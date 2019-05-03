Мы снимали уже во время пандемии, но и в этом было свое преимущество, потому что нам пришлось постоянно находиться в «карантинном пузыре», соответственно, вся съемочная группа смогла очень много времени провести вместе. К тому же и сама история находит новую актуальность благодаря тому, что мы прошли во время пандемии. Герои нашего фильма в конце концов понимают, что люди — существа социальные, и мы становимся теми, кем становимся, из-за людей, с которыми общаемся. Думаю, что очень многие прошли через феноменальное одиночество в последние месяцы. Да, мы могли общаться по телефону или по зуму, но это совсем не то по сравнению с живым человеческим общением. Так и наши герои — совершенно разные люди, которые оказываются связаны друг с другом до конца жизни. Нам всем нужны люди.