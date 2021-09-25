«В лозунги я не очень верю»: Алексей Герман-младший о фильме про домашний арест «Дело» и о молодежи

Об актуальной повестке



«Дело» не имеет ничего общего с нынешней эпохой быстрых интернет-реакций; это попытка нарисовать какую-то картину мира. В России есть вечные сюжеты, и творческий человек под арестом — один из таких. Журналисты исходят из того, что первое приходит на ум, никто не хочет остановиться, подумать и вспомнить. Под домашним арестом сидел продюсер моих фильмов и фильма «Трудно быть Богом» Рушан Насибулин. Он и в тюрьме сидел, а потом уголовное дело было прекращено. Это было довольно давно, история негромкая, поскольку он не медийный человек, у него нет «Фейсбука». Так что есть масса примеров таких же ситуаций, как в «Деле», о которых вы (или мы) не знаете. Просто в России все циклично — вспомните, сколько есть прекрасной литературы о нашем провинциальном начальстве, о несправедливости. Мы живем так же, как жили двести или сто лет назад. Если бы я хотел снять конъюнктурный фильм, я сделал бы что-то противоположное «Делу». Наш фильм показывает героев, у которых разные мнения по разным вопросам. Они сложные люди и не всегда правы, но я могу себя поставить на место каждого из них.

Политическое кино, мне кажется, должно содержать в себе какой-то лозунг. Если бы я знал, как жить на Руси, то указал бы путь, но я не знаю и никого учить не хочу. Да и в лозунги я не очень верю. У страны своя инерция, свои границы, своя история. И в любой компании найдутся люди с разным отношением к Советскому Союзу, к Путину, к демократам, и это нормально. У нас будто пропало искусство диалога, умение слышать, а не кричать по любому поводу. Но самое главное, что у нас пропало, — сострадание к человеку, который просто думает не так, как ты. И мы на все выучили один ответ — силовой. Гоняем ненависть по венам.