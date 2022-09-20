Что смотреть дома: «Андор», «Фантастика», «Монстр»

В новом музыкальном шоу Первого канала звезды соревнуются с перспективными новичками. Кто есть кто, остается загадкой до самого конца передачи: на сцене выступают не люди, а их цифровые аватары с преобразованными голосами. Ведет музыкальный «Аватар» Вадим Галыгин, в жюри — Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дима Билан, а также виртуальный маскот Телек.

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