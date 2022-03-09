Что смотреть дома: «Искушение», «Все прошло хорошо», «Тихий омут»

Скандальный фильм Пола Верховена, Франсуа Озон про эвтаназию и Мэтт Дэймон в драме об американце в Марселе — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Искушение»
Эротическая драма в католическом монастыре
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Монахиня Бенедетта (Виржини Эфира) уверена, что она избранница Христа: на руках и ногах девушки проступают стигматы, сам Иисус является во снах. Соблазн приходит в лице послушницы Бартоломеи (Дафна Патакия), которая сбежала в монастырь от домогательств родственников.
Неистовый Пол Верховен давно грозится снять правдивый фильм об Иисусе, а пока экранизировал протоколы допросов монахини-лесбиянки. Фильм-провокация произвел фурор в Каннах и спустя почти год, минуя прокат, наконец добрался до российского зрителя.
Интервью с режиссером «Искушения»
«Все прошло хорошо»
Драма Франсуа Озона об эвтаназии
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 12 марта
После инсульта 84-летний промышленник Андре Бернейм (Андре Дюссолье) теряет вкус к жизни и решает ее закончить. Организация запрещенной во Франции эвтаназии падает на плечи его дочерей — Эмманюэль (Софи Марсо) и Паскаль (Жеральдин Пайя).
Предпоследний фильм Франсуа Озона тепло приняли в Каннах, но оставили без наград. Впрочем, история для него ценна не этим: Эмманюэль Борнейм, описавшая эвтаназию отца в романе, работала с режиссером над несколькими сценариями («Под песком», «Бассейн», «Рики»). Ее не стало в 2017 году.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 12 марта
«Тихий омут»
Меланхоличный триллер о поисках справедливости
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi — с 12 марта
Билл (Мэтт Дэймон) — трудяга из Оклахомы, перебивающийся подработкой и поборовший алкогольную зависимость. Он регулярно ездит в Марсель, где уже несколько лет отбывает срок за убийство его дочь Элисон (Эбигейл Бреслин). Билл не верит в ее вину и надеется поймать настоящего преступника.
После двух «Оскаров» за «В центре внимания» Том Маккарти несколько пропал из поля зрения. «Тихий омут» не похож на триумфальное возвращение, но это задумчивое, несколько раз круто меняющее курс кино, которое оставляет зрителя в замешательстве, как и всякое серьезное искусство.
«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», мини-сериал
Режиссер «Не смотрите наверх» — о рождении баскетбольной империи
Где смотреть: Амедиатека
Лос-Анджелес, 1979-й. Предприниматель Джерри Басс (Джон Си Райли) покупает баскетбольный клуб «Лейкерс» и хочет превратить не самый популярный спорт в настоящее шоу. На площадке — будущие легенды Мэджик Джонсон (Куинси Исайя) и Карим Абдул-Джаббар (Майлз Фаулер), на трибунах — звезды кино (Ричард Прайор и Джек Николсон), впереди — десять чемпионских титулов.
Съемочная команда «Времени побеждать» не уступает в звездности действующим лицам. Автор идеи — Макс Боренштейн («Годзилла», «Террор»), режиссер пилота — Адам МакКей («Власть», «Не смотрите наверх»), другие эпизоды сняли Джона Хилл и Таня Хэмилтон («Двойка», «Снегопад»).
«Проект „Адам“»
Путешествия во времени с Райаном Рейнольдсом
Где смотреть: Netflix
Адам (Рейнольдс) — военный пилот из 2050-го, который отправляется в 2022-й, чтобы спасти возлюбленную Лауру (Зои Салдана) и мир. В этом Адаму помогут его 12-летняя версия (Уокер Скобелл) и гениальный отец (Марк Руффало), который изобрел путешествия во времени.
«Проект „Адам“» Шона Леви выглядит как беспроигрышный хит. В роли протагониста — звезда «Главного героя» (снятого тем же Леви); атмосфера как в «Инопланетянине» Стивена Спилберга и «Назад в будущее» Роберта Земекиса.
