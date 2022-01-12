Джозеф Гордон-Левитт: «Наш сериал не только об Uber, но и о недостатках всей системы»

28 февраля в Амедиатеке выходит сериал-антология «На взводе» — новый проект шоураннеров «Миллиардов» Брайана Коппельмана и Дэвида Левина. Первый сезон, получивший название «Битва за Uber», рассказывает историю приложения по заказу такси и еды, которым пользуются во многих странах мира, а в его основу легла документальная книга Майка Айзека «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия». Глава компании Трэвис Каланик, покинувший ее в 2017 году, неоднократно подвергался критике из-за своего отношения к конкурентам, сотрудникам, клиентам и водителям, а также из-за создания токсичной и мизогинной атмосферы в коллективе. Мы поговорили с исполнителем главной роли Джозефом Гордоном-Левиттом об Uber, проблемах больших компаний и острых темах в фильмографии актера. Джозеф Гордон-Левитт и Ума Турман

— Начнем с простого: у вас были в жизни какие-либо смешные случаи, связанные с поездками на Uber?

— Блин, боюсь, я вас разочарую: нет. Да и вообще я сейчас не езжу никуда особо, живем все же в чуму. Простите.

— Ну, хорошо. С одной стороны, приложение Uber можно считать полезным и удобным, с другой — это достаточно опасная бизнес-модель для работников. Вы сами как к нему относитесь?

— Я согласен с вами насчет этой двойственности. Компания Uber систематически нарушала законы, которые защищали работников и потребителей. Конечно, не все законы идеальны, потому что в правительстве хватает коррупции. Но это же не означает, что их все можно просто игнорировать. Обществу следует серьезно подумать о стартапах вроде Uber. Но подчеркну, что это не единственная компания, для которой выгода важнее всего остального. Наш сериал не только об Uber, но и о недостатках всей системы, из-за которой такое стало возможно. Трэвис только играл в эту игру, но не он ее придумал. На это стоит обратить внимание. Как и для всех бизнесов и предпринимателей, рост биржевой стоимости акций для Uber был в приоритете. Нам стоит задуматься, почему компаниям важно лишь зарабатывать, а не думать о будущем и пытаться сделать так, чтобы всем участникам игры было комфортно. У этой проблемы, конечно, нет простого решения, но оно точно не заключается в том, чтобы оставлять все на волю случая. Исполненные благих намерений, но в конечном итоге вредоносные компании ведут наш мир в бездну. Почему вдруг деньги стали самым важным в жизни?

— Сейчас вышли сериалы о компаниях Uber, WeWork и Theranos. Откуда появились все эти сомнительные стартаперы, которые сначала высоко взлетают, а потом громко падают?

— С нами точно что-то не так. У всех слегка мозги набекрень, наверное. Такова природа человека. Это же какой-то первобытный животный инстинкт. Хотя мы научились, казалось бы, рассуждать и мыслить логично. Трэвис Каланик — интереснейший пример в этом плане, потому что он с энтузиазмом потакал своему первобытному желанию брать то, что ему захочется. Побеждать любой ценой, не думая о других. Думаю, любому человеку знакомо это желание, потому что все мы все же животные. Но благодаря высокому уровню умственного развития иногда мы можем сдерживаться, поэтому цивилизация пока еще не рухнула полностью. Актерам первобытные качества интересно играть, а зрителям — смотреть.

— Как вы готовились к роли?

— Сериал основан на документальной книге журналиста из New York Times Майка Айзека. И все безумные вещи, что происходят в сериале, действительно имели место. Но мне было важно не только понять, что случилось, но и узнать, какие ощущения Трэвис вызывал у окружающих. Я актер, а не журналист, мне надо показать человеческую составляющую. Я много говорил с людьми, которые близко работали с Трэвисом, и из этих разговоров узнал много всего, о чем не пишут в книгах и статьях. Все пишут о том, что он сделал, его сомнительных решениях и спорном поведении. Никто не пишет, каким человеком он был, каково было с ним общаться и почему люди следовали за ним. А он был действительно обаятельным, в чем-то неотразимым и вдохновляющим лидером. Людям было интересно с ним общаться, и мне было важно это показать.

