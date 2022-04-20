В кинотеатрах России нелегально показывают «Бэтмена». К чему это может привести?

Несмотря на приостановку проката фильмов Warner Bros., в России проходят частные и публичные показы «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Первым сеанс с пиратской версией провел художник и театральный режиссер Габбилен Галычев в арт-пространстве WIP на Яузском бульваре. Он рассказал Кинопоиску, что показ анонсировали в событии на Facebook (организация Meta признана экстремистской в России), где отметилось 1000 человек. По словам Габбилена, всего пришло человек 250–300, но из-за большой очереди кто-то ушел или не поместился в зал. «Есть такое направление в современном искусстве — акционизм. Показ был акцией, таким художественным баловством, — добавил Галычев. — Отличие моего показа от следующих в том, что моя мотивация сугубо художественная, а остальные просто зарабатывают деньги». Он говорит, что не боится последствий от представителей закона, потому что в преступлении должен быть преступный умысел, которого не было в его действиях: «У меня это была одноразовая акция, я не планирую это никак масштабировать и продолжать». Показ в WIP состоялся 21 апреля («Бэтмен» вышел на HBO Max 18 апреля), билеты стоили 300–500 рублей.

Еще один сеанс фильма Ривза прошел 23 апреля в московском кинотеатре «КАРО Атриум». Его организовал основатель паблика MovieBlog, арендовав помещение у киносети «КАРО». Пресс-служба «КАРО» отказалась комментировать ситуацию вокруг сеанса, но сотрудники отдела, ведущего аренду залов, рассказали Кинопоиску, что материал для показа должен быть предоставлен кинотеатру «не позднее чем за два дня до мероприятия», то есть представители сети могли ознакомиться с тем, какой фильм планировалось показывать. По словам нескольких зрителей, на сеансе присутствовало около 120–150 человек. Чтобы получить билет, нужно было написать организатору в личные сообщения. Вход стоил 800 рублей. Собранная сумма, по всей вероятности, покрывает стоимость аренды зала в 86 000 рублей на 4 часа, плюс расходы организаторов на печать билетов. Устроитель показа вручную подписывал места на билетах, поэтому заполнение зала заняло порядка получаса. После трехчасового фильма в зале разыграли призы: плакаты, фигурки героев и другой мерч. Зрители уточнили, что фильм шел без дубляжа, с русскими субтитрами.

Ночью 22, 23 и 24 апреля показы «Бэтмена» состоялись в Екатеринбурге в рамках акции «Кино нон-стоп». Чтобы показать пиратскую копию, Сергей Брагин арендовал зал у сети «Гринвич Синема». «Я раньше проводил „Ночь кино“, куда ходило много людей, — рассказал Брагин изданию e1.ru. — Сейчас друзья и знакомые хотят смотреть кино на большом экране. Они вдохновили меня на возобновление старого формата „Нон-стоп“. Конечно, произошли изменения, и новый проект имеет свои особенности. Был заключен договор аренды залов с кинотеатром „Гринвич Синема“, и начали привлекать через знакомых и через социальные сети. Идея весьма интересна зрителю, и заинтересованных пересмотреть старые хиты на большом экране, а также новые фильмы, достаточно».

Некоторые кинотеатры в городах России ставят показы «Бэтмена» и других фильмов, не выходивших в прокат, в виде регулярных сеансов, а не как специальные акции сторонних инициатив. В их числе «Лодзь» в Иванове, «Центавр» в Чите (анонсы о зарубежных сеансах пропали с сайта и соцсетей «Центавра», но осталась ссылка во «ВКонтакте»). По данным Business FM, сеансы с пиратскими копиями проходят в Пензе и Якутске. Помимо «Бэтмена», там показывают диснеевскую анимацию «Я краснею» и фильм Netflix «Не смотрите наверх». О том, как проходят закрытые показы «Бэтмена», рассказал главный редактор DTF Вадим Елистратов, отметив, что «редакция не поощряет и не поддерживает пиратство, когда для него существует легальная альтернатива». Елистратов подчеркнул, что публичный показ пиратского контента запрещен законом, однако мероприятие может считаться непубличным, если оно закрытое и с бесплатным входом.

На конференции CinemaCon, которая проходит в Лас-Вегасе на этой неделе, Эндрю Криппс, президент отдела международной дистрибьюции Warner Bros., сказал, что студия знает о нелегальной демонстрации «Бэтмена» в России. Он добавил, что компания надеется однажды официально вернуться в страну. При этом на Россию, по его словам, приходится в среднем порядка 5% ежегодных кассовых сборов. О показах высказываются и представители российской киноиндустрии. Так, во время дискуссии клуба «Валдай» заместитель генпродюсера Okko Светлана Сонина заявила, что железного занавеса в отношении кинопроката не случится, потому что «люди делают то, что хотят, вне зависимости от того, что решают корпорации». «Вот таким определенным образом поколение выражает протест. Вы не хотите нам показывать? Вы хотите нас отсюда выключить? Хорошо, мы возьмем это сами. Может, не каким-то глобальным пиратством, но мы сделаем из этого акцию и крупный протест», — добавила Сонина.

