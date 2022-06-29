По «Мажору» выйдет второй полнометражный фильм. А что о нем рассказывает Павел Прилучный?

Фильм «Мажор в Сочи» продолжит историю Игоря Соколовского (Павел Прилучный) после событий четвертого сезона сериала.

Герой вместе дочерью Соней (Виталия Корниенко) переезжает на юг, чтобы начать новую жизнь. Там у них появляется семейный бизнес — экоотель, с которым не все идет гладко. Сначала в гостинице устраивают погром, а затем Соколовский сталкивается с местным мажором и переходит дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню.

Часть съемок прошла в сочинских фавелах с «гаражными небоскребами» и разноцветными домами. Команда построила там масштабную декорацию и расписала граффити стены узких улочек. Часть сцен отсняли на дорогах возле Красной Поляны и прибрежного заказника Большой Утриш, где поставили масштабные погони с участием эвакуатора и грузовика. Съемки также прошли в Адлере, окрестностях Новороссийска, Красной Поляне и винодельнях «Абрау-Дюрсо».

Павел Прилучный и Виталия Корниенко Борис Дергачев Виталия Корниенко Елизавета Шакира Орхан Абулов Павел Чинарёв Павел Майков

Помимо Павла Прилучного, в фильме сыграют Павел Чинарев, Владимир «Нигатив» Афанасьев, Павел Майков, Елена Полякова, Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Магомед Муртазаалиев и другие. Режиссер фильма — Никита Власов («Ле.Ген.Да.», «В Бореньке чего-то нет», «Лада Голд»), сценарист — Савва Минаев («За час до рассвета»), креативные продюсеры — Максим Полинский и Николай Булыгин, работавшие над третьим и четвертым сезонами «Мажора». Они также были режиссерами второго сезона и первого полнометражного фильма.

Над проектом «Мажор в Сочи» работали Продюсерская компания «Среда» и Плюс Студия. Продюсеры фильма — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук и Олег Маловичко, которому принадлежит идея фильма.

Премьера «Мажора в Сочи» состоится до конца 2022 года на Кинопоиске. Фильм также вошел в программу первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который продлится в Сочи до 23 сентября. К премьере на фестивале мы расспросили Павла Прилучного о том, как изменился его герой за время франшизы, как местные жители относились к съемкам и каким получился второй фильм о Мажоре.



Павел Прилучный Актер

На «Мажоре» целое поколение воспитано, уже восемь лет проекту. Для меня Игорь Соколовский — родной персонаж. Он взрослеет вместе со мной, у него появляются новые приоритеты. Девушки отошли на второй план, сейчас для него важно воспитание дочери. Он хочет быть для нее хорошим отцом, устроить ее будущее.

Они вместе переезжают в Сочи и открывают экоотель. Его дочь Соня заботится об окружающей среде. Поэтому ради нее Мажор старается мусор раздельно собирать. Он хочет стать примерным отцом. Пытается не материться, не курить и не выпивать.

То, что съемки проходили в Сочи, отразилось на атмосфере фильма. Мы снимали в том числе в сочинских фавелах. Там наши замечательные художники с разрешения местных жителей нарисовали граффити на домах. Вообще, местные нам очень помогали, потому что все знают сериал и любят его. У нас были и ночные смены, когда мы стреляли и всех будили. Но все с пониманием относились.

Съемки фильма «Мажор в Сочи» Съемки фильма «Мажор в Сочи»

Забавно, что на площадке у нас было три Паши: Майков Паша, Чинарев Паша и я. Мы частенько путались, к кому обращаются. Поэтому начали придумывать друг другу клички всякие: Майков — Пабло Эскобар, я — Павел, а Чинарев — Паша. Много было курьезных моментов.

Во втором фильме экшен сохраняется. Если первый фильм «Мажор» был такой экспериментальный продукт, больше похожий на комикс, то здесь были соблюдены основные правила, появившиеся еще с первого сезона «Мажора». Фильм понятный, трогательный, с узнаваемыми ситуациями. Это легкая комедия с моральной составляющей. Для меня это эталон кино. Там есть где поплакать, есть где посмеяться. Круто, что сейчас у меня появляется возможность играть не только богатеньких детей, но и богатеньких взрослых.

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