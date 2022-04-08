9 лучших трейлеров недели: Мэйси Уильямс становится панк-иконой, а Кейли Куоко знакомится со своими клонами

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«Пистолет»

Мини-сериал Дэнни Бойла («На игле») о панк-группе Sex Pistols. В основу легли мемуары ее основателя и гитариста Стива Джонса (его играет Тоби Уоллес). Действие охватит три года из жизни группы. Сценарий написал Крэйг Пирс («Элвис»). Участников группы сыграли Энсон Бун (Джон Лайдон), Кристиан Лис (Глен Мэтлок) и Луис Патридж (Сид Вишес). В шоу также появятся Мэйси Уильямс («Игра престолов») в роли панк-иконы Памелы Рук, Талула Райли («Мир Дикого Запада») сыграет дизайнера Вивьен Вествуд, а Томас Сэнгстер («Ход королевы») — менеджера группы Малкольма Макларена.

«Внешние сферы»

Детективный сериал Amazon. Ройал Эбботт (Джош Бролин) — владелец ранчо в Вайоминге, куда приезжает туристка Отэм (Имоджен Путс), изучающая странные символы на камнях в этой местности. Вскоре после ее приезда Ройал находит странный объект в поле, способный всасывать окружающие объекты.

«Жизни матрешки», 2-й сезон

Продолжение драмеди Netflix с Наташей Лионн. В первом сезоне ее героиня Надя отметила 36-летие, после чего ее насмерть сбила машина. Но Надя не погибла, а оказалась во временной петле, где каждый день отмечала день рождения, а потом умирала разными способами. Во втором сезоне Надя путешествует во времени и оказывается в 1980-х, откуда тоже не может вырваться.

«Марсель, ракушка в ботинках»

Комедия инди-студии A24 («Всё везде и сразу»). Главный герой — Марсель, антропоморфная морская ракушка в туфельках. Он живет с бабушкой Конни (ее озвучивает Изабелла Росселлини) и хочет найти свою семью, с которой вынужден был расстаться. О Марселе снимают документалку, и историю героя узнает весь мир. В основу легли одноименные ролики Дина Флейшера-Кэмпа и Дженни Слейт («Парки и зоны отдыха»), по которым позже написали детские книги.

«Бортпроводница», 2-й сезон

После первого сезона бортпроводница Кэсси (Кейли Куоко) пытается наладить жизнь. Если в первом сезоне она проснулась с мертвым мужчиной, непонятно откуда взявшимся, то во втором сама оказывается под угрозой. Между сезонами Кэсси наладила личную жизнь и устроилась в ЦРУ работать под прикрытием. Но тут кто-то создает ее клонов, чтобы обвинить ее в преступлениях, которые она не совершала (а заодно украсть ее жизнь).

«Телеведущая»

Мистический триллер из Южной Кореи. Чхон У-хи («Вопль») играет начинающую телеведущую. Однажды она получает звонок от незнакомой женщины, которая просит рассказать о своей смерти в прямом эфире. Когда выясняется, что незнакомку на самом деле убили, телеведущей везде начинает мерещиться призрак покойной. Вскоре героиня знакомится с психиатром (Щин Ха-гюн из сериала «Монстр»), который, как ей кажется, многое знает об этом деле.

«Криминальный город 2»

Продолжение криминального боевика о буднях корейских полицейских. Действие происходит в 2008 году. Опергруппа под руководством харизматичного начальника в исполнении Ма Дон-сока («Вечные») отправляется со спецзаданием в Таиланд. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего соотечественника, нападающего на корейских туристов.

«Зверь»

Колливудский (кино на тамильском языке) боевик в стиле «Крепкого орешка». В торговой центр индийского города Ченнаи врываются террористы и берут посетителей в заложники. Совершенно случайно в этом же молле оказывается шпион (Виджай), который считает делом чести расправиться со злоумышленниками и освободить сограждан.

«Затишье»

Камерный постапокалипсис в Гонконге. Женщина выживает в полуразрушенном здании, после того как мир накрыла глобальная природная катастрофа, а город был практически уничтожен гигантским цунами. Ее уединение заканчивается, когда на обломках к ней приплывает маленькая девочка, которая явно от кого-то скрывается.