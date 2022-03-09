Что смотреть дома: «Искушение», «Все прошло хорошо», «Тихий омут»

Монахиня Бенедетта (Виржини Эфира) уверена, что она избранница Христа: на руках и ногах девушки проступают стигматы, сам Иисус является во снах. Соблазн приходит в лице послушницы Бартоломеи (Дафна Патакия), которая сбежала в монастырь от домогательств родственников.

Неистовый Пол Верховен давно грозится снять правдивый фильм об Иисусе, а пока экранизировал протоколы допросов монахини-лесбиянки. Фильм-провокация произвел фурор в Каннах и спустя почти год, минуя прокат, наконец добрался до российского зрителя.