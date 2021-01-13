Что будет с российскими онлайн-кинотеатрами? Мы спросили у аналитиков и медиаэкспертов

6 марта Netflix приостановил работу в России (подписки действуют до конца расчетного периода), а 8 марта — Amazon Prime Video, который в сентябре выпустит сериал по «Властелину колец». Apple TV+ пока продолжает работу, несмотря на сложности в оплате (с 10 марта в App Store перестанут проходить платежи с карт российских банков), Disney+ официально не был представлен в России. Рынок российских онлайн-кинотеатров изменится с учетом того, что уйдут или поменяют свою работу здесь глобальные конкуренты.

Кинопоиск поговорил с представителями аналитических компаний и авторами Telegram-каналов о будущем российских стримингов в новой реальности, вероятности сотрудничества с азиатскими сервисами и о возможности разблокирования пиратских сервисов, о котором писали в прессе.

Иван Трифонов Автор Telegram-канала об индустрии видеосервисов into the streaming verse

Прогнозирую, что крайне вероятно возвращение Netflix по окончании конфликта в Украине. Во время приостановки его работы, мне кажется, далеко не все российские подписчики Netflix ринутся осваивать наши сервисы. Во-первых, они и до этого могли это делать, платя за Netflix неполную стоимость (так называемые семейные аккаунты), во-вторых, большая часть контента, представленного на Netflix, недоступна на российских сервисах или, по крайней мере, не представлена в подписках. Я скорее поверю в то, что за контентом Netflix люди пойдут на торренты или пиратские сайты, а небольшая часть действительно утечет на российские сервисы.

Дальнейшее положение сервисов зависит от того, что произойдет с правами на иностранный контент. Если и их начнут отзывать, онлайн-кинотеатрам придется крайне несладко. Думаю, что в ближайшее время аудитория ру-стримингов и их покупательская способность как минимум не увеличится: просмотр легального контента далеко не первостепенная задача для зрителей.

Мне кажется, что наши сервисы начнут более активно смотреть в сторону контента из Индии, Китая и других стран, ранее мало представленных на ру-стримингах, а вот в приход их сервисов в Россию пока верится с трудом. Скорее, ситуация либо разрешится в положительную сторону (и к нам вернутся привычные сервисы и офлайн-показы зарубежных мейджоров), либо в отрицательную (и тогда доступ к легальным онлайн-кинотеатрам будет не самой важной проблемой).

Что касается RuTracker (заблокирован Роскомнадзором в 2016-м, сейчас правительство рассматривает вопрос о возобновлении его работы. — Прим. ред.), легализация пиратского контента и софта в долгосрочной перспективе не может не сказаться отрицательно для страны, где только-только начала формироваться культура легального доступа к онлайн-контенту. Помимо всех понятных рисков, существует еще и повышенный риск безопасности: наверняка пользователи нелегального контента начнут чаще становиться жертвами вредоносных программ, особенно если крупные поставщики антивирусного ПО также решат уйти с рынка.

Денис Кусков Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily

По поводу онлайн-кинотеатров: рынок очень активно развивается. В 2021 году он рос чуть менее активно, чем в 2020-м, когда была самая большая волна коронавируса. Но все-таки смог прибавить почти 40%. Netflix занял за последние два года весомую долю на рынке, входит в пятерку крупнейших онлайн-кинотеатров, имеет одну из самых лояльных аудиторий. По показателю NPS (Net Promoter Score — индекс лояльности потребителей к бренду или компании) он на первом месте, по данным нашего опроса, который мы проводили месяц назад. Но у Netflix тоже специфическая аудитория, более молодежная. Учитывая, что не весь контент переводится на русский язык.

Как уход Netflix скажется на российских видеосервисах, пока сложно сказать. Я не верю, что сюда будут приходить китайские онлайн-кинотеатры. Скорее всего, у наших онлайн-кинотеатров возникнут проблемы с показом голливудского контента. Они получили разрешение на год, и либо его отзовут сейчас, либо год закончится и разрешение не продлят.

В данных аспектах на первое место выйдут originals (проекты, которые производят видеосервисы). Но непонятно, будут ли у онлайн-кинотеатров деньги заказывать весь контент, который они планировали. Если говорить о RuTracker, то мне непонятно, когда государство десятилетиями боролось с пиратством, и тут выходят новости, что RuTracker вернется. Это очень опасная штука, потому что из нее потом выйти будет очень сложно.

Дмитрий Колесов Заместитель гендиректора измерительной компании MediaHills (дочерняя компания Mediascope), бывший директор департамента ТВ и контента компании J'son and Partners Consulting

Во-первых, лично мне хотелось бы, чтобы уход иностранных сервисов был временным, а возвращение — быстрым. Во-вторых, развитие российских сервисов возможно только в рамках общемирового рынка, который является поставщиком контента. Не секрет, что платные модели монетизации в России всегда базировались именно на премиальном иностранном контенте. В-третьих, если аудитория не сможет найти то, за что привыкла платить, она также уйдет и с российских сервисов. Обратно на пиратские ресурсы и торренты.

Алексей Черников Автор Telegram-канала о киноиндустрии «Федор, Бонд и Чук»

Задержаться в России Netflix никак не мог. Имиджевые потери видеосервиса в итоге привели бы к убыткам, несопоставимым с вложениями, которые стриминг уже совершил в российский сегмент рынка (в производстве находилось четыре российских сериала Netflix. — Прим. ред.). Да и российская аудитория Netflix ничтожно мала по сравнению с мировой и составляет менее 1% от общего числа подписчиков.

