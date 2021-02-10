Главные сериалы 2021 года

От детективной комедии про подкастеров и ремейка Бергмана до тяжелой драмы об опиоидном кризисе и ужасов про сверхъестественное от Майка Флэнегана.
В новом выпуске директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов подводят итоги года и без спойлеров вспоминают лучшие сериалы, вышедшие в 2021-м: «Ванда/Вижн», «Это грех», «Сцены из супружеской жизни», «Полуночная месса», «Кафедра», «Мейр из Исттауна», «Аркейн», «Локи», «Ломка», «Убийства в одном здании» и «Вампиры средней полосы». Про каждый из этих сериалов есть отдельный эпизод нашего подкаста.
В этом выпуске мы проводим конкурс: первые три человека, которые правильно ответят на три вопроса ведущих, получат призы. Среди всех остальных верно ответивших мы разыграем поощрительные призы с помощью рандомайзера. Свои ответы пишите на podcast@kinopoisk.ru. Тема письма — «Новогодний конкурс». Итоги будут подведены после январских праздников. Удачи!
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
В следующем праздничном выпуске Лиза и Ваня вспомнят сериалы, к которым хочется возвращаться снова и снова. Наши слушатели также расскажут о том, что они постоянно пересматривают, в том числе на новогодних каникулах.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов