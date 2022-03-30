Брюс Уиллис завершает карьеру. Вспоминаем его 10 достойных ролей

30 марта стало известно, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру. Семья актера объявила, что у него проблемы со здоровьем: 67-летнему Уиллису диагностировали афазию — расстройство, влияющее на способность говорить, писать и понимать устную и письменную речь. У Брюса Уиллиса остается более десяти еще не выпущенных проектов, в том числе фильм «Райский город» с коллегой по «Криминальному чтиву» Джоном Траволтой.
Всего в фильмографии актера более 130 работ, за роль в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“» он получил «Золотой глобус» и «Эмми». Ему вручали «Эмми» за камео в «Друзьях» (Уиллис сыграл Пола Стивенса, отца ученицы/подружки Росса Геллера). Особые отношения у Брюса Уиллиса с антипремией «Золотая малина»: он получил статуэтку как худший актер за роли в фильмах «Армагеддон», «Меркурий в опасности» и «Осада». В 2022 году премия даже ввела отдельную категорию «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», притом что слухи о проблемах актера со здоровьем появились в 2015 году. В последние годы карьеры Уиллис играл в основном второстепенные роли в низкобюджетных фильмах. В 2021-м Vulture выпустил материал о том, зачем Уиллис и другие голливудские звезды соглашаются на такие проекты (мы его пересказывали здесь).
Тем не менее в карьере Брюса Уиллиса, короля боевиков и фантастики 1990-х, достаточно хороших ролей. Вспоминаем самые примечательные из них.
«Крепкий орешек»
Брюс Уиллис спасает жену
Джон (Уиллис) — ироничный коп из Нью-Йорка, Холли (Бонни Беделиа) — серьезная бизнесвумен из Лос-Анджелеса. Они женаты, но из-за жизни на два города брак начал трещать по швам. «Приезжай, побудем вместе, развлечемся», — предлагает Холли мужу, пытаясь спасти отношения. Вместо этого Джону придется спасать от немецких террористов целый небоскреб, где она работает.
«Крепкий орешек» — один из главных рождественских фильмов XX века, в котором неудачник Джон Макклейн пришел на смену здоровякам Шварценеггеру и Сталлоне. В боевик не верила даже студия 20th Century Studios, но он неожиданно для всех стал хитом и породил еще четыре сиквела (последний, «московский», можно не смотреть).
«Криминальное чтиво»
Брюс Уиллис спасает Марселласа Уоллеса
Культовая комедия Квентина Тарантино про разговорчивых бандитов, наркозависимую жену криминального авторитета и крутого боксера. Уиллис как раз и играет спортсмена по имени Бутч («имя ни хрена не означает»), который в последний момент срывает договорной бой, чем навлекает на себя гнев влиятельного гангстера. Примеряет их только совместная травма, полученная в подвале у садистов-извращенцев.
Среди всех актеров только у Уиллиса был статус голливудской звезды, однако его последние боевики на тот момент — «На расстоянии удара» и «Гудзонский ястреб» — провалились в прокате. Съемками в скромном и независимом «Чтиве» Уиллис не только продемонстрировал свой актерский диапазон, но и заработал миллионы долларов благодаря процентам от сборов. Он напоминал Тарантино его любимых актеров 1950-х. Спустя год Уиллис снялся у режиссера в сегменте «Человек из Голливуда» из альманаха «Четыре комнаты».
«12 обезьян»
Брюс Уиллис спасает Землю от вируса
2035 год. Уголовник Джеймс Коул, отбывающий 25-летний срок за дерзость и неподчинение властям, отправляется на машине времени в прошлое, чтобы остановить вирус, который уничтожил 5 миллиардов человек.
Философская антиутопия Терри Гиллиама по мотивам экспериментального эссе Криса Маркера «Взлетная полоса». Фильм стал первым авторским сай-фаем в фильмографии Уиллиса и дал начало своеобразной трилогии с актером, где его герои встречают себя в молодости (два других фильма — «Малыш» и «Петля времени»). Здесь Уиллис продолжает ломать мачистские стереотипы, не боясь изображать сумасшедшего лунатика.
«Армагеддон»
Брюс Уиллис спасает Землю от астероида
Бригада буровиков-нефтяников отправляется в космос, чтобы взорвать астероид, который угрожает уничтожить жизнь на Земле. Уиллис играет жертвенного начальника работяг, заботливого отца и ужасного тестя, пьющего кровь героя Бена Аффлека.
Самый кассовый фильм 1998 года, на котором окончательно сложился почерк Майкла Бэя: наполовину состоящий из оглушающих взрывов, а на другую половину — из геройского пафоса и харизмы главного актера. C точки зрения науки полная чушь, зато сколько слез пролили зрители, когда персонаж Уиллиса пожертвовал собой ради остальных.
