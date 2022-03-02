Что показали в новом трейлере «Очень странных дел»?

Спустя почти три года после предыдущего сезона на Netflix выходит продолжение сериала «Очень странные дела» о группе школьников из города Хоукинс, которые сталкиваются с монстрами из потустороннего мира. Вчера Netflix выпустил первый полноценный трейлер четвертого сезона. Мы разобрались, что за новый монстр появился в ролике и чего еще ждать от продолжения. А заодно вспомнили, что зрители увидели в предыдущем сезоне.

Чем закончился третий сезон?

После того как коммунисты снова открыли врата в Изнанку, Истязатель Разума создал в Хоукинсе девятиметрового паукообразного монстра, который охотился за Одиннадцатой (Милли Бобби Браун) и ее друзьями. Кусая людей, он пополнял свою армию, в которую попал сводный брат Макс, Билли (Дэйкер Монтгомери). После укуса люди начинали подчиняться монстру и приводили ему новых жертв.

В День независимости, когда все жители Хоукинса собрались на ярмарке, монстр вышел наружу. Чтобы уничтожить его, героям нужно было добраться до подземной лаборатории, где снова пытались открыть врата. Оказалось, что ее построили коммунисты (вместе с ученым Алексеем, которого сыграл Алек Утгофф) прямо под местным торговым центром «Старкорт». В лабораторию спустились шериф Хоппер (Дэвид Харбор), Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и детектив Мюррей Бауман (Бретт Гельман). А дети боролись с монстром на поверхности. Он укусил Одиннадцатую за ногу, оставив там свой отросток. Чтобы извлечь его, Одиннадцатая потратила слишко много сил и больше не могла использовать свои сверхъестественные способности. Джойс остановила машину, открывающую врата в Изнанку, пожертвовав Хоппером (он находился у врат).

Спустя три месяца Робин (Майя Хоук) и Стив (Джо Кири) устроились в кинопрокат после кафе-мороженого. Джойс продала дом и переехала вместе с Уиллом (Ноа Шнапп), Джонатаном (Чарли Хитон) и Одиннадцатой. К ней так и не вернулись ее способности, поэтому она не могла узнать, что Хоппер выжил, но оказался в трудовом лагере в СССР.

Что показали в трейлере?

В ролике дважды появляется загадочный часовой шкаф, значит, он сыграет важную роль в сюжете четвертого сезона. Создатель сериала Росс Даффер подтвердил, что устройство является «ядром загадки, которую пытаются разгадать юные жители Хоукинса». «Если ты увидел часы, то дело дрянь», — предупреждает его брат Мэтт Даффер. Увы, школьница Макс Мэйфилд (Сэди Синк) вскоре увидит часы в стене своей школы (вероятно, портал в Изнанку).

Макс пришла на могилу своего сводного брата Билли Харгроува, который погиб в предыдущем сезоне. Его тело захватил Истязатель Разума, но в финале Билли смог вернуть себе контроль и пожертвовал собой ради спасения сестры и ее друзей. В финале трейлера Макс приходит на кладбище уже вместе с друзьями, которых удивляет своей способностью левитировать. Интересно, что в этой сцене на надгробной плите написано не «Билли Харгроув», а «Уильям Харгроув». И вряд ли это ошибка. Братья Даффер обещают, что роль Макс в сюжете будет значительно расширена по сравнению с третьим сезоном.

Между съемками сезонов прошло два года, и за это время главные герои стали старшеклассниками и разъехались по разным штатам. Макс, Лукас (Калеб Маклафлин), Дастин (Гейтен Матараццо) и Майк (Финн Вулфхард) остались учиться в Хоукинс Хай в Индиане, а Джейн Хоппер (или Одиннадцатая) и Уилл теперь ходят в старшую школу Ленора Хиллс в Калифорнии.

Дафферы также обещают показать прошлое Одиннадцатой. Некоторые сцены из трейлера с бритоголовой героиней в научной лаборатории в Хоукинсе хронологически происходят до событий первого сезона.

