«Многоэтажка»: остросоциальный триллер о нехорошем соседе

На платформе Start вышел фильм Антона Маслова, режиссера первого сезона «Вампиров средней полосы». В нем пазл из жанровых стандартов голливудского и российского кино удивительным образом складывается в картину российского общества.



Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Пожарный Антон Калашников (Денис Никифоров) приходит домой после тяжелой смены. Запивает пельмени водкой и отрубается в ванне, не дождавшись дочки Киры (Дарья Щербакова), которая должна вернуться с занятий танцами. Будит его стук в дверь от соседа снизу, возмущенного тем, что квартиру начало затапливать водой. Отослав его куда подальше, Антон замечает, что дочери все еще нет дома, а на телефоне куча пропущенных вызовов.

Дав взятку охраннику, у которого есть доступ к камерам наблюдения в подъезде, Антон выясняет, что Кира в дом все-таки зашла, но так и не вышла. Значит, она все еще находится в пределах типовой московской многоэтажки, в любой из квартир. Подозревается каждый жилец.

«Многоэтажка», как и вынесенное в название здание, собрана из блоков, жанровых стандартов американских триллеров и российских социальных драм. Вспоминаются «Пленницы» Вильнёва, «Исчезнувшая» и «Комната страха» Финчера, а также «Нелюбовь» Звягинцева, «Дурак» Быкова и в одном из эпизодов даже рязановский «Гараж». Как и в «Вампирах», Маслов легко соединяет несколько жанровых и эстетических пластов, переносит знакомые (преимущественно по голливудскому кино) сюжетные схемы на узнаваемую российскую действительность, не приукрашивая ее суть, но несколько эстетизируя ее быт.

Действие практически не выходит за пределы многоэтажки, но и тут есть где развернуться операторской группе. В ночных экстерьерных сценах стены здания подсвечены LED-светильниками — выглядит красиво и в целом аутентично. Кажется, весь фильм снят не в специально построенных студийных декорациях, а в реальных квартирах, подъездах и лестничных пролетах — по крайней мере, такого впечатления удалось добиться.

Денис Никифоров

Широкоугольная оптика расширяет пространство, цифровые камеры позволяют снимать с минимальным освещением. Источники света то и дело появляются в кадре, зачастую это одна-единственная лампочка на квартиру или всевозможные настольные светильники. Активно используется ракурсная съемка, как в фильмах-нуарах, когда герои, находящиеся в противоборстве, показаны с верхних и нижних точек поочередно.

Но это не просто упражнение во владении жанровыми формулами. За небольшие деньги Маслов сделал бойкий остросоциальный триллер, который в более спокойное время мог бы заслужить славу не меньше иных картин Юрия Быкова. «Многоэтажка» — страна в миниатюре. На детективный каркас нанизывается галерея портретов типовых россиян, среди которых есть апатичные обыватели с позицией «моя хата с краю», смотрящий Соловьева безумный дед-параноик, семейные тираны, взяточники и прочие не то чтобы приятные личности. К счастью, это не цирк уродов. Хорошие актеры в ролях второго плана (Татьяна Догилева, Михаил Жигалов, Николай Шрайбер, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина и другие) оживляют своих пунктирно прописанных персонажей, дают им всю возможную глубину. Интересен и Денис Никифоров в главной роли — не святой, грубый, но интересный герой с внутренним надломом.

«Многоэтажка» показывает, как важно уметь договариваться, объяснять свою позицию и слышать друг друга даже (и особенно) в самых тяжелых ситуациях, когда кажется, что ничего поправить уже невозможно. Сегодня такой посыл актуален как никогда.