«Пятый элемент»
Брюс Уиллис спасает Землю от Абсолютного Зла
Таксист из XXIII века Корбен Даллас (Уиллис) и девушка-элементаль Лилу (Милла Йовович) отправляются на поиски четырех загадочных камней, чтобы спасти Землю от Абсолютного Зла, принявшего форму пылающего шара, и от его приспешника Жан-Батиста Эмануэля Зорга (Гари Олдман).
Французский блокбастер Люка Бессона — еще один запоминающийся сай-фай Уиллиса из 1990-х, ставший культовым благодаря футуристическим образам, харизматичным актерам и продуманному до мельчайших деталей миру. В десятке самых кассовых фильмов 1997 года.
«Шестое чувство»
Брюс Уиллис спасает свою душу
Детский психолог Малкольм Кроу (Уиллис) берет очередного пациента — девятилетнего мальчика Коула, который видит призраков. Но в ходе терапии врач узнает много нового не столько о духах умерших, сколько о себе самом.
Если бы не «Скрытая угроза», то триллер М. Найта Шьямалана стал бы самым кассовым фильмом 1999 года. Забавно, но самым кассовым фильмом в карьере Уиллиса стал не экшен, а психологическая драма, где он не геройствует, а разговаривает.
«Неуязвимый» / «Стекло»
Брюс Уиллис спасает США от фаната комиксов
Когда охранник Дэвид Данн (Уиллис) выходит без единой царапины из кровавой железнодорожной катастрофы, это привлекает внимание владельца галереи комиксов Элайджи Прайса по прозвищу Мистер Стекло — человека с удивительно хрупкими костями. Тот уверен, что Данн — его полная противоположность и могучий супергерой. Из-за этого Мистер Стекло готов сделать что угодно, чтобы доказать неуязвимость Данна.
Супергеройская драма М. Найта Шьямалана стала последним по-настоящему крупным студийным хитом Уиллиса, где он был главной звездой. Фильм предвосхитил моду на супергероев, но обогнал свое время и не оправдал ожидания тех, кто ждал «Шестое чувство 2». Впрочем, со временем «Неуязвимый» заработал культовый статус, и Шьямалан сначала снял спин-офф «Сплит», где у Уиллиса небольшое камео-сюрприз, а затем грустный кроссовер «Стекло».
«Город грехов»
Брюс Уиллис спасает Джессику Альбу от серийного убийцы
В нуарной дилогии по графическим романам Фрэнка Миллера актер играет Джона Хартигана — детектива с больным, но добрым сердцем и шрамом на лбу. В первой части он дважды спасает девочку Нэнси от маньяка-педофила Желтого Ублюдка, а в сиквеле появляется в виде призрака и помогает подросшей Нэнси в охоте на отца убийцы.
Роберт Родригес — еще один яркий жанровый автор, у которого Уиллис отдыхал между съемками в «безопасных» боевиках. Правда, если первый «Город грехов» стал новым словом в экранизациях комиксов, то «Женщина, ради которой стоит убивать» с треском провалилась (но Уиллиса там уже совсем мало).
«Королевство полной луны»
Брюс Уиллис спасает детей
1960-е. Пара влюбленных подростков, которые живут на острове в Новой Англии и не могут найти контакт со сверстниками, сбегают из дома, чтобы жить друг с другом на удаленном пляже. Брюс Уиллис играет второстепенную роль капитана-недотепы Даффи Шарпа, который отправляется на их поиски и спасает их от гибели.
Полицейский в трагикомедии Уэса Андерсона — самая престижная роль в карьере Уиллиса, за которую его номинировали на премию «Независимый дух» как лучшего актера второго плана (увы, престижные премии никогда не обращали внимания на актера).
«Петля времени»
Брюс Уиллис снова спасает жену (но фильм не об этом!)
2074 год. С помощью машины времени криминальный синдикат отправляет своих врагов в 2044-й, где их тут же убивают киллеры. Однажды один такой лупер по имени Джо Симмонс (Джозеф Гордон-Левитт) принимает из будущего очередную жертву, которой оказывается он сам в старости (Уиллис).
Последний по-настоящему хороший фильм с Брюсом Уиллисом, в котором соединились лучшие качества его главных хитов: оригинальная футуристическая идея, сильный жанровый режиссер (здесь это Райан Джонсон, автор «Достать ножи» и «Последних джедаев») и изобретательный экшен. Уиллис, как обычно, играет антигероя, который сомневается, ошибается и очень любит жену.
Автор: Михаил Моркин
Фото: AA Film Archive / Legion-Media