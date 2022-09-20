Что смотреть дома: «Андор», «Фантастика», «Монстр»

Новый сериал во вселенной «Звездных войн», уникальное музыкальное шоу и Райан Мёрфи о маньяке-каннибале — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Андор», 1-й сезон
Диего Луна и Форест Уитакер в предыстории «Изгоя-один»
Где смотреть: Disney+
До кражи чертежей «Звезды смерти» еще 5 лет, а Альянс повстанцев только формируется. Неожиданно в его рядах оказывается циничный аферист Кассиан Андор (Луна), чья планета уничтожена Империей. Вскоре он станет одним из лидеров сопротивления наряду с революционером Со Геррерой (Уитакер).
«Андор» выступает приквелом «Изгоя-один» — первого фильма во вселенной «Звездных войн» без джедаев. Сериал задуман в жанре шпионского боевика, а шоураннером выступил Тони Гилрой (франшиза о Джейсоне Борне). В команде сценаристов также Бо Уиллимон (создатель «Карточного домика»), а в актерском ансамбле — Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу и Адриа Архона.
«Фантастика», 1-й сезон
«Голос» в метавселенной
Где смотреть: Кинопоиск — с 24 сентября
В новом музыкальном шоу Первого канала звезды соревнуются с перспективными новичками. Кто есть кто, остается загадкой до самого конца передачи: на сцене выступают не люди, а их цифровые аватары с преобразованными голосами. Ведет музыкальный «Аватар» Вадим Галыгин, в жюри — Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дима Билан, а также виртуальный маскот Телек.
Смотрите шоу на Кинопоиске в Плюсе с 24 сентября.
«Монстр: История Джеффри Дамера», 1-й сезон
Эван Питерс в сериале Райана Мёрфи
Где смотреть: Netflix
1980-е, штат Висконсин. Тихий юноша Джеффри Дамер (Питерс) знакомится в барах с афроамериканцами, приводит их домой и убивает. Потом насилует, ест и сохраняет части тела на память. Дамера поймают в 1991-м по подозрению в 17 подобных преступлениях.
Новая американская история ужасов от Райана Мёрфи и Иэна Бреннана посвящена одному из самых известных маньяков США (20 лет назад его сыграл Джереми Реннер). События сериала охватывают три десятилетия, с 1960-х по 1990-е, а деятельность Дамера показывают глазами его жертв. Например, соседки Гленды Кливлэнд (Ниси Нэш).
Валиева против Трусовой, Top Dog, «Ак Барс» — «Трактор»
Новый сезон фигурного катания, кулачные бои и суперматч КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск
24 сентября в 18:20 — премьера нового сезона фигурного катания. Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева презентуют свои новые программы. Посмотреть на звезд российской фигурки можно на Первом канале в Плюсе.
Промоушен Top Dog — очень брутальное и эффектное шоу, в котором бойцы дерутся без перчаток, а каждый поединок превращается в захватывающий триллер. Турнир пройдет в Красной Поляне. Трансляция начнется 24 сентября в 20:00 и будет доступна всем подписчикам Плюса.
25 сентября в 17:00 сыграют казанский «Ак Барс» и «Трактор» из Челябинска. У «Ак Барса» в составе куча звезд КХЛ, которые пока только привыкают друг к другу, а еще за него играет Александр Радулов — звездный ветеран, который этим летом вернулся из НХЛ и продолжает жечь в России. Трансляция доступна всем подписчикам Плюса.
«Герда»
Сказка про стриптиз и соцопросы
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion, Wink, Start, Premier
Лера (Анастасия Красовская) учится на соцфаке в небольшом городе и днем опрашивает людей в рамках учебного задания, а вечером танцует стриптиз под псевдонимом Герда. Никто вокруг не знает, что такое любовь или счастье: ни опрошенные, ни родители (сомнамбулическая мать и ушедший из семьи алкозависимый отец), ни завсегдатаи бара. Только сказочные сны спасают Леру от серой реальности.
«Герда» — второй фильм Натальи Кудряшовой, которая 7 лет назад мощно дебютировала драмой «Пионеры-герои». Вслед за последним поколением комсомольцев постановщица осмысляет жизнь современной молодежи. В кадре неон, эффектная дебютантка Красовская и Юра Борисов в роли галантного художника-гробовщика.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Перезапуск», 1-й сезон
Новый ситком автора «Американской семейки»
Где смотреть: Hulu
Ханна (Рэйчел Блум) предлагает модной стриминговой платформе перезапустить с оригинальным составом популярный в нулевые ситком «Шаг вперед». Есть нюанс: у Клэя Барбера (Джонни Ноксвилл) проблемы с наркотиками и законом, Бри Мари Йенсен (Джуди Грир) снимается в третьесортном сай-фае, а Рид Стерлинг (Кигэн-Майкл Ки) закончил карьеру артиста и стал «крутым ублюдком». Смогут ли они сделать шаг вперед? Создатель «Американской семейки» Стивен Левитан высмеивает практику перезапусков/реюнионов и обозначает пропасть между сериалами тогда и сейчас.