Джима Хоппера держат в тюрьме на заснеженной Камчатке, где заставляют забавы ради драться с Демогоргоном при помощи огненного копья. Как во время холодной войны американцы будут вызволять шерифа из СССР — загадка. Возможно, его освобождением займутся Джойс Байерс и Мюррей Бауман, которые в конце трейлера летят через снежную бурю на самолете. Как они узнают о местоположении Хоппера? Он прислал Джойс посылку с советскими марками, на которых изображены серп и молот. Кстати, СССР съемочная группа воссоздавала в Литве, где HBO также снимал «Чернобыль». Например, сцены с Хоппером снимали в закрытой Лукишкской тюрьме в Вильнюсе.

Старый заброшенный и зловещий дом в Хоукинсе — это бывшее жилище семейства Крил. Вероятно, в нем откроется очередная щель в Изнанку. В марте 1959 года Виктор Крил неожиданно сошел с ума и убил свою жену и детей. Скорее всего, из-за одержимости сверхъестественной силой, которая появилась в городке задолго до рождения Одиннадцатой. Теперь Крил, который после убийств вырезал себе глаза, заключен в психиатрическую больницу Пеннхёрст. Он тоже мелькает в трейлере. Его играет Роберт Инглунд — маньяк-убийца Фредди Крюгер из франшизы «Кошмар на улице Вязов», которая стала одним из источников вдохновения для четвертого сезона. В прошлом сентябре Netflix выпустил тизер, который посвящен истории Крилов.

Сэм Оуэнс (Пол Райзер), высокопоставленный член Министерства энергетики США и бывший научный руководитель лаборатории в Хоукинсе, просит Одиннадцатую помочь ему «выиграть войну» с темными силами. Как мы помним, Оуэнс не отрицательный персонаж. Например, он помог Хопперу с удочерением Одиннадцатой.

Главным монстром четвертого сезона обещает стать человекоподобный Векна. Как и Истязатель Разума, и Демогоргон, он был назвал в честь персонажа из игры «Подземелье и драконы». В ней Векна был магом и личем. По словам Дафферов, на Векну их вдохновили тот же Фредди Крюгер, Пеннивайз из «Оно» и Пинхед из «Восставшего из ада». Злодей на 90% создан с помощью практических, а не компьютерных эффектов. Его образ придумал гример Барри Гауэр, работавший над внешним видом Короля ночи из «Игры престолов» и жертв радиации в «Чернобыле».

Братья Даффер гарантируют, что Изнанки в новом сезоне будет больше, чем в любом предыдущем. Зрителей познакомят с новыми представителями местной фауны — демобэтами, то есть демогоргонами — летучими мышами. В трейлере Стив сражается с целой стаей.

Эдди — новый персонаж, его играет Джо Куинн из «Диккенсиады» и «Оверлорда». Братья Даффер описывают его как фаната металла и «Подземелья и драконов». А еще он глава Клуба адского пламени — официального клуба игры в Хоукинсе. Кажется, именно он играет на гитаре в Изнанке.

Что еще известно про четвертый сезон?

Его поделили на две части: первая выйдет на Netflix 27 мая, а вторая — 1 июля. Всего будет девять серий. Мэтт и Росс Дафферы пообещали, что продолжительность сезона будет вдвое больше, чем предыдущие. Поэтому его решили выпускать частями. Дафферы написали письмо фанатам, где рассказали, что история школьников из Хоукинса закончится на пятом сезоне. А еще намекнули на возможные спин-оффы.

В интервью Deadline создатели рассказали, что в шутку называют сезон «своей „Игрой престолов“» из-за увеличившихся спецэффектов, сюжетных линий и потому, что в нем есть «что-то эпическое». Братья рассказали, что зрители наконец узнают, почему в Хоукинсе происходят сверхъестественные вещи. «Мы написали гигантский 20-страничный документ, в котором объясняем, что такое Изнанка и что в ней происходило», — рассказал Росс.