Кого выдвинут на «Оскар»: предсказание Кинопоиска

Номинантов на премию Американской киноакадемии объявят 8 февраля. Но фавориты академиков очевидны критике уже сейчас. Андрей Карташов — о тех, кто с наибольшей вероятностью будет участвовать в битве за статуэтки.



Нынешний регламент

Прошлогодние «Оскары», без сомнения, были самыми странными в истории. Нынешние пройдут по обычным правилам: право участвовать дает только кинопрокат (в 2020-м проката в США почти не было, и к конкурсу допустили фильмы, вышедшие на платформах). Правда, год получился сокращенный, с марта по декабрь — это потому, что в прошлый раз Киноакадемия продлила дедлайн на два месяца в качестве еще одной чрезвычайной меры. Пандемия вновь сбила график оскаровского цикла этой зимой, когда из-за штамма омикрон церемонию отложили с 27 февраля на 27 марта. Номинации остались на прежней дате — 8 февраля.

В регламенте появилось одно важное новшество: в категории «Лучший фильм» теперь всегда 10 номинантов. Последние двенадцать лет при выдвижении на эту номинацию участники голосования называют список фаворитов в порядке предпочтения. Каждому месту в этом списке соответствовало определенное количество баллов, но для попадания в шорт-лист их было недостаточно: у номинантов должно было быть не менее 5% первых мест. А всего номинантов могло быть от пяти до десяти (обычно восемь-девять). С этого года номинацию получают просто 10 фильмов с максимальными баллами.

В 2021 году лишился авторитета — возможно, безвозвратно — «Золотой глобус», который традиционно считался репетицией «Оскара» и помогал предсказать его результаты. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (она присуждает «Глобусы») пока не смогла восстановить репутацию после масштабных обвинений в непрозрачности и коррупции. Впрочем, и раньше было не очень понятно, почему вторую по значимости кинопремию присуждают некие иностранные журналисты, не имеющие веса в индустрии. Победители «Золотых глобусов» были объявлены в январе без церемонии, и почти никто из номинантов и призеров публично не среагировал на новости. Хотя результаты похожи на предполагаемые оскаровские расклады, вряд ли академики теперь будут оглядываться на «Золотой глобус», и в прогнозах его можно не учитывать.

Для кино 2021 год был гораздо лучше провального 2020-го, и конкуренция за статуэтки будет выше, чем год назад. На кого будем ставить?

Два очевидных фаворита

«Власть пса»

Главные конкуренты (и, кажется, лидеры) оскаровской гонки — «Белфаст» Кеннета Браны и «Власть пса» Джейн Кэмпион. Обе эти крепкие, убедительные картины сделаны авторитетными режиссерами, которые претендуют на большее признание Академией.

Кэмпион получила «Оскар» в далеком 1994-м за оригинальный сценарий «Пианино», тогда же она стала второй в истории женщиной, номинированной за режиссуру. Теперь может стать третьей в истории победительницей после Кэтрин Бигелоу с «Повелителем бури» и Хлои Чжао с «Землей кочевников». Три раза за последние пять лет у категорий «Лучший фильм и «Лучший режиссер» был один победитель. Если сейчас они не совпадут, то режиссерский приз достанется, скорее, Кэмпион. Ее прошлый фильм «Яркая звезда» вышел аж 13 лет назад, и в контексте этой долгой паузы камбэк с «Властью пса» выглядит все же большим личным свершением, чем автобиографическая картина сверхуспешного в Голливуде Кеннета Браны. На Венецианском фестивале Кэмпион премировали именно за режиссуру. У нее же лучшие шансы на приз за адаптированный сценарий. Из актеров «Власти пса» за «Оскар» могут побороться Бенедикт Камбербэтч (главная мужская роль), Кирстен Данст (женская второплановая) и молодой австралиец Коди Смит-Макфи, которого считают фаворитом в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Если любовь академиков к «Власти пса» окажется особенно сильна, в номинанты может выйти и Джесси Племонс, партнер Данст по фильму.