Джозеф Гордон-Левитт

— Вы уже играли канатоходца Филиппа Пети у Роберта Земекиса и сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена у Оливера Стоуна. Изображать реальных людей легче, чем вымышленных? Какие тут сложности?

— Главное, наверное, то, что герои увидят, какими ты их показываешь. Хотя Трэвис Каланик совершил много сомнительных поступков, он все равно живой человек. Думаю, людей можно судить за поступки, но не за их человеческие качества. Ну, знаете, как говорят, пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит в меня камень. У всех свои недостатки. Я не пытаюсь защитить Трэвиса, но опять же мы хотели найти баланс. Он делал неправильные вещи, но мы не пытались его демонизировать. Когда играешь выдуманных персонажей, такая проблема, конечно, не стоит.

— А как тут будешь балансировать?

— Шоураннеры Брайан Коппельман и Дэвид Левин умеют делать развлекательные истории с героями, которых нравится ненавидеть. При этом они одновременно поднимают важные проблемы, требующие обсуждения. Мы пытались соблюдать баланс, чтобы не вдохновлять зрителей на плохие поступки. Вдохновляли ли «Славные парни» на преступления, а «Волк с Уолл-стрит» — на нечестные финансовые махинации? Думаю, в конечном итоге плохие поступки стоит изображать на экране, если вы одновременно показываете их последствия. Мы были твердо намерены показать крах Трэвиса.

— Многие ваши друзья знали Трэвиса лично, давали вам советы и делились своими историями. Какая информация вас особенно удивила?

— То, что команда и коллеги его любили. В книге этот момент не особо раскрыт. Важно, чтобы зрители могли влюбиться в героя и одновременно ужасаться его непростительным поведением. Но больше всего я удивился тому, что Uber действительно нарушала законы в огромных количествах. Я подозревал, что компания не просто так молниеносно выросла, но не догадывался, что там столько нарушений. Uber систематически не подчинялась законам, избегала стражей правопорядка и даже придумывала софт, который позволял избежать проблем с законом. Это криминальная история, и я не думал, что они зашли так далеко.

Джозеф Гордон-Левитт и Кайл Чандлер

— Вы пытались связаться с самим Трэвисом? Было ли вам важно копировать его повадки? Например, Джаред Лето в сериале «Не сработало» загримировался до неузнаваемости и говорил с акцентом, чтобы сыграть основателя WeWork Адама Неймана.

— У меня не было возможности поговорить с Трэвисом лично. Я не хотел имитировать его во всем, но мы очень похоже говорим, потому что оба выросли в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Тут мне не нужно было работать с акцентом, как в случае с французом Филиппом Пети в «Прогулке».

— Вы не избегаете противоречивых тем. Взять хотя бы «Загадочную кожу», «Сноудена» или «Страсти Дон Жуана». Что вообще привлекает вас в сценариях? Вы когда-нибудь отказывались от проектов на слишком острые темы?

— Не думаю, что когда-либо отказывался от проектов из-за спорной тематики. Меня привлекают истории, которые кажутся мне важными. Но стоит признать, что развлечение есть развлечение, и оно по определению не может зайти слишком далеко. Для развлечения важны эмоции, а чтобы действительно решать проблемы в мире, на них как раз нельзя полагаться. Тут важно думать рационально, а зрители, включая меня, смотрят кино и сериалы не ради этого. Не думаю, что какое-либо развлекательное произведение способно дать исчерпывающий ответ по какой-либо проблеме нашего мира. Я лишь надеюсь, что оно способно поднять важные темы и задать определенные вопросы. Думаю, у «На взводе» это получилось сделать.