«Последние дни Птолемея Грея», мини-сериал
Сэмюэл Л. Джексон в детективе про 90-летнего афроамериканца, который пытается вспомнить все
Где смотреть: Apple TV+
Птолемею Грею (Джексон) 90 лет, у него деменция и нет близких. После смерти опекуна единственной его связью с миром становится девочка Робин (Доминик Фишбэк). Вместе они отправятся по лабиринтам памяти Грея при помощи передовой методики, которую предлагает доктор Рабин (Уолтон Гоггинс). Так Птолемей надеется вспомнить, кто убил его племянника.
«Последние дни» — экранизация бестселлера Уолтера Мосли, по чьим книгам сняли сериал «Снегопад» и неонуар с Дензелом Вашингтоном «Дьявол в голубом платье». Среди режиссеров — мастера саспенса и социальной драмы Гильермо Наварро («Ганнибал»), Дебби Аллен («Скандал»), Ханель М. Кулпеппер («Двойник») и Рамин Бахрани («Белый тигр»).
«Вкус жизни»
Николай Костер-Вальдау и Катрин Розенталь в кулинарной драме о браке
Где смотреть: Кинопоиск
Карстен (Костер-Вальдау) и Мэгги (Розенталь) десять лет в браке, у них двое детей, популярный в узких кругах ресторан «Малус» («Яблоко») и мечта о звезде «Мишлен». В один день приходит две новости — хорошая и плохая: представитель «Мишлен» собирается посетить их заведение; Мэгги изменяет Карстену.
«Вкус жизни» — первый за много лет авторский проект Кристоффера Боэ. В 2003 году режиссер получил два приза Каннского кинофестиваля за фильм «Реконструкция» и считался надеждой датского кино. Сценарий новой картины ему помогал писать Тобиас Линдхольм, соавтор «Еще по одной».
«Удовольствие»
Пугающе откровенный фильм о порноиндустрии
Где смотреть: Кинопоиск
Белла (София Каппель) приезжает в Лос-Анджелес из Швеции, чтобы стать порнозвездой. Индустрия фильмов для взрослых кажется ей «фабрикой грез». Но все оказывается совсем не так, как думают обычные потребители секс-контента.
«Удовольствия» — взгляд на порноиндустрию глазами девушки. Постановщица Нинья Тюберг демонстрирует все, что остается за кадром порнороликов, и объясняет азы современных porn studies.
«Агнец»
Драма А24 с Нуми Рапас и антропоморфной овечкой
Где смотреть: Кинопоиск — с 13 марта
Мария (Рапас) и Ингвар (Хильмир Снайр Гвюднасон) живут на исландской ферме вдалеке от цивилизации. Рождество приносит им неожиданный дар — ребенка с головой овечки. Пара решает растить чудо как родное дитя.
Дебют Вальдимара Йоханнссона, ученика Белы Тарра, — образчик современного хоррора, где самое страшное не снаружи, а внутри. Неспешное повествование, завораживающие виды, в эпизодах — Бьёдн Хлинур Харальдссон («Ведьмак» и «Фортитьюд») и Ингвар Эггерт Сигюрдссон («Белый, белый день» и «Лига справедливости Зака Снайдера»). Выпущенный студией A24 «Агнец» получил приз за оригинальность в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 13 марта
«Потому что во мне есть секс»
История раскованной польской звезды
Где смотреть: Netflix
Польша, 1960-е. Актриса и певица Калина Ендрусик (Мария Дембска) не стесняется своей сексуальности и всячески провоцирует консервативное общество. Не добившись от нее взаимности, высокопоставленный партийный функционер пытается разрушить ее карьеру и жизнь.
Название картины отсылает к визитной карточке Ендрусик — песне «Почему во мне есть секс». Это авторский проект Катажины Климкевич, получившей приз Берлинале за короткометражный док «Вассершлахт». Мужа Ендрусик, писателя и драматурга Станислава Дыгата, играет Лешек Лихота из «Тела Христова».
Автор: Алексей Филиппов