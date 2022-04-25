Что значат постеры фильмов и сериалов этого года? Мы спросили у дизайнеров

Постеры используются не только как маркетинговый инструмент для продвижения фильма. Они помогают визуально передать зрителю информацию о сюжете или даже атмосферу картины.
Мы попросили дизайнеров и иллюстраторов прокомментировать самые интересные плакаты вышедших или ожидаемых фильмов и сериалов этого года.
Ольга Панькова
Леттерер/шрифтовой дизайнер. Преподаватель BBE, финалист и победитель D&Ad, ADC awards. Рисовала буквы для Яндекса, «ВКонтакте», МТС, Esquire и Arzamas
«Тор: Любовь и гром»
У «Тора» очень яркий постер с хорошей типографикой, который сразу цепляет и запоминается. Это достаточно распространенный визуал, который часто встречается у супергероики, когда персонаж «парит» в воздухе. По внешнему виду Тора без доспехов заметно, что он все еще находится в экзистенциальном кризисе из-за потери самоидентификации. Здорово, что, помимо основного плаката с Крисом Хемсвортом, студия сразу выпустила персонажный с Могучим Тором в исполнении Натали Портман — это сразу дает нам понять, что она сыграет не последнюю роль в грядущей истории.
«Атланта»
Сериал «Атланта» уже сейчас можно назвать культовым, а Дональда Гловера — одним из главных поп-культурных героев последнего десятилетия. Неудивительно, что официальный постер отсылает нас к самобытному безумцу Сальвадору Дали. Несмотря на то, что идея, казалось бы, заимствованная, иллюстрация все равно выглядит оригинальной и выразительной. Разве что буквам в названии шоу не хватает этой же безуминки. Хочется их сделать тоже чуть более акцентными, акцидентными.
«Казнь»
К созданию постера для «Казни» приложил руку известный российский кинематографист Игорь Клепнев. Если взять за основу цветовой круг Иттена, то можно увидеть комплиментарную цветовую схему, в которой используются оттенки, расположенные в противоположных частях цветового колеса. Например, темно-желтый и синий или красный. Кроме того, тут присутствуют полумрак и обилие теней, это указывает на то, что в фильме зрителю придется разгадывать какую-то тайну, а зловещая атмосфера изображения подразумевает, что нас будут держать в напряжении. Я считаю, что передать жанр и настроение фильма постеру удалось, плюс по композиции он скроен идеально.
«Жизни матрешки»
У постера ко второму сезону «Жизней матрешки» есть и анимационная диджитал-версия, которая еще больше погружает зрителя в мультивселенную героини Наташи Леонн (там она без остановки вращается по кругу). Постер сделала фотограф Рамона Розалес, и по нему основная тема сериала с его временной петлей считывается довольно просто. Если опять отталкиваться от круга Иттена, то здесь используется троичная цветовая схема, в которой присутствуют три равноудаленных друг от друга цвета. Один из этих цветов играет роль доминирующего (рыжие волосы Наташи), другие же используются лишь для того, чтобы сильнее его подчеркнуть и дать контраст.
Лена Четверик
Художница и иллюстратор, выпускница Британской высшей школы дизайна, соосновательница и участница арт-группы «Типацеха»
«Лакричная пицца»
Ностальгическое чувство и «Санта-Барбара»-вайб. Постер сделан с отсылкой к ретроафишам и комиксной эстетике (немного бульварной), поэтому даже лениво обведенные по фото портреты не сбивают романтику.
«Всё везде и сразу»
Здесь считывается реверанс в сторону постеров японского графического дизайнера Таданори Екоо — коллаж из всего на свете. Хоть я и не поклонница, когда картинка и текст говорят об одном, но здесь так удачно все закручено, что кажется вполне уместным.
Лиза Рассказова
Шрифтовой дизайнер студии Contrast Foundry, работавшей над логотипами Кинопоиска, студии Petrik и шрифтом кинотеатра «Художественный»
Bodies Bodies Bodies
Доминанта композиции постера с вывороткой построена на типографике — это слова «this is not a safe space», центрированные и набранные жирным шрифтом гротеск с едва намечающимися засечками в стиле 1970–80-х годов. В типографическую конструкцию внедрено изображение ножа (это сразу дает нам понять, что без крови мы не обойдемся), часть букв разрезается, но сделано это очень аккуратно и ненавязчиво. Завершают композицию разбросанные по остальному пространству листа изображения глаз, вылезающих из темноты; они заставляют наш взгляд задержаться на картинке подольше и продолжать ее рассматривать.
«Аполлон-10½: Приключение космического века»
Постер «Аполлон-10½: Приключение космического века» формируется благодаря интересному делению листа на разные пространства. На фоне синего нейтрального пространства космоса в центре композиции мы видим круг иллюминатора/планеты. В нем — фигуру главного персонажа, который своим силуэтом делит на два пространства фон в иллюминаторе: взгляд с Земли и с Луны на Землю. Интересно работает цветовой контраст теплой солнечной Земли и холодной поверхности Луны. Отдельно хочется отметить живое рисованное название фильма начертанием шрифта с обратным контрастом.
