Что значат постеры фильмов и сериалов этого года? Мы спросили у дизайнеров

Ранее я слышал об этом проекте и его идее — трагичная история о гражданах из Средней Азии, попавших на несколько лет в трудовое рабство в продуктовый магазин. Поэтому ради эксперимента на этот постер можно посмотреть с двух разных позиций — как человек, знающий контекст истории, и как человек, случайно на него наткнувшийся.

Если ставить себя на место непредвзятого зрителя, то, на мой взгляд, этот постер недостаточно выразительный, и на фоне ежедневной ленты, кишащей многообразием картинок, вероятнее всего, он останется незамеченным. Я сам, скорее, сторонник здорового минимализма, но в этом случае в нем нет какой-то главной детали, которая тебя сразу цепляет и вызывает интерес. Мы видим только пустую коробку, мрачные цвета, красное пятно. Убийство в магазине? Маньяк-продавец? Не совсем понятно. Лишь фестивальный логотип добавляет антуража и намекает, что, скорее всего, это будет драма. Но зритель, следящий за фестивалями, вероятно, уже слышал о фильме до выхода постера. Зная же сюжет фильма, я понимаю, что коробкой авторы хотели показать образ заточения и замкнутого пространства. Но я бы раскрыл идею фильма по-другому, скрестив какие-то узнаваемые образы рабства и магазина, например руки, закованные в цепь от продуктовой тележки с узнаваемым красным замочком. Тогда и сам арт был бы ярче, при этом сохранилась бы «фестивальность» постера без лиц, и сюжет был бы раскрыт чуть подробнее.

Я, наверное, один из немногих, кто так и не посмотрел этот сериал, но всегда был в восторге от постеров, нарисованных к предыдущим его сезонам, настолько классно там была передана атмосфера 1980-х.

Постер четвертого сезона немного ушел от той рисованной стилистики и является частью серии из четырех схожих по композиции артов, где разные группы героев в разных локациях движутся в сторону мистической красной ямы. И как же приятно видеть такую необычную композицию! Сериал, который каждый раз затмевает собой все инфополе, на четвертом сезоне может смело позволить себе не показывать крупно лица героев, потому как они уже не нуждаются в представлении. В нашем кино такие арты редко выходят, так как у прокатчика всегда есть первоочередная задача показать продающие лица актеров. Поэтому я всегда радуюсь таким нетипичным постерам: атмосфера, цвета, ракурс не только завлекают зрителя, но и поддерживают статус сериала своей недосказанностью.

Автор: Кира Голубева