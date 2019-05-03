На Netflix выходит историческая драма «Борьба со льдом» об экспедиции в Исландии в начале ХХ века. Ее герои — два исследователя (Николай Костер-Вальдау и Джо Коул), которые в 1909 году отправились на поиски датской экспедиции, пропавшей в Гренландии. Звезда «Игры престолов» также выступила продюсером проекта и приняла участие в работе над сценарием этой экранизации книги датского исследователя-полярника «Двое против льда», в основе которой лежат реальные события.
Костер-Вальдау рассказал Юлии Лоло специально для Кинопоиска, как снималось это кино.
Есть что-то в том, чтобы отправиться в места, где никто еще не был, и начать их исследовать. Это универсальное качество, ведь люди — очень любопытные создания. Если мы видим закрытые двери, то непременно должны узнать, что за ними скрывается. К тому же, мне кажется, эта история оказалась очень кинематографичной.
В сценарии мы дополнительно прописали взаимоотношения главных героев вдобавок к тому, что уже было в книге. Помимо самой полярной экспедиции, нам было очень интересно показать, что же может произойти между двумя совершенно разными людьми, когда они оказываются в полной изоляции от мира. Это простая история о людях, попавших в экстремально непростые обстоятельства. Нас вдохновило то, как это было описано в книге.
Мы написали этот сценарий вместе с Джо Дерриком, и больше всего нам в этой истории понравилось то, как глубоко были прописаны внутренние переживания главных героев, которые проходят через невероятные физические испытания. Мы решили сконцентрироваться именно на этом аспекте книги, ведь главное, что остается в нашей памяти после любого фильма, несмотря на потрясающую картинку, — это чувства героев. Все мы придумываем истории по нашим воспоминаниям. В книге есть небольшой отрывок, в котором автор описывает почтовую открытку, и этот момент привел меня в полный восторг, потому что писатель рассказывает, как был влюблен. Женщины, которых он любил, всплывают в его памяти и затем исчезают.
Мы с самого начала хотели снимать фильм в реальных ледниках. Во-первых, потому что это выглядит гораздо лучше в кадре; во-вторых, из эгоистичных актерских соображений, ведь в реальных обстоятельствах реагировать на ледники значительно проще. Когда Netflix подтвердил, что будет снимать с нами этот фильм, то предложил пригласить в проект исландского продюсера Бальтасара Кормакура. Нам очень повезло, ведь он обладает невероятным опытом и работает с потрясающей съемочной группой в Исландии и Гренландии. Гренландия — потрясающая юная страна, в ней живет всего 55 тысяч человек. Мы снимали там с гренландской съемочной группой, которая проделала невероятную работу: операторы снимали, сидя на снегоходах в течение двух с половиной часов при -25. Но ведь мы все потомки викингов! (Смеется.)
Мы снимали уже во время пандемии, но и в этом было свое преимущество, потому что нам пришлось постоянно находиться в «карантинном пузыре», соответственно, вся съемочная группа смогла очень много времени провести вместе. К тому же и сама история находит новую актуальность благодаря тому, что мы прошли во время пандемии. Герои нашего фильма в конце концов понимают, что люди — существа социальные, и мы становимся теми, кем становимся, из-за людей, с которыми общаемся. Думаю, что очень многие прошли через феноменальное одиночество в последние месяцы. Да, мы могли общаться по телефону или по зуму, но это совсем не то по сравнению с живым человеческим общением. Так и наши герои — совершенно разные люди, которые оказываются связаны друг с другом до конца жизни. Нам всем нужны люди.
Автор: Юлия Лоло
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