«Никто из нас не создан, чтобы жить в изоляции от других людей»: Мэтт Дэймон о фильме «Тихий омут»

Мы с режиссером Томом Маккарти провели много времени в Оклахоме, откуда родом мой герой. Для нас это было невероятно важно в создании персонажа. Мы много общались с местными рабочими, часами ездили с ними от одной буровой вышки к другой. В Оклахоме все находится безумно далеко друг от друга, дороги очень широкие, грузовики огромные. Как-то нас пригласили в гости на барбекю на заднем дворе, у кого-то оказалась гитара, и все стали петь церковные песни. В культурном отношении это очень специфичное место, оно очень отличается от того, где я рос и к чему привык. Когда я впервые читал сценарий, то понятия не имел обо всем этом, поэтому мы с Томом старались не упустить ни одной детали. Взять те же голубые джинсы. Нам объяснили, что рабочие-буровики носят джинсы особого типа, с огнезащитным составом. И они на ощупь словно сшиты из картона, соответственно, походка в таких джинсах тоже специфическая. Эти ребята даже внешне похожи: у всех обязательно есть бородка, они носят бейсболку и солнечные очки, все очень сильные физически, потому что работа у них соответствующая.