«Бэтмен»
Мрачно-красные постеры к новой экранизации «Бэтмена» просты и доходчивы. Выбор гаммы понятен, он отражает тяжелое настроение, царящее в Готэме. А простая центральная композиция типографики позволяет сконцентрироваться на персонаже и на рукотворном знаке вопроса поверх его лица, который вместе с засечками вокруг подсказывает нам, что Бэтмен будет находиться под прицелом. Мне кажется, это здорово, что в этой серии авторы не пытаются распыляться и фокусировать внимание на всем и сразу. В приоритете здесь именно герой плаката. Если говорить про то, что можно улучшить, то я бы обратил внимание на типографику. Выбор шрифта для даты релиза, на мой взгляд, подкачал. Я бы использовал что-то более утилитарное. Один и тот же процарапанный палочный шрифт работает по-разному в разных кеглях. И тут он особенно уместен в крупной графике кровавого знака.
«Разделениe»
Постер «Разделения», как и сам сюжет сериала, разделен почти ровно на две половины зеленой стеной офисного рабочего места. Сверху — голова героя в поисках. Внизу — сознательно оставленные вне фокуса объекты, которые дают нам смутные подсказки. Голова композиционно противопоставлена монитору, которому подыгрывает фоторамка. Сервисный и типографически чистый логотип, в котором безошибочно считывается стилистическая парадигма Apple, тоже играет в эту композиционную игру. При этом в плакате ничего не происходит, а взгляд героя уводит зрителя наружу — искать что-то вовне.
«Земляничный особняк»
Не постер, а самое настоящее пасхальное яйцо: тут вам и Local Hero, и The Wicker Man, и даже японский Housu, а еще головокружительная типографика прямиком из 1970-х и ретрофутуризм. Постер отлично вызывает у зрителя ощущение тревожности: здесь вроде бы пастельная цветовая гамма, но цвета выкручены до ручки; лица героев странно искажены; по всему пространству плаката тут и там вылезают чудаковатые персонажи — от жабы с саксофоном до огромной мохнатой гусеницы; псевдовинтажная обработка вызывает ассоциации с лихорадочным сном во время тяжелого гриппа. Кажется, что у фильма про недалекое будущее, где правительство научилось смотреть наши сны, другого визуала и быть не может.
«Свежатинка»
Плакат с акцентом на продукт, предмет или иной макгаффин, вокруг которого вертится сюжет фильма, — классика. Они окружают нас повсюду, и среди них есть как посредственные примеры (каждая вторая обложка документалки про опасности соцсетей с телефоном на черном фоне), так и великолепные (обложка «Бойцовского клуба» с куском мыла). Мне кажется, что оформление Fresh — один из хороших примеров этого приема. Этот постер можно было бы посчитать классическим примером картинки для хоррора про каннибалов, если бы не детали, которые задают совершенно другое настроение: игрушечный розовый фон, разнузданная типографика Fresh словно с упаковки жвачки Juicy Fruit, идеальный красный маникюр, даже указание total price создают тут ощущение иронии, а значит, мы можем ожидать от этого фильма не только кровищи и кишок, но и юмора и даже, возможно, остросоциального комментария.
Артем Ковязин
Арт-директор, дизайнер, сооснователь агенства SMZV. Работал над постерами для «Психа», Happy End, «Петровых в гриппе», «Майора Грома»
«Продукты 24»
Ранее я слышал об этом проекте и его идее — трагичная история о гражданах из Средней Азии, попавших на несколько лет в трудовое рабство в продуктовый магазин. Поэтому ради эксперимента на этот постер можно посмотреть с двух разных позиций — как человек, знающий контекст истории, и как человек, случайно на него наткнувшийся.
Если ставить себя на место непредвзятого зрителя, то, на мой взгляд, этот постер недостаточно выразительный, и на фоне ежедневной ленты, кишащей многообразием картинок, вероятнее всего, он останется незамеченным. Я сам, скорее, сторонник здорового минимализма, но в этом случае в нем нет какой-то главной детали, которая тебя сразу цепляет и вызывает интерес. Мы видим только пустую коробку, мрачные цвета, красное пятно. Убийство в магазине? Маньяк-продавец? Не совсем понятно. Лишь фестивальный логотип добавляет антуража и намекает, что, скорее всего, это будет драма. Но зритель, следящий за фестивалями, вероятно, уже слышал о фильме до выхода постера. Зная же сюжет фильма, я понимаю, что коробкой авторы хотели показать образ заточения и замкнутого пространства. Но я бы раскрыл идею фильма по-другому, скрестив какие-то узнаваемые образы рабства и магазина, например руки, закованные в цепь от продуктовой тележки с узнаваемым красным замочком. Тогда и сам арт был бы ярче, при этом сохранилась бы «фестивальность» постера без лиц, и сюжет был бы раскрыт чуть подробнее.
«Очень странные дела»
Я, наверное, один из немногих, кто так и не посмотрел этот сериал, но всегда был в восторге от постеров, нарисованных к предыдущим его сезонам, настолько классно там была передана атмосфера 1980-х.
Постер четвертого сезона немного ушел от той рисованной стилистики и является частью серии из четырех схожих по композиции артов, где разные группы героев в разных локациях движутся в сторону мистической красной ямы. И как же приятно видеть такую необычную композицию! Сериал, который каждый раз затмевает собой все инфополе, на четвертом сезоне может смело позволить себе не показывать крупно лица героев, потому как они уже не нуждаются в представлении. В нашем кино такие арты редко выходят, так как у прокатчика всегда есть первоочередная задача показать продающие лица актеров. Поэтому я всегда радуюсь таким нетипичным постерам: атмосфера, цвета, ракурс не только завлекают зрителя, но и поддерживают статус сериала своей недосказанностью.
Автор: Кира Голубева