«Дело»
Камерная притча о человеке и законе в России
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion, Wink, Start, Premier, ИВИ
Давид Гурамович (Мераб Нинидзе) — профессор литературы, специалист по Серебряному веку. Когда он обвиняет мэра города во взяточничестве, на Давида заводят фиктивное дело, и профессор оказывается под домашним арестом. Все знают, что мэр ворует, а процесс незаконен, но уговаривают Давида отступиться.
Самый социальный фильм Алексея Германа-мл. показали в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. «Дело» задумывалось как камерный проект, который можно реализовать во время пандемии. Вместе с Нинидзе в картине сыграли Анна Михалкова, Александр Паль, Светлана Ходченкова, Александра Бортич.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Магическая битва 0. Фильм»
Боевые волшебники против проклятых духов
Где смотреть: Crunchyroll
Друзья детства Юта Оккоцу и Рика Оримото договорились пожениться, когда вырастут, но плану помешало ДТП, унесшее жизнь Рики. Теперь она сопровождает Юту в образе могущественного духа, уничтожающего всех, кто косо на него посмотрит. Чтобы избавиться от опасной сущности, маги решают казнить Юту, но за него вступается Сатору Годзё — самый могучий чародей Японии. Он уверен, что из Юты выйдет отличный борец с потусторонним.
«Магическая битва» Гэгэ Акутами входит в список самой продаваемой манги всех времен, а экранизация ее предыстории стала кассовым хитом в Японии. Как и сериал, «Магическую битву 0» делала студия MAPPA, работающая над многими громкими проектами — от «Атаки титанов» до «Человека-бензопилы».
«Эксперимент „Ведьма“»
Мистический боевик от сценариста «Я видел дьявола»
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, Kion
На секретную лабораторию, где ставят эксперименты по усовершенствованию человека, нападают люди со сверхспособностями. Благодаря неразберихе оттуда сбегает 17-летняя подопытная (Щин Щи-а). Она пытается начать новую жизнь вместе с Кён-хи (Пак Ын-бин), которую случайно встретила на воле. Тем временем на беглянку объявлена охота.
«Ведьма» — хит южнокорейского проката, занимающий пятое место среди премьер этого года (общие сборы свыше 20 млн долларов). Формально это вторая часть дилогии, которую снимает режиссер оригинала Пак Хун-джон, известный как сценарист «Я видел дьявола» и постановщик «Нового мира». Связь между «Ведьмами», впрочем, номинальная.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Афина»
Многофигурный роман восстания из Франции
Где смотреть: Netflix
В парижском пригороде Афина полиция убивает юношу Идира. Его старшие братья реагируют по-разному: наркобарон Моктар (Оссини Эмбарек) продолжает заниматься бизнесом, военнослужащий Абдель (Дали Бенссалах) отправляется искать правосудие, а юный Карим (Сами Слиман), пользующийся популярностью у местной молодежи, поднимает бунт.
Эту остросоциальную фреску снял Ромен Гаврас, постановщик драмы с Венсаном Касселем «Наш день придет» и сын режиссера Коста-Гавраса. Сценарий он писал с Ладжем Ли, получившим три года назад приз жюри в Каннах за «Отверженных». В свою очередь, «Афину» отметили второстепенными наградами Венеции.
Подробнее о фильме
«Огород»
Трагикомедия Ларисы Садиловой о любви на пенсии
Где смотреть: Кинопоиск, Wink
Зоя (Валентина Теличкина) и Валера (Юрий Кутафин) третий год встречаются в санатории. Обоим за 70: она посвящает все свободное время огороду при разваливающейся подмосковной даче, он трудится в курской филармонии. Между ними пробегает искра, но обоим уже страшно что-то менять в жизни.
Лариса Садилова продолжает рассказывать о нестоличной и немолодой России. Три года назад «Однажды в Трубчевске» показывали на Каннском кинофестивале, «Огород» в 2022-м угодил в конкурс ММКФ. Актерский ансамбль состоит из непрофессиональных или непримелькавшихся артистов, только сестру Зои, Эллу, играет Ольга Лапшина («Казнь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС