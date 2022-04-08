Сериалы мая: «Разговоры с друзьями», «Очень странные дела» и «Нулевой пациент»

В мае Одиннадцать и ее друзья разгадают тайну городка Хоукинс, раскрепощенные студентки Фрэнсис и Бобби заведут романы с замужней парой, а врач из Калмыкии столкнется с эпидемией ВИЧ.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главные сериалы
«Змей в Эссексе», мини-сериал
Где смотреть: Apple TV+ — с 13 мая
После смерти мужа Кора решает переехать из викторианского Лондона в деревушку в Эссексе. С помощью обаятельного викария она намерена разгадать тайну местного суеверия, дескать, в округе обитает мифическое существо, названное Змеем Эссекса. Но когда в деревне случается трагедия, жители обвиняют Кору в том, что это она навлекла гнев Змея. Главные роли в драме по бестселлеру Сары Перри играют Клэр Дэйнс и Том Хиддлстон. Все серии сняла Клио Барнард, чья предыдущая экранизация (по сказке Оскара Уайльда «Великан-эгоист») была отмечена призом в Каннах.
«Разговоры с друзьями», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, Кинопоиск — с 15 мая
Сериал по дебютному роману Салли Руни, самой популярной сегодня ирландской писательницы. Режиссер Ленни Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч работали над экранизацией другого ее романа — «Нормальные люди». В центре «Разговоров с друзьями» — личная жизнь 21-летних студенток-подружек Фрэнсис (дебютантка Элисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн). Раньше они встречались, но после расставания завели роман с богемной супружеской парой (Джемайма Кёрк и Джо Элвин). Этот опыт заставляет Фрэнсис по-другому взглянуть на дружбу, отношения и саму себя. Драма разворачивается в Дублине и, как и «Нормальные люди», посвящена взрослению и запутанным любовным связям миллениалов.
«Нулевой пациент», 1-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск — май
Драма о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) пытается убедить старших коллег, что у нескольких его пациентов есть симптомы малоизученной в Советском Союзе болезни. Когда его догадки подтверждают анализы, к делу подключается московский ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Сюжет сериала основан на реальных событиях в Элисте, но создатели ушли от документальности в сторону художественного высказывания.
В сериале также снялись Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Контакт»), Сейдулла Молдаханов («Игра на выживание»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Игорь Гордин («Карамора») и другие. Режиссеры — Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарий написал Олег Маловичко, а за съемку отвечал оператор «Ночного дозора» Сергей Трофимов.
«Любовь. Смерть. Роботы», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 20 мая (премьера всех серий)
Продолжение анимационной сай-фай-антологии, спродюсированной Тимом Миллером и Дэвидом Финчером. Первые два сезона запомнились невероятной анимацией (от традиционной двухмерной до суперреализма в 3D), над которой работали команды из разных стран, включая Россию. В третьем сезоне будет восемь серий, о которых пока известно лишь то, что среди них истории об апокалипсисе и о древнем зле.
«Оби-Ван Кеноби», мини-сериал
Где смотреть: Disney+ — с 25 мая
Спин-офф «Звездных войн» о джедае Оби-Ване Кеноби, который живет на Татуине, присматривает за юным Люком Скайуокером и скрывается от охотников Империи. Действие разворачивается спустя 10 лет после событий «Мести ситхов». К своим ролям вернулись Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби), Хейден Кристенсен (Дарт Вейдер), а также Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе. Во второстепенной роли появится Кумэйл Нанджиани из «Силиконовой долины». Сериал сняла режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу. Заглавную музыкальную тему написал композитор «Звездных войн» Джон Уильямс.
«Очень странные дела», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 27 мая (премьера первой половины сезона, премьера второй — 1 июля)
Предпоследний сезон фантастики о детях, разгадывающих тайну сверхъестественной Изнанки в городке Хоукинс. В четвертом сезоне герои, которые уже стали старшеклассниками и разъехались по разным городам, будут бороться с человекообразным монстром Векной, спасать шерифа Хоппера (Дэвид Харбор) из советской тюрьмы и искать причину одержимости Виктора Крила (Роберт Инглунд), который убил свою семью и попал в лечебницу. Больше экранного времени в новых сериях получит Макс (Сэди Синк), подруга главных героев. Из-за обилия спецэффектов и сюжетных линий создатели сериала братья Даффер называют четвертый сезон «Игрой престолов». А еще они обещают объяснить, почему в Хоукинсе происходят мистические события.
«Пистолет», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 31 мая
Драма Дэнни Бойла («На игле») о трех годах из жизни панк-группы Sex Pistols, изменившей британское общество и культуру. Сюжет основан на мемуарах основателя и гитариста группы Стива Джонса (Тоби Уоллес), именно он и стал главным героем сериала. Участников группы — Сида Вишеса, Глена Мэтлока и Джона «Роттена» Лайдона (он выступил против съемок и угрожал создателям иском) — сыграли Луис Патридж («Энола Холмс»), Кристиан Лис («Страшные сказки») и Энсон Бун («Холодное озеро»). Роль менеджера Малкольма Макларена досталась Томасу Сэнгстеру («Ход королевы»). В роли панк-иконы Джордан появится Мэйси Уильямс, а дизайнера Вивьен Вествуд сыграла Талула Райли («Под водой»).
Что еще посмотреть
«Красное сердце», 1-й сезон
Где смотреть: KBS2 — с 2 мая
Историческая мелодрама о дворцовых интригах во время правления вымышленного короля Ли Тхэ (Ли Джун). Он влюблен в девушку из благородной семьи (Кан Хан-на), но ее родственники включаются в борьбу за престол и планируют свергнуть правителя-тирана. Корейскую версию о Ромео и Джульетте эпохи Чосон сняла Ю Ён-ын («Королева детектива»).
«Синьора Вольпе», 1-й сезон
Где смотреть: Acorn TV — с 2 мая
Сильвия, разочарованная в своей работе шпионка МИ-6, приезжает в итальянскую Умбрию на свадьбу племянницы Алисы. Когда жених неожиданно исчезает, Сильвия берется за его поиски. Заодно она решает остаться в Италии и начать новую тихую жизнь, но чувство справедливости и любопытство толкают Сильвию на новые расследования. Главную роль в британской драме исполнила Эмилия Фокс («Пианист»).
«Лестница», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 5 мая
Звездная детективная драма, основанная на реальной истории писателя Майкла Питерсона, которого в 2001 году осудили на пожизненный срок за убийство жены. Питерсон утверждал, что супруга упала с лестницы под действием алкоголя и валиума, но следствие считало, что он сфальсифицировал несчастный случай. Супружескую пару сыграли Колин Фёрт и Тони Коллетт. Роли сыновей исполнили Дэйн ДеХаан и Патрик Шварценеггер, а роль приемной дочери — Софи Тёрнер. Один из создателей сериала — Антонио Кампос, режиссер фильма «Дьявол всегда здесь» с Томом Холландом.
«Афера по-крупному», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 5 мая
Документальный сериал об американском юристе Эрике Конне, который украл больше полумиллиарда долларов у правительства США через программу социального обеспечения. Над шоу работали Джеймс Ли Эрнандез и Брайан Дэвид Лазарте, создатели еще одного доксериала об аферистах — «МакМиллионы».
«Звездный путь: Странные новые миры», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 5 мая
Спин-офф сериала «Звездный путь: Дискавери» посвящен времени, когда капитан звездолета «Энтерпрайз» Кристофер Пайк (Энсон Маунт) путешествовал по планетам вместе с вулканцем Споком (Итан Пек). Шоураннеры сериала — Генри Алонсо Майерс («Чак») и Акива Голдсман («Я — легенда»).
«Пентаверат», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 5 мая (премьера всех серий)
Комедия режиссера «Дряни» Тима Киркби с Майком Майерсом, который играет сразу восемь ролей. Его герои — члены тайного общества, спасающего мир еще с 1347 года и влияющего на ход мировой истории. А еще канадский репортер и два любителя теорий заговоров, пытающиеся разоблачить «Пентаверат».
«Кларк», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 мая (премьера всех серий)
Шведский мультижанровый сериал Йонаса Окерлунда («Безвыходная ситуация») об одном из самых известных грабителей мира — Кларке Олофссоне. В 1973 году во время ограбления банка он так расположил к себе заложников, что они встали на его сторону. Главную роль в истории об истоках «стокгольмского синдрома» исполнил Билл Скарсгард.
«Звук волшебства», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 мая (премьера всех серий)
Сказочная корейская мелодрама о старшекласснице Юн А-и (Чхве Сон-ын), которая вынуждена работать и в одиночку воспитывать младшую сестру. Жизнь девушки меняется, когда она встречает в заброшенном парке развлечений фокусника (Чи Чхан-ук), который устраивает для нее волшебное представление. После этого знакомства Юн начинает замечать, что вокруг происходят чудеса. Дораму снял Ким Сон-юн, создавший сериалы «Итхэвон класс» и «Переходный возраст».
«Добро пожаловать в рай», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 мая (премьера всех серий)
Испанский сай-фай-триллер о четырех молодых людях, которые получают приглашение посетить вечеринку посреди океана. Наутро, когда праздник заканчивается, парни и девушки понимают, что остров совсем не райское место, а у его хозяйки есть на них свои планы. Сериал сняла Менна Фите, режиссер популярного комедийного сериала «Мерли». Одну из главных ролей сыграла Амайя Саламанка («Гранд отель»).
«Босх: Наследие», 1-й сезон
Где смотреть: IMDb TV — с 6 мая
Спин-офф сериала о буднях лос-анджелесского детектива Гарри Босха (Титус Уэлливер). Новые эпизоды основаны на романе Майкла Коннелли «Другая сторона прощания». Вышедший на пенсию герой принимает предложение миллиардера-затворника найти его возможного наследника. Параллельно с этим делом Босх ищет маньяка, который терроризирует город. Шоураннером сериала стал создатель «Босха» Эрик Овермиер («Прослушка», «Подпольная империя»).
«Кэнди», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 9 мая
Биографический триллер о Кэнди Монтгомери (Джессика Бил) — набожной техасской домохозяйке, которая в 1980 году зарубила топором свою подругу Бетти Гор (Мелани Лински). Женщина утверждала, что ее действия были самообороной. Дело вызвало большой резонанс в США, и вердикт суда тоже оказался неожиданным. Одной из создательниц «Кэнди» стала Дженнифер Гетцингер, работавшая над сериалом «Почему женщины убивают».
«Абсурд», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — с 12 мая
В провинциальную тюрьму вот-вот должна нагрянуть комиссия. Чтобы не ударить в грязь лицом, генерал Хоботов придумывает аферу: отправляет всех заключенных под конвоем объезжать Россию на поезде, а пока те в отъезде, их места занимают актеры-неудачники. Пока артисты пытаются вжиться в непростые роли, заключенные то и дело попадают в забавные ситуации. Главные роли исполнили Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин и Анна Старшенбаум. Комедию снял Артем Насыбулин («Кукольный домик»).
«Нулевые»
Где смотреть: more.tv, Wink — с 12 мая
Документальный проект Сергея Минаева продолжает его же «Девяностые» и рассказывает о разных срезах десятилетия — от подъема российского кинематографа (начался с «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова) до русского рэпа, «Дома-2» и зарождения Рунета. Среди героев сериала — Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Петр Листерман, Гуф, Артемий Лебедев и многие другие. Всего выйдет шесть серий.
«Жилой комплекс „Роза"», 1-й сезон
Где смотреть: Tving — с 13 мая
Пугающий корейский триллер о девушке Джи-На (Лим Джи-ён), которая вместе с детективом Мин-Су (Юн Гюн-сан) пытается найти свою пропавшую сестру. Подозрение падает на обитателей жилого комплекса, в котором также живут ее родители. Режиссер сериала — Чхан, снявший драму «Бабушка Ке-чхун».
«Линкольн для адвоката», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 13 мая (премьера всех серий)
Новая экранизация одноименного романа Майкла Коннелли. В фильме 2011 года талантливого адвоката Микки Холлера играл Мэттью Макконахи, в сериале эту роль исполнил мексиканский актер Мануэль Рульфо. Его герой занят юридической практикой и личной жизнью — у Микки есть две бывшие жены (Нив Кэмпбелл и Беки Ньютон) и дочка Хейли. Над сериалом работал создатель «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.
«Смычок», 1-й сезон
Где смотреть: Start — с 13 мая
Пятигорский скрипач Сеня (Марк Эйдельштейн) по прозвищу Смычок решает поступить в Петербургскую консерваторию, но становится кладменом. Сене предстоит разобраться, стоят ли легкие деньги всех возможных рисков. Режиссером «Смычка» выступил Александр Цой («Когда она приходит»).
«Жена путешественника во времени», 1-й сезон
Где смотреть: HBO — с 15 мая
Сериал по одноименному бестселлеру Одри Ниффенеггер, созданный шоураннером «Доктора Кто» и «Шерлока» Стивеном Моффатом. Генри (Тео Джеймс) страдает генетическим заболеванием, из-за которого неконтролируемо перемещается во времени. Он посещает свою жену Клэр (Роуз Лесли) в разные моменты ее жизни. Первая их встреча происходит, когда Генри 36 лет, а Клэр — 6. Одри Ниффенеггер называет роман метафорой своих неудавшихся отношений. Стивен Моффат под впечатлением от книги в 2006 году написал сценарий «Девушки в камине», одной из самых запоминающихся серий «Доктора Кто».
«Вампир в саду», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 16 мая (премьера всех серий)
Фэнтези-аниме режиссеров Рётаро Макихары («Сказ о четырех с половиной татами») и Хироюки Танаки («Атака титанов»). Действие разворачивается в мире, в котором человечество проиграло войну с вампирами. Обычная девушка и королева вампиров объединяются и отправляются на поиски мифического рая — места, в котором когда-то вампиры и люди жили в мире.
«Анджелин», мини-сериал
Где смотреть: Peacock — с 19 мая
Сериал о жизни Рени Голдберг — польской эмигрантки, которая в 1980-х решила добиться славы в Америке и стала узнаваемой благодаря провокационным рекламным щитам, на которых она позировала в откровенных позах и нарядах. С помощью этой рекламы начинающая певица, взявшая псевдоним Анджелин, хотела продвинуть свой дебютный альбом. При этом она скрывала свое настоящее имя и возраст — эта информация была опубликована только в 2017 году в The Hollywood Reporter. Фотографии загадочной Анджелин стали частью американской поп-культуры: рекламные щиты появлялись в «Симпсонах», «Футураме» и «Коне БоДжеке». Сериал посвящен истории становления Анджелин, которую сыграла Эмми Россам из «Бесстыжих». Над сериалом работали Люси Черняк («Станция одиннадцать») и Мэттью Спайсер («Куколка»).
«Ночное небо», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime — с 20 мая
Сай-фай-драма с оскароносными Дж. К. Симмонсом и Сисси Спейсек в роли пожилой супружеской пары, которая с помощью тайного портала может перемещаться на другую планету. Супруги подолгу наблюдают за завораживающими фантастическими пейзажами, а затем возвращаются домой. Но однажды их безмятежную жизнь нарушает появление молодого незнакомца (Чай Хансен), которого пенсионеры принимают за инопланетянина. Шоураннер «Ночного неба» — Дэниэл С. Коннолли («Лонгмайр»). Сериал снят по оригинальному сценарию Холдена Миллера.
АМОРЕ MORE, 1-й сезон
Где смотреть: Kion — с 20 мая
Драмеди об интимных отношениях двух современных пар. Полиамор Георгий (Андрей Бурковский) должен объяснить своей девушке Алисе (Яна Гладких), что он очень влюбчив, а шеф-повар Сергей (Юрий Чурсин) вместе с женой Еленой (Александра Урсуляк) пытается возродить угасшую после пандемии сексуальную жизнь и бизнес. Сериал сняла актриса Яна Гладких, за сценарий отвечала драматург Юлия Тупикина («Довлатов»).
«ЮЗЗЗ», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — с 24 мая
Криминальная драма Стаса Иванова («Немцы») о Ромео и Джульетте из противоборствующих банд Ростова-на-Дону. Чтобы заработать на учебу в американском вузе, Равиль ввязывается в нелегальный бизнес и влюбляется в племянницу главаря вражеской группировки. В главных ролях — Антон Кузнецов, Кузьма Котрелев, Мария Машкова и другие.
«Домашнее поле», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv — с 26 мая
Талантливый футбольный тренер Елена Волкова (Светлана Устинова) принимает предложение руководить провинциальным клубом «Красный ястреб». Москвичке предстоит доказать консервативным коллегам, что женщина может успешно тренировать мужчин. Вдохновляющую спортивную драму о борьбе со стереотипами выпустила кинокомпания Hype Film, которая впервые работала над созданием сериала (предыдущими ее громкими релизами были «Петровы в гриппе» и «Уроки фарси»). Адаптацию норвежского сериала «На своем поле» снял дебютант Феликс Умаров. В проекте снялись Максим Матвеев, Иван Янковский, Игорь Верник и Александра Хромова.
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«Том Свифт», 1-й сезон
Где смотреть: The CW — с 31 мая
Спин-офф сериала «Нэнси Дрю» посвящен приключениям Тома Свифта (Tian Richards). В оригинальных книгах, издаваемых с начала XX века, Свифт — подросток-изобретатель. Создатели сериала Рубен Гарсиа («Нэнси Дрю») и Майкл А. Алловиц («Флеш», «Древние») переосмыслили героя и представили его темнокожим молодым миллиардером-геем, у которого исчез отец.
Остальное
«Дунканвилль», 3-й сезон
Где смотреть: Fox — с 1 мая
Продолжение анимационного ситкома о жизни 15-летнего Дункана и его семьи. В третьем сезоне парень поцелуется с Мией, побывает на частном острове и случайно увидит свою маму голой.
Girls5eva, 2-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 5 мая
Комедия о подругах, которые вспоминают юношеские амбиции и решают вновь заняться музыкой. Во втором сезоне героини будут продвигать свой новый альбом.
«Дикарки», 2-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 6 мая
В новых сериях девочки-подростки, застрявшие на необитаемом острове, будут продолжать бороться за выживание и при этом успевать влюбляться, устраивать вечеринки и пытаться наладить контакт с группой парней на соседнем острове.
«Тегеран», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 6 мая
Шпионский триллер об агентке «Моссада» (Нив Султан), которая должна была вывести из строя иранскую ПВО, чтобы израильская армия уничтожила атомный реактор. Во втором сезоне героиню ждет новая миссия, которую она получит от своей начальницы (Гленн Клоуз).
«Родители года», 3-й сезон
Где смотреть: FX — с 9 мая
Честный британский ситком, в котором герои Мартина Фримана и Дэйзи Хаггард пытаются воспитывать детей. В продолжении Пол будет разбираться с последствиями инцидента, произошедшего в финале второго сезона, а Элли будет переживать из-за того, что дочь все больше отдаляется от нее.
«Хитрости», 2-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 12 мая
Во втором сезоне драмеди молодая сценаристка Ава (Ханна Эйнбиндер) отправится в совместное путешествие с бывшей легендой стендапа Деборой Вэнс (Джин Смарт). К актерскому составу присоединится Лори Меткаф из «Леди Бёрд».
«Тогда и сейчас», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 20 мая
Компания друзей отправляется на уик-энд, но отдых заканчивается смертью одного из них. Спустя 20 лет герои вынуждены вновь встретиться из-за полученных анонимных угроз. Шоураннер Рамон Кампос писал сценарии хоррора «Заклятье. Дом 32» и эротической драмы «Влечение».
«Призрак в доспехах: SAC_2045», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 23 мая (премьера всех серий)
Продолжение аниме о мире будущего, в котором после финансового кризиса появились новые формы киберугроз. Безопасность Японии пытается обеспечить майор Мотоко Кусанаги и ее коллеги.
«Поцелуй шестого чувства», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 25 мая
Корейский ромком Нам Ги-хуна («Тоннель») о девушке Е-сул (Со Джи-хе), которая с детства обладает способностью видеть будущее других людей. Правда, для этого ей нужно целовать их. Однажды она случайно целует ненавистного начальника (Юн Ге-сан) в шею и видит, что они окажутся вместе в постели.
Автор: Сабрина Карабаева