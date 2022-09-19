Половина сезона «Властелин колец: Кольца власти» миновала. Мы рассказываем, окупилось ли шоу и сколько человек его посмотрело

Один из самых спорных и обсуждаемых сериалов второй половины года — «Властелин колец: Кольца власти» Amazon — достиг середины первого сезона. Кинопоиск решил, что это самый подходящий момент, чтобы подвести предварительные итоги: сколько человек смотрит, как дела с рецензиями и есть ли шансы отбить рекордные затраты.

Что было с рекламой?

Amazon долгое время держал в секрете любую информацию касательно «Колец власти». Первые трейлеры, тизеры и репортажи со съемок появились только в феврале этого года, а уже с лета началась массированная бомбардировка со стороны всех крупных профильных медиа: специальные тематические выпуски были и у Total Film, и у Empire, и у Entertainment Weekly.

Наиболее творческая сторона рекламной кампании сериала направлена на уже существующих клиентов Amazon. Компания брендировала 2000 курьерских автомобилей в США, а клиенты из Америки, Канады, Бразилии, Мексики, Индии и Австралии могут получить свои заказы в брендированных коробках или забрать из брендированных постаматов.

Самая крупная премьера в истории Prime Video

Морвет Кларк и Ллойд Оуэн

Amazon обычно не делится информацией о просмотрах своих сериалов, но в случае с «Кольцами власти» сделал исключение. Компания сообщила, что за сутки с момента релиза первые два эпизода сериала посмотрело 25 из 200 миллионов подписчиков сервиса по всему миру. Это самая крупная премьера в истории Prime Video.

Цифра внушительная, но все познается в сравнении. Amazon сам сообщил, что в учет брались зрители, живущие во всех 240 странах и территориях, где доступен Prime Video. Например, по последним сведениям Variety, только в США каждую новую серию «Дома Дракона» в среднем смотрит 29 миллионов человек.

Согласно данным Whip Media — американской компании, отслеживающей предпочтения более чем 23 миллионов пользователей с помощью приложения TV Time, «Кольца власти» вошли в первую пятерку самых популярных релизов за всю историю, однако первые эпизоды «Дома Дракона» в первые три дня с момента премьеры привлекли в полтора раза больше зрителей — 600 тысяч человек против 400 тысяч. При этом 87% из числа посмотревших первый эпизод «Колец власти» посмотрели и вторую серию. У «Дома Дракона» этот показатель составляет 74%, но у «Властелина колец» обе первые серии показывались в один день, а у «Дома Дракона» второй эпизод вышел на неделю позже.

Есть ли шансы окупиться?

Меган Ричардс и Маркелла Кавена

Создание «Колец власти» уже обошлось Amazon в 700 млн долларов: 200 миллионов ушло на приобретение прав на «Властелина колец» и «Хоббита», еще 468 миллионов потратили на съемки первого сезона. По самым скромным оценкам, к концу работы над пятым сезонам ценник «Колец» превысит миллиард долларов. Едва ли кто-то рассчитывал, что «Кольца власти» окупятся сразу после премьеры первых серий. Скорее всего, прибыль от сериала начнут подсчитывать только после конца первого сезона, а издержки разнесут на все пять.

К тому же Джефф Безос неоднократно говорил, что ценность сериала для компании не ограничивается только финансовой стороной. «Властелин колец» — одно из любимых произведений владельца Amazon и его детей. Безос признался, что сын настоятельно просил его «не облажаться».

В прошлом году прибыль Amazon составила 470 млрд долларов. Стриминг не является основной деятельностью компании, поэтому Безос может позволить себе крупные инвестиции. Так, например, в марте Amazon за 8,5 млрд долларов приобрел MGM Studios, получив права на фильмы о Джеймсе Бонде и Рокки. Готовность идти на крупные финансовые риски делает Amazon Studios выгодным партнером в глазах кинематографистов, тем более с учетом того, что Warner Bros. и другие студии планируют сокращать затраты на контент.

Наличие сериалов, подобных «Кольцам власти», увеличивает привлекательность подписки Amazon Prime. Эксперты считают, что настоящий успех или провал сериала будут определять именно по его способности привлечь к сервису новых клиентов. Amazon может и будет использовать «Кольца власти» для кросс-платформенного промо: в подписке Prime есть и «Хоббит», и «Властелин колец» Питера Джексона, а на сайте можно также приобрести книги, саундтреки к фильмам и еще целую гору мерчендайза. К слову, аудиоверсия «Хранителей кольца», первой книги трилогии, до 13 октября доступна бесплатно.

А что там с рецензиями?

Овайн Артур

Мнения критиков и простых зрителей касательно «Колец власти» кардинально разошлись. Если средний балл критиков на агрегаторах Rotten Tomatoes и Metacritic прямо сейчас составляет 85 и 71 соответственно, то пользовательские оценки сериала куда ниже — 39 и 2,4. Средний балл на IMDb за три недели слегка подрос, но все равно составляет всего 6,9 балла по десятибалльной шкале.

Столь диаметральные оценки повлекли за собой обвинения в ревью-бомбинге: Amazon был настолько уверен, что фанаты специально занижают оценки сериалу, отбивая желание у других на просмотр, что на 72 часа заморозил возможность оценки шоу на сервисе Prime. Правда, инсайдеры говорят, что с лета компания придерживается такой политики в адрес всех своих сериалов.

Одним из самых известных критиков сериала оказался Илон Маск. «Толкин в гробу переворачивается, — написал основатель Tesla и SpaceX. — Практически каждый мужской персонаж пока что или трус, или козел, или и то и другое вместе. Только Галадриэль храбрая, умная и хорошая».

Посты Маска вызвали бурное обсуждение в соцсетях и отповедь от Нила Геймана. «Илон Маск не обращается ко мне за советом, как провалиться с покупкой Twitter, — отметил автор «Благих знамений», «Американских богов» и «Песочного человека». — Так почему я должен обращать внимание на его мнение по поводу кино, сериалов или литературы?»

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Автор: Алексей Ионов