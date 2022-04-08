Сериалы мая: «Разговоры с друзьями», «Очень странные дела» и «Нулевой пациент»

Талантливый футбольный тренер Елена Волкова (Светлана Устинова) принимает предложение руководить провинциальным клубом «Красный ястреб». Москвичке предстоит доказать консервативным коллегам, что женщина может успешно тренировать мужчин. Вдохновляющую спортивную драму о борьбе со стереотипами выпустила кинокомпания Hype Film, которая впервые работала над созданием сериала (предыдущими ее громкими релизами были «Петровы в гриппе» и «Уроки фарси»). Адаптацию норвежского сериала «На своем поле» снял дебютант Феликс Умаров. В проекте снялись Максим Матвеев, Иван Янковский, Игорь Верник и Александра Хромова.

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