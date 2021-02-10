Главные сериалы 2021 года

В следующем праздничном выпуске Лиза и Ваня вспомнят сериалы, к которым хочется возвращаться снова и снова. Наши слушатели также расскажут о том, что они постоянно пересматривают, в том числе на новогодних каникулах.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.