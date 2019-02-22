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«Жизни матрешки»: второй сезон превращается в «Назад в будущее»

20 апреля на Netflix вышло продолжение хитового сериала 2019-го, в котором героиня Наташи Лионн попадала в депрессивный «День сурка». Напоминаем, что было в первом сезоне, и рассказываем, чего ждать от второго.

Первый сезон

Чарли Барнетт и Наташа Лионн

Нью-йоркская айтишница Надя Вулвоков (Наташа Лионн) готовится встретить свой 36-й день рождения в состоянии депрессии и экзистенциального кризиса. Она отправляется на вечеринку к лучшей подруге Максин (Грета Ли), а позже вечером ищет своего сбежавшего кота и попадает под машину. Но после смерти Надя приходит в себя в туалете у Максин — она оказалась во временной петле. После множестве случайных (и по большей части нелепых) смертей героиня встречает Алана (Чарли Барнетт), который тоже попал в эту петлю. Он тяжело переживает разрыв с девушкой и во временную аномалию попал потому, что пытался покончить с собой.

Чтобы выбраться из петли, им обоим приходится разрешить проблемы, от которых они бежали. Алан примиряется с разрушенными отношениями, а Надя пытается разобраться, что ей в жизни важно, а что нет, и заодно проговаривает накопившиеся обиды Рут (Элизабет Эшли), лучшей подруге своей матери. Та страдала от депрессии и в итоге покончила с собой, и Надя никак не может ее за это простить. В итоге у героев получается примириться с прошлым и начать жить настоящим.

Второй сезон

Хлоя Севиньи

Спустя три года Надя все так же безостановочно курит и ругается. Алан же отрастил усы и раз в неделю ходит на свидания с девушками, которых присмотрела ему мама. Но время готовит им новые сюрпризы. Однажды Надя садится в вагон метро и с удивлением обнаруживает, что попала… в Нью-Йорк образца 1982 года, когда по улицам разгуливают «Черные пантеры», а нигилисты косплеят Трэвиса Бикла из «Таксиста». У этой аномалии есть особенность: главная героиня не просто путешествует во времени на четыре десятилетия назад, а еще и оказывается в теле собственной матери Леноры (Хлоя Севиньи). Причем беременная Ленора в этот момент крутит роман с мошенником Чезом (Шарлто Копли) и постоянно общается со своей подругой Рут (Энни Мерфи).

Алан тоже пользуется червоточиной, чтобы отправиться в тело собственной бабушки Агнес (Кэролин Мишель Смит), аспирантки из Ганы, которая в 1962 году живет в Восточной Германии и готовит подземный ход между двумя частями разделенного Берлина. Он просто наслаждается возможностью побывать в другом времени и не пытается его изменить, в то время как Надя одержима поисками семейных ценностей: в 1982 году у ее мамы пропали крюгеррэнды, крайне ценные золотые монеты. А изучение семейной истории привлекает ее внимание к 1944 году, когда нацисты обокрали ее бабушку Веру (Ирен Бордан) в Будапеште.

Как это выглядит

Чарли Барнетт

В то время как первый сезон использовал концепцию «Дня сурка», второй создан с явной оглядкой на трилогию «Назад в будущее». Но главные герои не просто перемещаются во времени, а переживают его в телах собственных родственников, что делает все куда более странным и забавным — Наде по факту приходится вынашивать саму себя.

Драматургический стержень тут тоже другой: раньше «Жизни матрешки» были сериалом про решение собственных проблем, а теперь посвящены исследованию травм, которые затрагивают сразу несколько поколений одной семьи. Но нельзя сказать, что шоураннерка Наташа Лионн превратила свой сериал в серьезное и драматическое зрелище, даже поиски украденного нацистами золота становятся харизматично-циничной комедией в духе Вуди Аллена.

Вердикт

Наташа Лионн

Западные критики хвалили первый сезон, а у второго на Rotten Tomatoes и вовсе нет отрицательных рецензий (100% статус «свежести» при 43 оценках). Но второй сезон отводит Алану чисто декоративную функцию, Хлоя Севиньи тут появляется редко, а никакого разумного объяснения временным аномалиями создательницы (Лионн, Эми Полер, Лесли Хэдланд) так и не придумали. Вместо этого звучит целый набор банальных диалогов-клише в духе «Берегите себя и своих близких». Этим «Жизни матрешки» напоминают как мотивационные речи интернет-коучей, так и недавний хит «Всё везде и сразу». Зато достоинства сериала легко перебивают все шероховатости: стильный саундтрек настраивает на нужный лад (лейтмотивом служит мрачный гимн Bauhaus «Bela Lugosi’s Dead», а еще играют Depeche Mode и Nena), а Надя все еще является главным шоу-стоппером — за этой героиней просто очень приятно наблюдать.

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Эмоциональная спортивная драма о легендарном советском боксере, на чьи поединки люди ходили как на спектакль
В главных ролях:Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина
Режиссер:Артем Михалков
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