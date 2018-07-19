«В самом сексе проблемы нет»: создательницы фильма «Удовольствие» говорят, что порнография — это нормально, а не нормально насилие в ней

Главная героиня «Удовольствия» — молодая шведка Линнея (первая роль Софии Каппель), которая берет псевдоним Белла Черри и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать порнозвездой. По ходу дела девушка исследует собственные границы дозволенного и принимает решения, которые дают понять, что физическое наслаждение, которое демонстрируют в порно, оставляет за кадром жестокую конкуренцию, много неудач, унижений и физической боли. «Удовольствие» вписывается в современную дискуссию вокруг этой индустрии, которую всегда критиковали за объективацию женщин, но в последние годы появился секс-позитивный запрос на ее нормализацию — разумеется, с возрастными ограничениями для зрителей и с совершеннолетними актерами. Порно становится более разнообразным — например, растет популярность феминистского направления, когда женщины снимают ролики для женщин. Оно стремится стать открытым и этичным: все актеры и актрисы подписывают информированное согласие на работу перед съемками, и эту процедуру показывают в начале «Удовольствия». Однако все еще часто происходят скандалы, связанные с харассментом и абьюзом на съемочных площадках, а в соцсетях травят актрис и актеров, снимающихся в порнографии.

— Можно ли назвать «Удовольствие» достоверным фильмом о порноиндустрии?

Тюберг: Все, что вы увидите, основано на исследованиях, которые я проводила на протяжении пяти лет. Я приехала в Лос-Анджелес в 2014 году и начала собирать материал для фильма. Естественно, главная героиня и ее история вымышлены, но большинство других актеров в фильме, кроме Софии, являются активными участниками порноиндустрии.

— Почему игровые фильмы на эту тему снимаются так редко? Есть «Ночи в стиле буги», но они сняты уже больше двадцати лет назад и посвящены 1970–80-м.

Тюберг: Это до сих пор очень табуированная тема, немногие решаются браться за подобный материал, чтобы в итоге у них не получилось собственно порно или эксплуатационный жанр. Для меня «Удовольствие» не просто фильм о порнографии, а своеобразная метафора современного патриархального общества с его сексизмом, расизмом и различными видами властных отношений.