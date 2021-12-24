«Не смотрите наверх»: актуальная сатира или несмешная тягомотина?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают сильные и слабые стороны главного хита Netflix последнего времени и представляют, какой у этого фильма мог бы быть сюжет в России.

Мы продолжаем рубрику, где советуем фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде мы рекомендуем отечественное фэнтези «Этерна: Часть первая», экранизацию популярного цикла романов Веры Камши. Дворцовые интриги, битвы, наследник престола в изгнании, магия — и все это в выдуманном мире, похожем на Европу XVII века.

«Этерна: Часть первая» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

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