Брюс Уиллис завершает карьеру. Вспоминаем его 10 достойных ролей

30 марта стало известно, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру. Семья актера объявила, что у него проблемы со здоровьем: 67-летнему Уиллису диагностировали афазию — расстройство, влияющее на способность говорить, писать и понимать устную и письменную речь. У Брюса Уиллиса остается более десяти еще не выпущенных проектов, в том числе фильм «Райский город» с коллегой по «Криминальному чтиву» Джоном Траволтой.

Всего в фильмографии актера более 130 работ, за роль в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“» он получил «Золотой глобус» и «Эмми». Ему вручали «Эмми» за камео в «Друзьях» (Уиллис сыграл Пола Стивенса, отца ученицы/подружки Росса Геллера). Особые отношения у Брюса Уиллиса с антипремией «Золотая малина»: он получил статуэтку как худший актер за роли в фильмах «Армагеддон», «Меркурий в опасности» и «Осада». В 2022 году премия даже ввела отдельную категорию «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», притом что слухи о проблемах актера со здоровьем появились в 2015 году. В последние годы карьеры Уиллис играл в основном второстепенные роли в низкобюджетных фильмах. В 2021-м Vulture выпустил материал о том, зачем Уиллис и другие голливудские звезды соглашаются на такие проекты (мы его пересказывали здесь).

Тем не менее в карьере Брюса Уиллиса, короля боевиков и фантастики 1990-х, достаточно хороших ролей. Вспоминаем самые примечательные из них.