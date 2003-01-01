Netflix продлил сериал «Жизни матрешки» на второй сезон

Сегодня, 11:05Обсудить0

Стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона сериала «Жизни матрешки». О продлении проекта во время ежегодной конференции программистов Code Conference сообщили вице-президент по контенту Netflix Синди Холланд и соавтор и звезда сериала Наташа Лионн.

«Хочешь сделать второй сезон, Наташа?» — спросила Холланд во время выступления.

«Я, Синди? Тот же сериал, только еще более странный? — ответила Лионн. — Надя Вулвоков, как вы знаете, программист, так что, наверное, сейчас подходящее время и место, чтобы сказать: да, очень бы хотела, Синди».

Полная запись интервью на английском:

В центре сюжета «Жизней матрешки» — Надя, которая празднует свое 36-летие. Подруги закатили ей вечеринку, но она не хочет общаться с гостями и развлекаться. Вместо этого она отправляется за сигаретами и на поиски кота и в результате погибает под колесами автомобиля. Но на этом история не заканчивается, а только начинается. Надя застревает во временном кольце, вынужденная вновь и вновь возвращаться в одно то же место. Теперь она должна приложить все усилия, чтобы разобраться в причинах петли и по возможности разорвать ее.

Подробнее о сериале слушайте в подкасте КиноПоиска «В предыдущих сериях: „Жизни матрешки“, или Russian Doll».

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