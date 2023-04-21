Что происходит в онлайне: апрельские топы, забастовка сценаристов и потери Disney

Чебурашка и поехавший праведник: итоги апреля на стримингах

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, пользовавшихся наибольшим спросом у пользователей российских видеосервисов в апреле 2023 года. Каждая платформа, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставила два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и сериалов. Два названных онлайн-кинотеатра ограничились рейтингом сериалов. Кинопоиск топы за апрель не публиковал.

Сразу четыре фильма по итогам апреля оказались в трех топах стримингов: «Чебурашка» вновь появился в рейтингах Okko, Start и Wink, причем во всех на первой строчке; «Праведника» активно смотрели на «Иви», в Okko и Wink; «Поехавшая» с Ольгой Лерман пришлась по вкусу пользователям Start, Okko и Wink; военная драма «Нюрнберг» Николая Лебедева оказалась самым популярным фильмом апреля на сервисе Kion и вошла в топы Wink и Okko.

Не вылезает из топов и турецкий сериал «Постучись в мою дверь» — кажется, его будут активно смотреть как минимум до тех пор, пока не выйдет отечественная адаптация сверхпопулярного проекта. А может, оригинал начнут смотреть еще активнее, чтобы сравнить с тем, что получится у ТНТ, Premier и Okko.

Некоторые стриминги прислали только данные по сериалам. Так, в Амедиатеке, разумеется, продолжают активно смотреть хитовые проекты — «Игру престолов», ее спин-офф «Дом дракона» и «Секс в большом городе», а в топе Premier — «Ольга» с Яной Трояновой.

«Ольга»

Чтобы получить данные зарубежных стримингов, мы обратились к агрегатору FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Любопытно, что, в отличие от, например, Netflix, у Disney+ абсолютно не меняются топы популярности из месяца в месяц. В марте на стриминге был ровно тот же топ-5 и практически в том же порядке, только «Черная Пантера: Ваканда навсегда» несколько потеряла в популярности, поскольку в основном на сервисе ее смотрели в прошлом месяце. Также стоит отметить взлетевшую популярность «Дюны»: судя по всему, после выхода трейлера второй части зрители массово начали смотреть и пересматривать первый фильм.

Те, кто следит за изменением в стриминговых лицензиях, возможно, могут удивиться тому, что сериал «Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт, который в мае ушел с Hulu на Amazon Prime Video, оказался в топе Paramount+. Все просто: у сериала множество поклонников в странах Латинской и Центральной Америки (Аргентина, Боливия, Чили, Гондурас, Панама, Парагвай и т. д.), и «Сабрина» в этих странах в апреле была доступна именно на Paramount+.

«Сабрина — маленькая ведьма»

На днях на Кинопоиске вышел репортаж из Лос-Анджелеса, где продолжается забастовка WGA. Она стартовала 2 мая и будет идти до тех пор, пока сценаристы и продюсеры не придут к некоему консенсусу, устраивающему обе стороны. Сценаристы настаивают на пересмотре условий трехлетних трудовых контрактов, основные требования — уравнять ставки авторов, задействованных на кинотеатральных и стриминговых проектах, увеличить количество писателей в мини-сценарных комнатах, увеличить минимальные гонорары сценаристов, а также взносы на медстраховку и в пенсионный фонд, регулировать подход к использованию искусственного интеллекта при работе над сценариями.

На данный момент частично или полностью приостановлена работа над несколькими сериалами и шоу. Сценаристы, входящие в WGA, обязаны прекратить всю писательскую деятельность — как создавать сценарии, так и предлагать свои услуги, заключать и даже обсуждать потенциальные сделки. Помимо этого, съемочные площадки некоторых проектов пикетируются протестующими, так что работа над ними тоже оказывается приостановлена. На данный момент приостановлена работа над сценариями следующих проектов:

Помимо этого, остановлена работа над лейт-найт-шоу и дневными передачами:

Saturday Night Live (NBC);

Jimmy Kimmel Live (ABC);

The Late Show with Stephen Colbert (CBS);

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC);

Late Night with Seth Meyers (NBC);

Real Time with Bill Maher (HBO);

Last Week Tonight with John Oliver (HBO);

The Daily Show (Comedy Central);

The Talk (CBS).