Отказ от трансляции российских телеканалов (по российскому законодательству, Netflix, включенный Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов, должен был с 1 марта транслировать 20 федеральных каналов, стриминг отказался от этого. — Прим. ред.) и выход из всех совместных проектов (производство российских сериалов стриминга заморожено, покупка российского контента тоже. — Прим. ред.) говорят о том, что Netflix готов покинуть нас всерьез и надолго. Важно понимать, что в действиях Netflix или иных студий и сервисов (приостановили выход своих проектов в России Disney, Sony, Warner Bros., Paramount, Universal. — Прим. ред.), уходящих от нас, нет национального вопроса. Это всего лишь бизнес, дверью никто не хлопал, сцена после титров намекает на второй сезон.

Казалось бы, уход такого большого игрока, как Netflix, должен обрадовать отечественные видеосервисы, но что-то мне подсказывает, что даже в условиях снизившейся конкуренции им стоит задуматься в первую очередь о выживании. Финансирование российских стримингов явно будет пересмотрено, их материнские компании в большинстве своем стали жертвами беспрецедентных санкций, и сейчас им совсем не до кино.

Еще одной сложностью кинопроизводства (в том числе оригинальных проектов стримингов) в текущих реалиях являются нестабильные курсы валют. Затраты на комплектующие для видеокамер, на лампы для освещения, на кисточки для гримеров, на все, что не производится в России и привязано к стоимости доллара или евро, взлетели вверх. Добавив к этому сложности с логистикой, можно сказать: все сметы утратили свою актуальность, все дедлайны сгорели. Не будем забывать и о том, что многие режиссеры, актеры, сценаристы и люди других кинопрофессий на данный момент покинули Россию (в их числе Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). — Прим. ред.). Возможно, студии и сервисы столкнутся с кадровым голодом. В любом случае, работать по старым правилам не получится ни у кого.

Российские кинематографисты окажутся первыми, кто пострадает от узаконивания пиратской деятельности. Ведь на сайтах, подобных RuTracker, хранятся сотни советских и российских фильмов и сериалов, книг и шоу, правообладатели которых все еще находятся в нашей стране. Появление подобных ресурсов во всеобщем доступе неминуемо приведет к очередным судам и блокировкам. Напомню, что в прошлый раз RuTracker был заблокирован в 2016 году по решению Мосгорсуда из-за совместного иска издательств «Эксмо» и «С. Б. А. Продакшн». Так что пиратам выгоднее отсиживаться в тени, ведь все их сайты доступны и сейчас, просто нужно научиться пользоваться VPN. На данный момент РКН подчеркивает, что RuTracker заблокирован. Все понимают, что Disney, Ubisoft и другие однажды вернутся, но сделают они это, только получив гарантии того, что их контент по-прежнему защищен от кражи.

В целом мой прогноз развития рынка аудиовизуального контента выглядит очень пессимистично, но именно в такие темные для индустрии времена часто активизируются креативные личности, зарождаются светлые идеи. Что-то безвозвратно уходит, но взамен всегда появляется что-то новое. Это время возможностей. Посмотрим, кто ими воспользуется.

Александр Горбунов Телекритик, корреспондент корпоративного телевизионного агентства «Телескоп»

Приостановка или уход Netflix из нашей страны абсолютно никак не скажется на количестве подписчиков российских онлайн-кинотеатров. Те, кто не любит и не смотрит русский контент, в него резко не влюбится. Оставшись без Netflix, подписчики будут находить для себя любые иные возможности увидеть то, что им нравится (порой и не всегда легальные). Не стоит забывать, что основное число подписчиков любого онлайн-кинотеатра в России (будь то отечественного или зарубежного) составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Для жителей регионов подписка даже на русские онлайн-платформы достаточно дорога, чего уж говорить и про цены на просмотр контента Netflix.

Если пару лет назад мы наблюдали расцвет и открытие одного онлайн-кинотеатра за другим, то впереди всех нас ожидает сокращение числа платформ. Выживут только те, кто научится грамотно встраиваться в экосистемы и заниматься креативным продвижением своих проектов. Часть видеосервисов будет поглощена другими, а некоторые, чтобы сохранить себя, откажутся от производства собственного оригинального контента, и там можно будет увидеть только лишь цифровые премьеры фильмов, или же какие-то телеканалы могут иногда делиться с такими видеосервисами проектами до показа в телеэфире.

Приход в Россию сервисов дружественных стран возможен, но потребует весьма значительных вложений в продвижение и нестандартную раскрутку такого рода контента. Не стоит забывать и о том, что чаще всего контент таких платформ весьма специфичен и рассчитан только на потребление внутри страны-производителя. Без знания истории страны, ее традиций, культурного кода многие проекты останутся непонятными для россиян.

Елена Крылова Управляющий партнер «ТМТ Консалтинг»

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», снижения рынка не произойдет: в условиях ограниченного кинопроката, а также принимая во внимание то, что видеосервисы предлагают свой оригинальный контент, причем плата за доступ остается невысокой, спрос на онлайн-кинотеатры может возрасти. Конечно, можно ожидать также роста интереса к пиратским ресурсам, однако это не должно привести к сокращению легального рынка видеосервисов, поскольку у потребителей уже сформировалась привычка платного потребления видеоконтента на SMART-телевизорах.

Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.

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