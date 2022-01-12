«Никто из нас не создан, чтобы жить в изоляции от других людей»: Мэтт Дэймон о фильме «Тихий омут»

На Кинопоиске в Плюсе выходит криминальная драма «Тихий омут» режиссера Тома Маккарти («В центре внимания»). Мэтт Дэймон играет американского нефтяника Билла Бейкера из городка Стиллуотер в Оклахоме, который приезжает во Францию, чтобы помочь своей дочери Эллисон (Эбигейл Бреслин), арестованной за убийство. Актер рассказал Кинопоиску, как готовился к этой роли, о своих партнершах по фильму и о том, почему важно посмотреть это кино.
Этот фильм отзовется в душе любого родителя. Многим будет близка тема того, сколько сплошных линий можно пересечь ради спасения своего ребенка. Это прекрасно прописано в сценарии, что и привлекло меня к проекту — в наше время это большая редкость. Помню, я прочел сценарий в первый раз, отложил и через 15 минут начал читать снова.
Я сам отец, и на эмоциональном уровне все это мне очень близко. Но мой герой — очень специфический человек из очень специфического места в Америке, и вся ситуация переворачивает его жизнь с ног на голову. Он испытывает широчайшую гамму чувств, от стыда и чувства вины до горя и боли, считая, что все происходящее с дочерью — его ответственность и вина. Думаю, что сама мысль о возможности так травмировать своего ребенка — кошмарный сон всех родителей без исключения.
Мы с режиссером Томом Маккарти провели много времени в Оклахоме, откуда родом мой герой. Для нас это было невероятно важно в создании персонажа. Мы много общались с местными рабочими, часами ездили с ними от одной буровой вышки к другой. В Оклахоме все находится безумно далеко друг от друга, дороги очень широкие, грузовики огромные. Как-то нас пригласили в гости на барбекю на заднем дворе, у кого-то оказалась гитара, и все стали петь церковные песни. В культурном отношении это очень специфичное место, оно очень отличается от того, где я рос и к чему привык. Когда я впервые читал сценарий, то понятия не имел обо всем этом, поэтому мы с Томом старались не упустить ни одной детали. Взять те же голубые джинсы. Нам объяснили, что рабочие-буровики носят джинсы особого типа, с огнезащитным составом. И они на ощупь словно сшиты из картона, соответственно, походка в таких джинсах тоже специфическая. Эти ребята даже внешне похожи: у всех обязательно есть бородка, они носят бейсболку и солнечные очки, все очень сильные физически, потому что работа у них соответствующая.
Я работал с потрясающими актрисами, да и в целом актерский состав у нас был невероятный. Говорю это на протяжении всей карьеры: когда работаешь с сильным партнером, его хватает на вас двоих. Камилль Коттен (Виржиния, новая французская знакомая Билла. — Прим. ред.) и Эбигейл Бреслин — настоящие профессионалы с большим опытом, а для Лилу Шово (маленькая девочка Майя, с которой герой знакомится во Франции. — Прим. ред.) это первый фильм. В первый же наш совместный съемочный день я понял, что мне предстоит работать с девятилетней Мэрил Стрип. Мы с Томом словно поймали за хвост жар-птицу и старались, чтобы съемки для Лилу оказались максимально комфортными и интересными, чтобы она не чувствовала, что это работа, и не начала слишком много думать о том, как сыграть ту или иную сцену. Но она как-то совершенно интуитивно прекрасно понимала, что от нее требуется.
Биллу с дочерью удается избежать институционального приговора, который ей вынесли, но сам он попадает в своего рода чистилище. Он понимает, что пути назад нет. В нем, конечно, живет надежда на светлое будущее, особенно после того, как он повидал мир. Он взрослеет, эволюционирует, становится человечнее, но он потерян. Его отношения с маленькой девочкой, героиней Лилу, компенсируют то, чего у него никогда не было с собственной дочерью, что было ему недоступно из-за груза боли и стыда. Он знакомится с потрясающей женщиной, которая энергичнее всех, кого когда-либо встречал в своей жизни, начинает ходить в театр на спектакли на французском языке. Этот мир он себе не мог даже представить и в итоге все это теряет. Когда мы с Томом вошли в дом в Оклахоме, который выбрали для нашего героя, то поставили чемоданы на пол со словами: «Можешь себе представить, что должен чувствовать человек здесь после того опыта, который был у него во Франции?»
Я приехал на премьеру «Тихого омута» на Каннский фестиваль. После того как я два года подряд смотрел телевизор, возможность оказаться в одном зале со множеством совершенно незнакомых, но близких по духу людей вновь напомнила мне о том, зачем я снимаюсь в кино. Конечно, не будь в нашей жизни пандемии, я бы это не прочувствовал так остро. Мы все кардинально изменились за последний год. Нам пришлось жить в совершенно нечеловеческой реальности. Отсутствие связи с другими людьми — это противогуманно. Мы не созданы для того, чтобы жить так, и это страшно. Это вызывает приступы паники, ощущение беспокойства и депрессию, потому что никто из нас не создан, чтобы жить в изоляции от других людей.
Автор: Юлия Лоло