Disney отчиталась о потерях

Корпорация опубликовала отчет по итогам второго квартала за финансовый год (Q2 завершается 1 апреля каждого года), из которого стало известно, что компания потеряла 4 миллиона подписчиков, несмотря на то что ранее ожидалось, будто второй квартал стриминг закончит с положительным результатом плюс около 2,4 миллиона подписчиков.

Наиболее серьезный удар пришелся по Disney+ Hotstar, который работает в первую очередь на рынке Юго-Восточной Азии. Hotstar потерял около 8% подписчиков — количество пользователей сервиса сократилось с 57,5 миллиона в предыдущем квартале до 52,9 миллиона. Дело в том, что Disney потеряла права на трансляцию матчей IPL — индийской Премьер-лиги по крикету, которая невероятно популярна в стране и за ее пределами.

В России, кстати, активно делают ставки на матчи IPL, и в прошлом году индийские мошенники даже организовали поддельную лигу, наняв фермеров и безработных, изображавших судей и игроков, и транслировали матчи в YouTube. Фейковый чемпионат успел дойти до четвертьфинала, но вмешалась полиция, которая узнала о поддельном турнире, и его организаторы были арестованы. Любопытно, что это падение, скорее всего, не окажется последним. В прошлом июне, когда стало известно о том, что Disney потеряет права на крикет, аналитики Bloomberg спрогнозировали вероятный уход примерно 20 миллионов подписчиков.

Финансовые показатели стриминга, впрочем, демонстрируют рост. В частности, чистая прибыль по итогам квартала составила 1,27 млрд долларов, а прибыль без учета разовых факторов — 93 цента на акцию; эти показатели, как и рост квартальной выручки (13%), совпали с прогнозами экспертов. Также из отчета следует, что основной доход Disney все еще приносят не стриминги и каналы, а офлайн-бизнес — тематические парки и сувенирная продукция.

Президент и председатель совета директоров компании Боб Айгер анонсировал, что в рамках оптимизации расходов определенный контент будет удален из каталога компании (ранее такое уже происходило с HBO Max), а затраты на разработку новых фильмов, сериалов и шоу будут пересмотрены и сокращены. Также из отчета за предыдущий квартал стало известно, что Disney планирует сократить свои расходы примерно на 5,5 млрд долларов в течение ближайших нескольких лет, и одним из последствий станет сокращение 7 000 рабочих мест — это примерно 3% от всех сотрудников корпорации.

Помимо этого, Disney решила частично объединить Disney+ и Hulu, запустив единое приложение, в котором контент Hulu будет доступен в Disney+ в специальной комбинированной подписке. Также вырастет цена и на базовую подписку Disney+, которая сейчас составляет 10,99 доллара.

Netflix тоже планирует сократить расходы. Виной тому перенос запрета на шеринг паролей

По данным Wall Street Journal, расходы стриминг-сервиса на 2023 год будут сокращены примерно на 300 млн долларов. Дело в том, что реализация ужесточения шеринга паролей в США и других ключевых регионах была отложена с первого финансового квартала этого года на второй, что ожидаемо приведет к сокращению финансовых показателей сервиса.

Источники WSJ сообщают, что в начале мая состоялось внутреннее собрание, на котором руководителей попросили быть экономнее при планировании затрат, в том числе на найм персонала, но без крайних мер, в частности остановка найма или дополнительные сокращения не потребуются.

Напомним, в феврале стало известно, что в рамках борьбы с полулегальным использованием сервиса, при котором подпиской Netflix пользуются люди, на самом деле не живущие вместе, будет добавлено новое ограничение. Теперь пользователь будет должен как минимум один раз за месяц (31 день) заходить на Netflix из WiFi-сети, принадлежащей владельцу аккаунта. В противном случае профили будут блокировать до тех пор, пока они не создадут свой основной аккаунт или не подключатся к сети Wi-Fi владельца аккаунта. Для тех же, кто пользуется Netflix в путешествии, будет доступен временный обход ограничения. Можно будет запросить код, после введения которого появится доступ к сервису на семь дней. Чтобы понять, подключен ли человек к основной сети, которая принадлежит владельцу профиля, Netflix будет использовать данные IP-адресов, идентификаторов устройств, а также исследовать активность аккаунтов.

