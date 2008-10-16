На Pornhub вышел документальный фильм про лесбиянок-стриптизерш. И это не порно

Американский порносайт Pornhub выпустил документалку под названием Shakedown, посвященную стриптиз-сцене Лос-Анджелеса. Это первый непорнографический фильм за всю историю портала.

Мировая премьера Shakedown состоялась в 2018 году на кинофестивале в Берлине. Фильм концептуальной художницы Лейлы Вайнрауб рассказывает о сообществе темнокожих лесбиянок-стриптизерш, которые танцуют с конца 1980-х в Лос-Анджелесе. Он смонтирован из личных видеоматериалов постановщицы, которые она снимала в лесбийских клубах города в течение 15 лет.

Своей картиной Вайнрауб надеется увеличить женскую аудиторию среди посетителей Pornhub. «Сейчас есть отличная возможность представлять фильмы в культурной среде. Здесь все более открыты к разнообразию и контенту, а также к другим методам повествования», — заявила режиссер.

Фильм можно будет бесплатно посмотреть на Pornhub в течение всего марта. После этого Shakedown покажут на Criterion Channel, а летом он появится в каталоге iTunes.

В 2019 году аудитория Pornhub посетила портал 42 млрд раз. В декабре сайт поделился статистикой за минувшие 12 месяцев, согласно которой лидерами по числу запросов, связанных с кино, стали «Мстители», «Харли Квинн», «Юные Титаны», «Суперсемейка» и «Капитан Марвел».

Источник: Variety

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