Кинопоиск расспросил юриста о том, как в новых условиях регулируется подпольный прокат и какие риски несут организаторы и зрители.

Саркис Дарбинян Глава юридической практики «Роскомсвободы», управляющий партнер Digital Rights Center

— Какие риски берут на себя организаторы платных подпольных показов?

— Такой показ представляет из себя нарушение исключительных прав правообладателя. Это может толковаться как гражданско-правовое нарушение или даже уголовный состав. Многие сейчас пользуются тем, что арбитражные суды отказывают в защите правообладателям из стран, принявших санкции против России, ссылаясь на злоупотребление правом и Указ президента РФ от 28 февраля 2022 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Следует помнить, что есть еще и статья 146 УК РФ. Она относится к делам публичного обвинения. Это значит, что для возбуждения уголовного дела не требуется заявление или согласие правообладателя. Необходимо лишь, чтобы стоимость прав на использование произведения превышала 100 000 рублей (как правило, всегда превышает эту сумму). Полиция может нагрянуть неожиданно, и тогда проблем не избежать. За такой показ, если он был организован группой лиц, может последовать наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей.

— Кто может предъявить претензию организаторам показов, кроме зарубежных студий, кому принадлежат права на фильм?

— Кроме полиции и ФАС (Федеральной антимонопольной службы), есть еще организации коллективного управления авторскими правам. РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) собирают со всех кинотеатров до 3% от продажи билетов за использованные в кино саундтрека. Собранные деньги РАО якобы распределяет между композиторами и авторами песен, в том числе находящимися в США. А ВОИС ведет сборы отчислений в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм. Распределяют ли они сейчас что-либо американским и европейским авторам, мы не знаем. Но знаем, что их полномочия опираются на закон и сформированную судебную практику, поэтому бодаться с ними сложно. Они являются российскими организациями, и такой суд выиграют с большой долей вероятности.

— Есть ли риски для зрителей подпольных показов?

— Если будет какой-то рейд, то зрителям как конечным потребителям пиратского контента можно ничего не бояться. Для них ответственность законом не предусмотрена. Они ведь могут совсем не знать, что показ осуществляется нелегально. У них нет обязанности проверять цепочку прав прокатчика, и, в отличие от юридических лиц, для них не предусмотрена безвиновная ответственность за нарушение исключительных прав в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

— Правительство готовит законопроект о «принудительном лицензировании» фильмов из недружественных стран. Если он вступит в силу, прокат фильмов зарубежных студий может возобновиться в России? Смогут ли ушедшие студии-мейджоры как-то воспрепятствовать принудительному лицензированию?

— Это превратит страну в большую пиратскую станцию. Механизм принудительного лицензирования предполагает предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности законного правообладателя помимо его воли. Согласно Гражданскому кодексу, механизм принудительного лицензирования применяется «в случае крайней необходимости», но предусматривает выплату компенсации правообладателю.

Если закон будет принят, то российские прокатчики и стриминговые сервисы смогут использовать защищенные авторским правом произведения не только помимо воли правообладателей, но еще и бесплатно, без каких-либо выплат. Мейджорам, конечно, вряд ли такое может понравится, но защитить свои права в российском суде они не смогут в силу закона. Однако это сильно ухудшит отношение западных компаний к российским партнерам. Скорее всего, все каталоги будут отозваны, и они уже никогда не вернутся на российский рынок.

— К чему приведет принудительное лицензирование?

— Такая инициатива, по сути, отменит все созданные за 25 лет институты авторского права и создаст предпосылки для бурного расцвета пиратства в стране. Сейчас, конечно, уже вполне можно допустить, что власти РФ могут принять радикальное решение о самостоятельном выходе из Бернской конвенции и Всемирной торговой организации, в том числе ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). Но еще никто не выходил из этих международных соглашений.

В таком случае в отношении российского бизнеса и производителей контента могут быть установлены ограничения на инвестиции, трансграничное оказание услуг и дискриминационный режим (неравноправные условия) в отношении интеллектуальной собственности. Это все может казаться даже привлекательным, но следует понимать, что это будет иметь очень долгоиграющие последствия. Такая инициатива может отбросить страну на десятки лет назад и вернет Россию на первые строчки «301 списка» США (список формирует торговое представительство США, в него включают страны, не обеспечивающие должную правовую охрану интеллектуальной собственности. — Прим. ред.), что полностью закроет российский рынок от мировой экономики. Если интеллектуальные права не будут защищаться в РФ, ни один инвестор, ни один мейджор не будет работать ни в России, ни с Россией.

В первой версии материала было некорректно написано, что портал DTF провел закрытый показ «Бэтмена» в арендованном кинотеатре. Мы просим прощения у читателей за эту ошибку.

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Фото: Edwin Tan / Getty Images