«Белфаст»

«Белфаст» — сильный соперник, и в главной номинации его победа была бы логична. Картина Браны нравится и профессионалам, и публике: о первом говорят многочисленные номинации на призы профессиональных гильдий, о втором — приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто. Обладатели этой награды почти всегда попадают в главную номинацию «Оскара» и часто побеждают (как «Зеленая книга» и «Земля кочевников»). Другое преимущество «Белфаста» — это ансамблевый фильм, в котором сразу несколько главных героев, что должно повысить его шансы среди самой многочисленной актерской секции Киноакадемии. Но эту закономерность поставили под вопрос те же «Зеленая книга» и «Земля кочевников», к тому же из «Оскаров» за лучшие роли «Белфаст» имеет шансы только на женскую второплановую — Катрине Балф, которая играет мать восьмилетнего главного героя. В аналогичную мужскую номинацию могут попасть Киран Хайндс и Джейми Дорнан, но не в качестве фаворитов.

Как и «Власть пса», «Белфаст» должен получить номинации и в технических категориях. Сам Кеннет Брана, кроме лучшего фильма и лучшей режиссуры, очевидно, претендует на «Оригинальный сценарий». За свою карьеру многосторонний Брана умудрился получить пять номинаций на «Оскар» в пяти разных категориях, но ни разу не был награжден.

Основные участники гонки: американские сюжеты

«Не смотрите наверх»

Итак, фавориты наградного сезона — австралийский фильм и ирландско-британский. Проблемы США в этом году не в фокусе, особенно в сравнении с предыдущим, когда лидировали две картины об американских ценностях («Земля кочевников» и «Суд над чикагской семеркой»). Может быть, победа Джо Байдена на президентских выборах на какое-то время успокоила либеральный Голливуд; так или иначе, но среди номинированных фильмов будет мало по меркам «Оскара» политических высказываний.

Без оговорок к таким можно отнести только «Не смотрите наверх». Сатирические фильмы Адама МакКея академики принимают на ура: три года назад «Власть» отметили в девяти категориях, несмотря на невысокие сборы и посредственную прессу. Победа, правда, досталась только гримерам. «Не смотрите наверх», который в конце декабря возглавил топы просмотров Netflix, тоже не выглядит будущим триумфатором, но свои номинации получить должен. Ставим на «Лучший фильм», оригинальный сценарий и музыку, под вопросом — седьмая актерская номинация Леонардо ДиКаприо.

Еще два тяжеловеса этого сезона — «Вестсайдская история» и «Лакричная пицца», ностальгические произведения. Гуманизм «Вестсайдской истории» Спилберга слишком абстрактный, а сюжет чересчур утоплен в прошлом страны и самого Голливуда, чтобы звучать как актуальное высказывание. Мюзикл хвалили за техничность и за кастинг молодых латиноамериканских актеров, так что ждем, что он хорошо выступит в технических категориях (работа художника и оператора, костюмы, звук) и будет отмечен в актерских. Фавориткой считается только Ариана ДеБос в женской роли второго плана. Но не будем забывать про склонность академиков к красивым жестам, а здесь для этого сразу две возможности: яркую дебютантку Рэйчел Зеглер могут авансом выдвинуть за главную роль, а Рита Морено получила «Оскар» за старую «Вестсайдскую историю» и спустя ровно 60 лет могла бы заработать за ремейк вторую в жизни номинацию.

По тем же причинам, что у Зеглер, запишем в возможные номинанты Купера Хоффмана из «Лакричной пиццы». На втором плане этого фильма много запоминающихся ролей, в том числе очень короткий, но яркий выход Брэдли Купера, отмеченный номинацией актерской гильдии. Но главная звезда «Лакричной пиццы» — сам ее режиссер Пол Томас Андерсон, который к прежним восьми номинациям готов добавить еще три (лучший фильм, режиссура и оригинальный сценарий). Победы у него до сих пор ни одной.