Чтобы облегчить переход «семейных» пользователей к своим профилям, Netflix также внедряет функционал «добавить дополнительного пользователя»; владельцы стандартной и премиальной подписок смогут добавить дополнительные аккаунты для двух пользователей, не живущих с ними в одном доме — каждый с отдельным профилем, персональными рекомендациями, логином и паролем. При этом пользователи, которые ранее были подключены к базовому, стандартному или премиальному аккаунту, смогут перейти на новый или подключиться как дополнительный пользователь с сохранением истории просмотров, списков и настроек, то есть их данные и истории не потеряются. Добавлять новых пользователей можно будет по цене, в среднем равной 2 доллара в месяц, что значительно меньше средней стоимости базовой подписки.

Кинотеатральные окна продолжают сокращаться

«Братья Супер Марио в кино»

Том Брюггеман из Indiewire проанализировал, через какое время в среднем кинотеатральные проекты добираются до пользователей стриминговых сервисов и пришел к интересному выводу: несмотря на то, что зрители продолжают активно возвращаться в кинотеатры после периода пандемии, кинотеатральные окна становятся короче и в среднем за прошедшие месяцы этого года составляют около 30 дней. В частности, фильм «Братья Супер Марио в кино» выйдет по PVOD-модели (Premium Video On Demand, аренда фильма за отдельную плату) уже 16 мая, всего через 41 день после старта кинопроката. Для фильма, продолжающего ставить кассовые рекорды, подобное решение может казаться преждевременным, но нужно учитывать, что, во-первых, начиная с прошлой недели, большую часть кассы будут забирать третьи «Стражи Галактики», а во-вторых, и на PVOD-продажах «Братья Супер Марио» наверняка соберут немало (здесь стоит учитывать, что с PVOD-продаж студии в среднем получают около 70% прибыли, то есть больше, чем с продаж билетов на фильм в кинотеатрах).

Тренд на снижение пока не резкий, но довольно заметный: предыдущий дайджест Брюггеман выпустил в апреле, в нем автор пришел к выводу, что крупные релизы, выходившие с середины прошлого августа по середину февраля, в среднем добирались до малых экранов в течение 35 дней. Разброс кинотеатральных окон по-прежнему велик и, кажется, зависит не столько от конкретных договоренностей студий со стримингами, сколько от результатов фильмов в кинотеатрах. Так, «Шазам! Ярость богов» добрался до PVOD всего за 21 день, «Восстание зловещих мертвецов» — за 18 дней, а четвертую часть «Джона Уика» не выпускали на стримингах на протяжении 60 дней.

Amazon будет лицензировать свой контент для показа на других стримингах

8 мая Amazon объявила о создании нового подразделения, которое будет называться Amazon MGM Studios Distribution. Оно позволит медиагиганту лицензировать свой оригинальный контент и другие релизы из каталога сторонним компаниям, включая как стриминговые сервисы, так и кабельное телевидение. Руководителем нового подразделения был назначен Крис Оттингер, который более десяти лет был ответственным за дистрибьюцию проектов MGM, купленной Amazon в марте этого года.

Amazon и ранее показывала свои проекты как на других сервисах, так и в кинотеатрах, но с запуском Amazon MGM Studios Distribution лицензирование контента, во-первых, будет структурировано, а во-вторых, приобретет больший масштаб.

Таким образом, крупные проекты Amazon, среди которых, например, «Удивительная миссис Мейзел», «Охотники», «Голиаф», «Борат 2», «Война будущего» и «Поездка в Америку 2», отправятся на другие сервисы. Не в последнюю очередь на те, которые работают по модели FAST (Free Ad-supported Streaming TV), то есть зрители смотрят контент бесплатно, но при этом им показываются рекламные ролики компаний-партнеров.

Разумеется, богатая библиотека MGM («Фарго», «Рассказ служанки», фильмы о Джеймсе Бонде и так далее) также будет включена в дистрибьюционные пакеты. Всего в библиотеку Amazon на данный момент входит около 4 000 фильмов и около 17 000 сериалов, и доход от их показов на других сервисах наверняка значительно пополнит бюджет Amazon.

Автор: Иван Трифонов

Фото: Mel Melcon / Los Angeles Times / Getty Images, Dania Maxwell / Los Angeles Times / Getty Images, AaronP/Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images, Nathan Stirk / Getty Images

