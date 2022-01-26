«На взводе: Битва за Uber». Правдивая история взлета Трэвиса Каланика в исполнении Джозефа Гордона-Левитта

27 февраля на Showtime начался публицистический игровой сериал о создании империи Uber. Сопереживать в нем абсолютно некому, но оторваться от экрана невозможно.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

«Итак, ты хочешь работать в Uber. У меня к тебе один вопрос: ты засранец?» Ухмылочка на лице Джозефа Гордона-Левитта не оставляет ни малейших сомнений в том, какой ответ нужно дать, чтобы пройти это собеседование.

Гордон-Левитт играет Трэвиса Каланика — стартапера из Кремниевой долины, который в 2009 году вместе с программистом Гарретом Кэмпом (Джон Басс) основал в Сан-Франциско небольшой сервис частных перевозок Ubercab. Идея была Кэмпа, но Трэвис быстро перехватил инициативу, стал директором, привлек крупного инвестора Билла Герли (Кайл Чандлер) и спустя 10 лет, после череды скандалов покинул компанию миллиардером. Иначе говоря, «На взводе» — сериальная версия «Социальной сети»; одновременно история сумасшедшего успеха, критика капиталистических нравов и портрет глубоко неприятного молодого человека. Несмотря на довольно обидный в обоих случаях тон, самого Каланика это лежащее на поверхности сравнение, скорее всего, обрадует: его мечта и была, как неоднократно указано в сериале, стать Цукербергом (или в крайнем случае Безосом).

«На взводе» поставлен по книге журналиста Майка Айзека, пишущего про технологии в The New York Times. Это семь серий примерно по часу. Сериал задуман как антология, и второй сезон будет по новой, еще не вышедшей книге Айзека уже про Марка Цукерберга. Как и следует из названия, это чрезвычайно энергичное, тестостероновое телевидение: динамичная камера, пульсирующий саундтрек, стоп-кадры, надписи на экране; эстетически не столько Финчер, сколько последние фильмы Адама МакКея (на днях вышла пилотная серия его собственного шоу про «Лейкерс» ) — «Игра на понижение», «Власть», «Не смотрите наверх». То ли кино, то ли анимированный лонгрид из качественного американского журнала.

Каланик на пути к завоеванию мира законно и не очень преодолевает различные бизнес-препятствия: муниципальные службы, лобби таксистов, конкурентов (Lyft, например) и так далее. Выигрывая в основном за счет чужих идей, но и собственного чутья и напора. Параллельно он, разумеется, предает друзей и любимых женщин и потихоньку теряет остатки юношеского идеализма. Судя по пластике и манере речи, Гордон-Левитт внимательно пересматривал старые фильмы с Томом Крузом. Его привычное застенчивое обаяние здесь глубоко спрятано под маску шоумена-стартапера, и даже улыбка, главное орудие этого актера, всегда выглядит натянутой, фальшивой.

Джозеф Гордон-Левитт и Кайл Чандлер

И в этом, пожалуй, центральная проблема сериала: рядом с таким героем попросту не очень хочется проводить семь часов. Тем более что вокруг Каланика нет никого, кто мог бы его уравновесить. Главный кандидат на эту роль — инвестор Герли, который тут и фигура отца, и олицетворение капитализма с чуть более человеческим лицом, но Кайл Чандлер играет его на одной скучноватой, пусть и приятной слуху, ноте. Мама героя в исполнении Элизабет Шу — персонаж важный, но почти эпизодический, как и возлюбленные Каланика, и его подчиненные. Даже Уме Турман, играющей колоритнейшую бизнесвумен Арианну Хаффингтон, разгуляться почти негде. К пятой серии сценаристы еще внезапно решают заинтересоваться судьбой маленьких людей — водителя, подвергшихся харассменту сотрудниц, — но выглядит это запоздало и неискренне.

Впрочем, «На взводе» успешно удерживает внимание благодаря своей насыщенности информацией: как тут выключишь, если все время что-то происходит? Плюс неймдроппинг, на котором завязаны лучшие моменты сериала. Вот Каланик пытается (безуспешно) подольститься к сооснователю «Гугла» Ларри Пейджу, вот Сергей Брин решает приударить за его подругой, вот Тим Кук (царственный Хэнк Азария) подвергает его допросу с пристрастием, раздумывая, оставить ли Uber в наших айфонах. Это не бог весть какое искусство, но современная, бодрая, хорошо сделанная публицистика.

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