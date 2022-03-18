«Это не просто болезнь»: вышел тизер сериала «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ в СССР

Производством сериала «Нулевой пациент» занимается продюсерская компания «Среда». Он посвящен событиям 1988 года, когда в детской больнице в Калмыкии произошла первая крупная вспышка ВИЧ в СССР.

Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), специализирующийся по этой пока малоизвестной в СССР болезни.

Режиссерами сериала выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»), а продюсерами — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Александра Ремизова и Ольга Филипук. Сценарист — Олег Маловичко («Метод», «Хрустальный»). Здесь можно почитать, что он рассказал Кинопоиску о работе над проектом.

В сериале также снимались Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Контакт»), Сейдулла Молдаханов («Игра на выживание»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Игорь Гордин («Карамора») и другие. Оператор сериала — Сергей Трофимов («Ночной дозор», «Последний богатырь»), композитор — Игорь Вдовин («Псих», «Вертинский»).

Премьера «Нулевого пациента» состоится весной на Кинопоиске, точная дата пока неизвестна. О его съемках мы писали в этом материале.