баллов против 7 672 баллов, но все еще ниже, чем в майские праздники в 2021 году (тогда было 10 400 баллов).