Блокбастеры: конечно, «Дюна»

«Дюна»

Двенадцать лет назад категорию «Лучший фильм» расширили (было пять фильмов, стало до десяти), после того как академию раскритиковали за пренебрежение к «Темному рыцарю». Популярное коммерческое кино нужно и самой академии, оно повышает интерес к «Оскару» (и отводит подобные обвинения в снобизме). Реформа достигла цели: с тех пор у академиков каждый год есть любимый блокбастер. В этот раз им будет эстетский сай-фай Дени Вильнёва «Дюна». Правда, оскаровских ролей в фильме нет, а ожидаемая режиссерская номинация может не случиться, потому что в эту категорию крупнобюджетные фильмы попадают по-прежнему редко. «Дюна» будет лидером в технических номинациях и может победить в нескольких, включая «Лучшую операторскую работу» и «Лучшие визуальные эффекты». Своей одиннадцатой номинации за музыку ждет композитор «Дюны» Ханс Циммер, а может сразу получить и двенадцатую за другой кассовый хит — «Не время умирать». Агент 007 никогда не был популярен у академиков, и до пяти номинаций «Координат „Скайфолл“» 30 лет у бондианы не было вообще ни одной. Но предыдущие два фильма принесли «Оскары» за лучшую песню Адель и Сэму Смиту, и пока не видно причин, чтобы Билли Айлиш не продолжила тенденцию.

Неочевидные кандидаты

«Король Ричард»

Судя по статистике наградного сезона, «Оскар» за лучшую мужскую роль может достаться Уиллу Смиту за спортивный байопик «Король Ричард» или Эндрю Гарфилду за мюзикл Netflix «Тик-так… БУМ!» (их главный соперник — Камбербэтч из «Власти пса»). Оба фильма выдвинуты на звание лучшего по версии PGA, Гильдии продюсеров Америки (напомним, что у нее, как и у других гильдий в Голливуде, есть своя премия), а значит, могут попасть в главную номинацию и на «Оскаре». У продюсеров тоже десять номинантов, и большая часть их шорт-листа всегда повторяется в оскаровском.

Еще в десятку PGA вошли «В роли Рикардо» Аарона Соркина и драма Сиана Хедера «CODA: Ребенок глухих родителей». Николь Кидман во «В роли Рикардо» сыграла телезвезду 1950-х Люсиль Болл, теперь она считается фавориткой среди актрис в главных ролях, но другие номинации фильму Соркина не гарантированы. «CODA» набрала популярность в ходе наградного сезона и, кроме категории «Лучший фильм», имеет шансы еще на несколько номинаций. Скорее всего, в призы они не превратятся, если только Трой Коцур не отберет «Оскар» за мужскую роль второго плана у Коди Смита-Макфи.

Режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» должен быть выдвинут за главную роль Оливии Колман и, возможно, адаптированный сценарий. Программа максимум — место в режиссерской пятерке или даже в главной номинации, но это для «Незнакомой дочери» будет прыжком выше головы.

А что же с живыми классиками?

«Параллельные матери»

Джоэл Коэн, Ридли Скотт и Гильермо дель Торо за счет своей репутации заведомо считались фаворитами гонки, но оказались в отстающих. «Трагедия Макбета» Коэна и «Дом Gucci» Скотта не вошли в номинации основных гильдий — продюсерской, режиссерской и сценарной. «Аллея кошмаров» дель Торо из этих трех отметили только сценаристы. Присутствие «Дома Gucci» на «Оскаре» может ограничиться актерскими категориями (Гильдия киноактеров выдвинула за главную роль Леди Гага, за второй план — Джареда Лето) и номинацией гримерам. Второй за год фильм Скотта, «Последняя дуэль», похоже, вообще не поучаствует в гонке. В случае с «Трагедией Макбета» уверенно можно говорить только о главной мужской роли (это будет девятая номинация Дензела Вашингтона) и лучшей работе оператора. Фильм дель Торо ждем среди лучших сценарных адаптаций, а сыгравшую там Кейт Бланшетт — в претендентках за лучшую второплановую роль.

Зато могут удивить Педро Альмодовар и его «Параллельные матери». В последние годы фильмы на иностранном языке стали самым ярким трендом премии, который закрепила победа «Паразитов». Сейчас в режиссерскую пятерку почти ежегодно попадают авторы, работающие не на английском, и из фильмов, которые шли в прокат США за последний год, «Параллельные матери» — очевидный кандидат. Альмодовар — редкий европейский режиссер, которого американская аудитория «Оскара» знает по имени, и ему удавалось попасть в основные номинации еще 20 лет назад с «Поговори с ней». Сам Альмодовар может побороться за «Оскар» еще и как сценарист, а Пенелопу Крус называют сильной претенденткой на приз за главную женскую роль.

Фото: Christopher Polk / Staff / Getty Images