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Интервью

«В самом сексе проблемы нет»: создательницы фильма «Удовольствие» говорят, что порнография — это нормально, а не нормально насилие в ней

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На этой неделе в прокат выходит «Удовольствие», премьера которого прошла в прошлом году на фестивале «Сандэнс». Это первый за долгие годы игровой фильм, пытающийся честно показать современную порноиндустрию. Кинопоиск поговорил с режиссеркой Ниньей Тюберг и актрисой Софией Каппель о подготовке к съемкам, камео реальных порнодеятелей и отношении к цензуре.

Главная героиня «Удовольствия» — молодая шведка Линнея (первая роль Софии Каппель), которая берет псевдоним Белла Черри и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать порнозвездой. По ходу дела девушка исследует собственные границы дозволенного и принимает решения, которые дают понять, что физическое наслаждение, которое демонстрируют в порно, оставляет за кадром жестокую конкуренцию, много неудач, унижений и физической боли. «Удовольствие» вписывается в современную дискуссию вокруг этой индустрии, которую всегда критиковали за объективацию женщин, но в последние годы появился секс-позитивный запрос на ее нормализацию — разумеется, с возрастными ограничениями для зрителей и с совершеннолетними актерами. Порно становится более разнообразным — например, растет популярность феминистского направления, когда женщины снимают ролики для женщин. Оно стремится стать открытым и этичным: все актеры и актрисы подписывают информированное согласие на работу перед съемками, и эту процедуру показывают в начале «Удовольствия». Однако все еще часто происходят скандалы, связанные с харассментом и абьюзом на съемочных площадках, а в соцсетях травят актрис и актеров, снимающихся в порнографии.

— Можно ли назвать «Удовольствие» достоверным фильмом о порноиндустрии?

Тюберг: Все, что вы увидите, основано на исследованиях, которые я проводила на протяжении пяти лет. Я приехала в Лос-Анджелес в 2014 году и начала собирать материал для фильма. Естественно, главная героиня и ее история вымышлены, но большинство других актеров в фильме, кроме Софии, являются активными участниками порноиндустрии.

— Почему игровые фильмы на эту тему снимаются так редко? Есть «Ночи в стиле буги», но они сняты уже больше двадцати лет назад и посвящены 1970–80-м.

Тюберг: Это до сих пор очень табуированная тема, немногие решаются браться за подобный материал, чтобы в итоге у них не получилось собственно порно или эксплуатационный жанр. Для меня «Удовольствие» не просто фильм о порнографии, а своеобразная метафора современного патриархального общества с его сексизмом, расизмом и различными видами властных отношений.

Здесь и далее: София Каппель на кадрах из «Удовольствия»

— Как София попала в фильм?

Каппель: Я попала на пробы случайно, когда Нинья искала актрису на главную роль и рассылала в агентства описание героини. В то время я была на терапии и решила бросить себе вызов — делать все, что меня пугает. Так я и попала на пробы. До этого я никогда не играла в кино, так что была в ужасе. Но тематика меня не смущала. Да, она провокационная, но я доверилась Нинье.

— Это ваш дебютный фильм, и его главная героиня Белла Черри — тоже дебютантка. Можно ли теоретически представить, что вы могли последовать по ее пути, если бы ваша жизнь сложилась по-другому?

Каппель: Я бы никогда не стала сниматься в порно! И такой карьерный путь тоже не для меня. Но моя неопытность помогла, ведь Белла не имеет ни малейшего представления о том, что ей предстоит. И это было важной частью образа.

— В фильме присутствует огромное количество известных деятелей порноиндустрии: агент Марк Шпиглер, актриса Зельда Моррисон и другие. Некоторые из них — например, актер Дерек Пирс — играют откровенных или скрытых негодяев. Как вы уговорили их сняться?

Тюберг: Они знали, что это будет за фильм, и хотели принять в нем участие. Актеры, которые играют отрицательных персонажей, названы вымышленными именами. А те порноактеры и режиссеры, которые, по сути, играют самих себя, носят собственные имена. Все, кто снимался в особой жесткой сцене с Софией, на самом деле очень чуткие люди, создавшие комфортную атмосферу на съемках. И у нее был выбор, с кем играть в самых напряженных эпизодах.

— В последние годы стала востребована профессия координатора интимных сцен после начала движения #MeToo (одним из первых таких сериалов стала «Двойка», посвященная порноиндустрии 1970-х. — Прим. ред.). Был ли у вас на площадке человек с такими функциями?

Тюберг: У нас его не было, потому что мы снимали все сексуальные сцены в 2018 году, когда никто даже не знал о такой профессии. Но если бы съемки проходили сейчас, то, конечно, было бы очень полезно снять груз ответственности с режиссера.

— Нинья упомянула про довольно жестокую сцену, где главную героиню избивают и плюют ей в лицо. Насколько тяжело было в ней сниматься?

Каппель: Мы репетировали эту сцену за месяц до съемок, и, как сказала Нинья, я могла сама выбирать партнеров, с которыми чувствую себя безопасно. А в целом, конечно, сниматься в фильме было неловко и не всегда комфортно, потому что я была обнажена. Но и на приеме у гинеколога вы тоже чувствуете себя неловко! Кстати, в «Удовольствии» я не настолько голая, как может показаться. Зритель не видит меня ниже пояса, у нас были определенные уловки. Да и снималась я с актерами, которые знали, как создать комфортное ощущение во время съемок.

— Вы общались с людьми из индустрии?

Каппель: Нинья взяла меня с собой в Лос-Анджелес за полгода до съемок, чтобы я могла побеседовать с разными актерами, посетить различные порноивенты и понять, что это за сообщество. Для меня было очень важно понять этих людей и избавиться от предрассудков. Но в то же время я должна была сохранить настороженность, ведь это история про шведскую девушку, которые делает первые шаги в Америке. Важно было передать эту неопытность.

— И какую реакцию вызвал ваш фильм у профессионалов, работающих сфере фильмов для взрослых?

Тюберг: Некоторые отзывы были очень положительными, другие — резко отрицательными. Большинство актеров, снявшихся в «Удовольствии», фильм поддержали, но один актер-мужчина — не хочу называть его имени — сначала был очень расстроен. Правда, после второго просмотра он поменял мнение, когда понял, что я не критикую отдельных личностей или актеров, а подвергаю сомнению всю систему властных отношений.

— В интервью Collider вы говорили, что раньше считали себя «антипорноактивисткой». Изменилась ли ваша позиция?

Тюберг: Очень важно понимать, о каком типе порно идет речь. Я не думаю, что показывать секс, заниматься им перед камерой или быть возбужденным — это что-то плохое. Но большое количество продукции вызывает вопросы: есть актеры, которые снимаются только из-за финансовых трудностей, в фильмах продолжают эксплуатировать расистские и сексистские мотивы. Это отображает все социальные проблемы. В самом сексе проблемы нет — она находится в области злоупотребления властью.

— В современной России в прокате часто вырезают или как-либо еще редактируют откровенные сцены. Готовы ли вы идти на компромиссы и вмешиваться в свой материал, чтобы его увидели зрители?

Тюберг: Конечно, хотелось бы, чтобы зритель увидел фильм в первоначальном варианте. Пока мы еще в процессе обсуждения прокатной версии. Кажется, в российском прокате цензурировали только мужские гениталии, но не трогали женские. Наверное, это тоже о чем-то говорит.

— Как ваш фильм может повлиять на зрителя?

Тюберг: «Удовольствие» рассказывает о положении женщины в патриархальном обществе. Поэтому очень важно воспринимать женщин в порноиндустрии как живых людей, а не только как актрис. Еще одна особенность «Удовольствия»: он снят женщиной и про женщину, тут нет мужского взгляда, поэтому зрителям легче ассоциироваться с главной героиней. Также это фильм об американской мечте, когда многие пытаются сделать карьеру, пробираясь наверх по чужим головам, чтобы самому не оказаться на обочине. Вся эта система очень несправедлива.

Каппель: Для меня «Удовольствие» — фильм о том, как молодая женщина пытается сделать карьеру. Не так важно, порноиндустрия это или финансы, потому что мы все равно живем в мужском мире. Порно легко критиковать, но почему-то его все равно все смотрят.

Автор: Марат Шабаев

Фото: Rich Polk / Getty Images

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