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Крупным планом

Подкаст«Не смотрите наверх»: актуальная сатира или несмешная тягомотина?

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Почему «Не смотрите наверх» вызвал полярные реакции? Метафорой чего, кроме климатических изменений, выступает приближающаяся к Земле комета? У кого из многочисленных звезд, от Леонардо ДиКаприо до Мэрил Стрип, самая интересная роль? И чем киноязык Адама МакКея в этом фильме отличается от его предыдущих сатирических драм «Игра на понижение» и «Власть»?

Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо, Тимоти Шаламе
Мэрил Стрип
Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо
Кейт Бланшетт и Тайлер Перри
Скотт Мескади и Ариана Гранде
Леонардо ДиКаприо
Рон Перлман
Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают сильные и слабые стороны главного хита Netflix последнего времени и представляют, какой у этого фильма мог бы быть сюжет в России.

Мы продолжаем рубрику, где советуем фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде мы рекомендуем отечественное фэнтези «Этерна: Часть первая», экранизацию популярного цикла романов Веры Камши. Дворцовые интриги, битвы, наследник престола в изгнании, магия — и все это в выдуманном мире, похожем на Европу XVII века.

«Этерна: Часть первая» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Лил Рел Ховери
Режиссер:Шон Леви
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